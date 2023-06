CHP'de kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı: Liste hamlesinin perde arkası ve şifreleri

28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de kazan kaynıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi. CHP tabanından bir kesim de Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞI

Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim mağlubiyeti sonrası kameralar karşısına geçip "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim" sözleriyle değişim çağrısı yaptı.