CHP'de kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı: Liste hamlesinin perde arkası ve şifreleri





A TAKIMI'NIN BELİRLENME SÜRECİNİN PERDE ARKASI

Daha sonrasında yandaş Tele 1'in yayına telefon bağlantısı gerçekleştiren Yarkadaş, CHP'deki A Takımı'nı oluşturan listenin belirlenme sürecinin perde arkasını anlattı.



AKŞAM LİSTEYE SON ŞEKLİNİ VERDİ, SABAH O İSİMLERLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun taslak halinde olan listeye akşam eve gittiğinde son şeklini verdiği, sabah da Faik Öztrak ve Gülizar Biçer Karaca ile bir durum değerlendirmesi yaptığını belirtti.



"Değişim" çağrısı yaparak genel başkanlık koltuğuna göz diken, daha sonrasında da Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin listede olmayışına dikkat çeken Barış Yarkadaş, "Beklenti İmamoğlu'na yakın birkaç ismin de olmasıydı. Ancak genel başkan belli ki kendi listesini oluşturmak, kendi çalışma ekibini kurmak istiyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin olmaması da tabi Ankara kulislerini biraz hareketlendirdi" şeklinde konuştu.