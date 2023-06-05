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    • 05.06.2023 21:21
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    CHP'de kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı: Liste hamlesinin perde arkası ve şifreleri

    Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de kriz baş gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu önce tüm MYK'nın istifasını alıp "Koltuğu bırakmayacağım" mesajı verdi sonra da koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Daha sonra CHP Parti Meclisi'ni toplayıp parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu, A Takımı'nda İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermedi. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs sonrası Ekrem İmamoğlu'nun medyaya yansıyan tavırlarından da rahatsız. Liste hamlesiyle İmamoğlu'na "yerini bil, sınırı aşma" mesajı veren Bay Bay Kemal, İmamoğlu'nun eş genel başkan edasıyla hareket edişi ve genel merkeze vesayet kurmaya çalışan hamlelerinden hoşnut değil. Takvim.com.tr, CHP'nin MYK listesinin oluşma sürecinin perde arkasını sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na ’yerini bil’ mesajı

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de kazan kaynıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi. CHP tabanından bir kesim de Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.

    EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞI
    Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim mağlubiyeti sonrası kameralar karşısına geçip "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim" sözleriyle değişim çağrısı yaptı.


    BAY BAY KEMAL DİKTATORYASI
    Bu tartışalar devam ederken CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ise büyük tepki uyandırdı. CHP yandaşları "MYK'yı kurban ederek kurtulamazsın" ifadeleriyle tepkisini dile getirirken Fatih Portakal "Faturayı MYK'ya kesiyorsunuz. Sizin o koltuğu terk etmeniz gerekiyor. Ben arkanızdan artık gitmem" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

    CHP'DE TEK ADAM REJİMİNİN İLANI
    Yeni MYK'sını açıklayan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağladı. Bu şekilde Genel Başkanlık koltuğuna iyice yapışan Kılıçdaroğlu 17 kişilik MYK'dan 12 isme yeni A Takımı'nda yer vermedi.



    İSMAİL SAYMAZ: KILIÇDAROĞLU KONUMUNU SAĞLAMA ALIYOR
    Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini değerlendiren CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "MYK listesindeki kritik nokta: Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini kendisine bağladı. Böylece olağan kurultay ve yerel seçim öncesi konumunu sağlama alıyor." dedi.


    CHP'li Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile yaptığı kahvaltı sonrası yeni kararlar aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı;



    "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gece hazırladığı MYK taslak listede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri de değerlendirmişti. Ancak dün sabah Mariott'ta İmamoğlu ile yaptığı kahvaltıdan sonra yeni kararlar aldı ve listeye yeniden şekil verdi. Yeni MYK'da İmamoğlu'na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı. (Pazar günü için görüşme talebi İmamoğlu'ndan gelmişti.)"



        A TAKIMI'NIN BELİRLENME SÜRECİNİN PERDE ARKASI
        Daha sonrasında yandaş Tele 1'in yayına telefon bağlantısı gerçekleştiren Yarkadaş, CHP'deki A Takımı'nı oluşturan listenin belirlenme sürecinin perde arkasını anlattı.

        AKŞAM LİSTEYE SON ŞEKLİNİ VERDİ, SABAH O İSİMLERLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI
        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun taslak halinde olan listeye akşam eve gittiğinde son şeklini verdiği, sabah da Faik Öztrak ve Gülizar Biçer Karaca ile bir durum değerlendirmesi yaptığını belirtti.

        "Değişim" çağrısı yaparak genel başkanlık koltuğuna göz diken, daha sonrasında da Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin listede olmayışına dikkat çeken Barış Yarkadaş, "Beklenti İmamoğlu'na yakın birkaç ismin de olmasıydı. Ancak genel başkan belli ki kendi listesini oluşturmak, kendi çalışma ekibini kurmak istiyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin olmaması da tabi Ankara kulislerini biraz hareketlendirdi" şeklinde konuştu.



        KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA 'YERİNİ BİL SINIRI AŞMA' MESAJI
        Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs sonrası Ekrem İmamoğlu'nun medyaya yansıyan tavırlarından da rahatsız. Kılıçdaroğlu liste hamlesiyle İmamoğlu'na "yerini bil, sınırı aşma" mesajı verdiği, 'baba'sı olarak 'oğlu'nun kulağını çektiği konuşulanlar arasında.

        CHP'li Barış Yarkadaş, konuya ilişkin "Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanla görüşmesi bir şekilde medyaya sızdırıldı. "Şunu söyledi, bunu söyledi" denilince Kılıçdaroğlu bundan rahatsız oldu. Sanki Ekrem İmamoğlu eş genel başkanmış, genel merkezde bir vesayet oluşturuyormuş gibi bir görüntüye de izin vermedi. Bu nokta da İmamoğlu'nun gerekli mesajı aldığını düşünüyorum" dedi.



        "İPLER KOPTU, BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ"
        Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı CHP yandaşı Farih Portakal da Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki baba-oğul ilişkisinin bittiğini söyledi.



        İkilinin yaptığı görüşmeye ilişkin detaylar paylaşan Portakal, "Dün Ankara'da Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor. Ekrem İmamoğlu MYK'da kendine yakın isimlerin de olmasını istiyor. Kılıçdaroğlu'na 'Olağanüstü bir Kurultay'a gidelim, size hak ettiğiniz şekilde veda edelim. Parti yeni genel başkanı belirlensin ben de aday olabilirim' diyor. Kılıçdaroğlu bunu kabul etmiyor ve o anda ipler kopuyor. Benim aldığım bilgi baba-oğul ilişkisinin bittiği yönünde" dedi.
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