CHP yandaşı Can Ataklı CHP'lileri yerden yere vurdu: Allah hepinizin belasını versin

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi. Oy sayımı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti. İkinci tura kalan seçimlerde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark, muhalifleri öfkelendirdi.
ATAKLI AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ
CHP yandaşları bir birine girdi. Alınan yenilgi yedili koalisyon ve destekçileri arasında ayrışmaya neden olurken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Can Ataklı da Oda Tv yazarı Soner Yalçın başta olmak üzere bazı CHP'lileri hedef alarak ağır sözler sarf etti.
CHP'LİLERE BELA OKUDU
CHP içerisinden bazı isimlerin ekranlara çıkıp karşıt söylemlerde bulunduğunu ifade eden Can Ataklı, "Bakıyorum CHP'nin için bir takım kişiler var, ekranlara çıkıyorlar güya tarafsızlar ya. Allah belanızı versin lan hepinizin. Gidin o zaman Tayyip'in yanına" diyerek kin kustu.