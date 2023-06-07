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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na MYK tepkisi: "Sadece ben değil toplum istiyor"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na MYK tepkisi: "Sadece ben değil toplum istiyor"
07.06.2023 16:24

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14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde büyük hezimet yaşayan CHP'de kılıçlar çekildi. Geçtiğimiz günlerde değişim talebiyle Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni MYK'nın seçilmesi ve kongre sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden sahneye çıktı. Değişim talebini yineleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun verdiği kararların yetersiz olduğunun altını çizdi. "Değişimi sadece ben istemiyorum, toplum istiyor. Süreci takip ediyorum." diyen İmamoğlu, "Ne yazık ki 9 yılda üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız" dedi.

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