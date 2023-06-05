CHP'de kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı: Liste hamlesinin perde arkası ve şifreleri

28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de kazan kaynıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi. CHP tabanından bir kesim de Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞI
Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim mağlubiyeti sonrası kameralar karşısına geçip "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim" sözleriyle değişim çağrısı yaptı.
BAY BAY KEMAL DİKTATORYASI
Bu tartışalar devam ederken CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ise büyük tepki uyandırdı. CHP yandaşları "MYK'yı kurban ederek kurtulamazsın" ifadeleriyle tepkisini dile getirirken Fatih Portakal "Faturayı MYK'ya kesiyorsunuz. Sizin o koltuğu terk etmeniz gerekiyor. Ben arkanızdan artık gitmem" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
CHP'DE TEK ADAM REJİMİNİN İLANI
Yeni MYK'sını açıklayan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağladı. Bu şekilde Genel Başkanlık koltuğuna iyice yapışan Kılıçdaroğlu 17 kişilik MYK'dan 12 isme yeni A Takımı'nda yer vermedi.
İSMAİL SAYMAZ: KILIÇDAROĞLU KONUMUNU SAĞLAMA ALIYOR
Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini değerlendiren CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "MYK listesindeki kritik nokta: Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini kendisine bağladı. Böylece olağan kurultay ve yerel seçim öncesi konumunu sağlama alıyor." dedi.
CHP'li Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile yaptığı kahvaltı sonrası yeni kararlar aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı;
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gece hazırladığı MYK taslak listede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri de değerlendirmişti. Ancak dün sabah Mariott'ta İmamoğlu ile yaptığı kahvaltıdan sonra yeni kararlar aldı ve listeye yeniden şekil verdi. Yeni MYK'da İmamoğlu'na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı. (Pazar günü için görüşme talebi İmamoğlu'ndan gelmişti.)"