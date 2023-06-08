CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı cephe alanların listesini Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı Fatih Portakal açıkladı: "Olağan kurultaya kadar bu iş gitmez diyorlar"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kongre süreci resmen başlıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin istifasını kabul etmesi sonrası dün belli olan yeni A Takımı, 6 Haziran'da ilk kez bir araya geldi.
KILIÇDAROĞLU'NA MYK TEPKİSİ: "SADECE BEN DEĞİL TOPLUM İSTİYOR" | VİDEO İZLE
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Öztrak, "Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında, kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik" dedi.