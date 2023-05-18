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    • 18.05.2023 22:40
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    • 18.05.2023 22:54
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    CHP yandaşı Can Ataklı CHP'lileri yerden yere vurdu: Allah hepinizin belasını versin

    HDP ve Kandil'in desteğini alan yedili masa, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında adeta hezimete uğradı. Yedili koalisyonun aldığı büyük yenilgisi ise CHP yandaşları arasında büyük ayrışmalara neden oldu. Bu ayrışmaların en keskin yansıması ise CHP'ye yakınlığıyla bilinen Can Ataklı'dan geldi. Ataklı, Oda Tv yazarı Soner Yalçın başta olmak üzere bazı CHP'lileri hedef alarak adeta kin kustu. CHP içinden bazı isimlerin ekranlara çıkarak karşıt söylemlerde bulunduğunu belirten Ataklı, "Allah belanızı versin lan hepinizin. Gidin o zaman Tayyip'in yanına." diyerek sert sözler sarfetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP yandaşı Ataklı CHP’lileri yerden yere vurdu!

    Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi. Oy sayımı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti. İkinci tura kalan seçimlerde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark, muhalifleri öfkelendirdi.

    ATAKLI AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ
    CHP yandaşları bir birine girdi. Alınan yenilgi yedili koalisyon ve destekçileri arasında ayrışmaya neden olurken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Can Ataklı da Oda Tv yazarı Soner Yalçın başta olmak üzere bazı CHP'lileri hedef alarak ağır sözler sarf etti.

    CHP'LİLERE BELA OKUDU
    CHP içerisinden bazı isimlerin ekranlara çıkıp karşıt söylemlerde bulunduğunu ifade eden Can Ataklı, "Bakıyorum CHP'nin için bir takım kişiler var, ekranlara çıkıyorlar güya tarafsızlar ya. Allah belanızı versin lan hepinizin. Gidin o zaman Tayyip'in yanına" diyerek kin kustu.

        SONER YALÇIN'A 'YALAKA' DEDİ
        Ataklı'nın hedefinde Oda Tv yazarı Soner Yalçın da vardı. Yalçın'ın bugüne kadar 'abuk sabuk' yazılar yazdığını ifade eden Ataklı, "Kardeşim sana ne yaptılar hapishanede ya?" diyerek çıkıştı. Soner Yalçın'a 'yalaka' diyen Ataklı, Oda Tv yazarının "Yüzde1 bile oyu olmayan masadaki partilere bol kepçeden milletvekili dağıtarak adaylığını destekleyen kurnazlık yaptınız. Onlar da yenildi." çıkarımına sert tepki göstererek "Kimse yenilmedi" dedi.

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        Haberler Güncel CHP yandaşı Can Ataklı CHP'lileri yerden yere vurdu: Allah hepinizin belasını versin
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