CHP'de kurmay heyeti ayaklandı! Değişimi bir an önce başlat çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybedince "İstifa et" çağrılarına aldırmadı. Adeta koltuğa yapıştı.

İBB Başkan Ekrem İmamoğlu kazan kaldırdı. "Değişim" naraları attı. Kılıçdaroğlu ile olan baba-oğul ilişkisi, büyük yara aldı. Bu arada kendisine "Kurmay" desteği yağdı. "Değişim" tartışmalarına eski MYK üyesi ve Bülent Tezcan da katıldı.