Son dakika: CHP'de kongre süreci başlıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kongre süreci resmen başlıyor.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin istifasını kabul etmesi sonrası dün belli olan yeni A Takımı, bugün ilk kez bir araya geldi.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Öztrak, "Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında, kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik" dedi.
YENİ MYK İLE KILIÇDAROĞLU TEK ADAMLIĞINI İLAN ETMİŞTİ
CHP'de toplu istifa süreci sonrası partiyi kurultaya taşıyacak olan yeni MYK (Merkez Yürütme Kurulu) belli oldu.