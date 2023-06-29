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    CHP'de kurmay heyeti ayaklandı! Değişimi bir an önce başlat çağrısı

    Partinin ağır topları, sürekli “istişare” kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Değişimi bir an önce başlat” çağrısı yapacakları vurgulandı...

    Organize işler

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybedince "İstifa et" çağrılarına aldırmadı. Adeta koltuğa yapıştı.

    İBB Başkan Ekrem İmamoğlu kazan kaldırdı. "Değişim" naraları attı. Kılıçdaroğlu ile olan baba-oğul ilişkisi, büyük yara aldı. Bu arada kendisine "Kurmay" desteği yağdı. "Değişim" tartışmalarına eski MYK üyesi ve Bülent Tezcan da katıldı.



    CHP'de, Örsan Öymen'in başlattığı hareketin bir benzerinin, bazı kurmay heyetince de organize edildiği anlaşıldı.

    Tezcan ile birlikte Veli Ağbaba, Selin Sayek Böke, Engin Altay ve Oğuz Kaan Salıcı gibi isimlerin, toplantı yaparak 1-2 gün aralıklarla "değişim" açıklaması yapacakları vurgulandı. Bu ekibin İmamoğlu'nun genel başkanlık mücadelesine destek verdikleri ortaya çıktı.
    HALİT TURAN

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    Haberler Güncel CHP'de kurmay heyeti ayaklandı! Değişimi bir an önce başlat çağrısı
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