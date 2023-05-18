CHP yandaşı Can Ataklı CHP'lileri yerden yere vurdu: Allah hepinizin belasını versin

SONER YALÇIN'A 'YALAKA' DEDİ

Ataklı'nın hedefinde Oda Tv yazarı Soner Yalçın da vardı. Yalçın'ın bugüne kadar 'abuk sabuk' yazılar yazdığını ifade eden Ataklı, "Kardeşim sana ne yaptılar hapishanede ya?" diyerek çıkıştı. Soner Yalçın'a 'yalaka' diyen Ataklı, Oda Tv yazarının "Yüzde1 bile oyu olmayan masadaki partilere bol kepçeden milletvekili dağıtarak adaylığını destekleyen kurnazlık yaptınız. Onlar da yenildi." çıkarımına sert tepki göstererek "Kimse yenilmedi" dedi.

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