Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.06.2023 14:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.06.2023 15:14
    ABONE OL

    CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sı belli oldu! Sosyal medyanın başına istifa sözü veren Eren Erdem geçti

    Seçim hezimetinin ardından CHP'de kendisi dışında herkesin istifasını isteyen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Parti Meclisi'ni topladı. Yeni MYK'sını açıklayan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağladı. Bu şekilde Genel Başkanlık koltuğuna iyice yapışan Kılıçdaroğlu 17 kişilik MYK’dan 12 isme yeni A Takımı’nda yer vermedi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası kararını değiştirdiğine dikkat çeken CHP'li gazeteci Yarkadaş, "Yeni MYK’da İmamoğlu’na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sı belli oldu!

    Seçim hezimetinin ardından CHP'de kendisi dışında herkesin istifasını isteyen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Parti Meclisi'ni topladı.

    CHP'DE HAREKETLİ SAATLER
    MYK üyeleri seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'na istifasını sunmuştu.

    CHP PM KURULTAY KARARI ALDI
    CHP Parti Meclisi toplantısı da kısa süre önce yapıldı. Toplantıdan, Kurultay sürecinin başlatılması kararı çıktı. Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." diyerek ilk mesajı vermişti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK'sını bugün yeniden topladı.

    MYK'DA YER ALMAYAN İSİMLER
    Seçimlerden sonra CHP'de yaşanan değişimde bir önceki MYK'da yer alan genel başkan yardımcıları Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba ve Yüksel Taşkın yeni MYK'da yer almadı. 17 kişilik MYK'dan 12 isim yeni A Takımı'nda yer almadı.

    İLK KEZ GÖREV ALANLAR
    CHP'nin yeni MYK'sında 9 yeni isim yer aldı. Partinin Genel Sekreteri olarak Neslihan Hancıoğlu görev alırken Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, İşçi Sendikaları STK ve Melek Kuruluşları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Doğa Hakları'ndan Sorumlu Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre yeni isimler arasında yer aldı.

    MYK'DA DEVAM EDENLER
    CHP MYK'da Lale Karabıyık, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Ahmet Akın ve Devrim Barış Çelik MYK'da yeniden yer alan isimler oldu.

        KOLTUĞA İYİCE YAPIŞTI
        Yeni MYK'sını açıklayan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağladı.



        KURULTAY VE YEREL SEÇİM ÖNCESİ KONUMUNU SAĞLAMA ALIYOR
        Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini değerlendiren CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "MYK listesindeki kritik nokta: Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini kendisine bağladı. Böylece olağan kurultay ve yerel seçim öncesi konumunu sağlama alıyor." dedi.

        İşte Kılıçdaroğlu'nun MYK listesinde yer alan isimler:

        1. GENEL BAŞKAN
        PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ

        2. AHMET AKIN
        YEREL YÖNETİMLER

        3. AYLİN YAMAN
        SOSYAL POLİTİKALAR

        4. AYSU BANKOĞLU
        TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER

        5. BÜLENT KUŞOĞLU
        İDARİ VE MALİ İŞLER

        6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK
        BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

        7. EREN ERDEM
        SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

        8. FAİK ÖZTRAK
        EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ

        9. HASAN EFE UYAR
        İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI

        10.LALE KARABIYIK
        İŞVEREN ÖRGÜTLERİ

        11. NESLİHAN HANCIOĞLU
        GENEL SEKRETER

        12. SEMRA DİNÇER
        DOĞA HAKLARI

        13. TAHSİN TARHAN
        YURTDIŞI ÖRGÜTLENME

        14. YUNUS EMRE
        BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU

        15. ZEYNEL EMRE
        HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ



            CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, MYK listesiyle ilgili bir detayı sosyal medyadan paylaştı. Yarkadaş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gece hazırladığı MYK taslak listede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri de değerlendirmişti. Ancak dün sabah Mariott'ta İmamoğlu ile yaptığı kahvaltıdan sonra yeni kararlar aldı ve listeye yeniden şekil verdi. Yeni MYK'da İmamoğlu'na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı. (Pazar günü için görüşme talebi İmamoğlu'ndan gelmişti.)" dedi.





            NAMUS SÖZÜ VERDİ SOSYAL MEDYANIN BAŞINA GEÇTİ
            Böylece Kemal Kılıçdaroğlu kazanamadığı takdirde istifa edeceğine dair namus sözü veren Eren Erdem, Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bilindiği gibi CHP yönetimi, seçim döneminde 40 bin trolle sosyal medyada yalan ve iftira dolu bir kampanya yürütmüştü.

            Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyanın başına getirdiği Erdem'in de sicili temiz değil. Sosyal medyanın başına Erdem'in getirilmesi, "Sosyal medyanın başına başka bir trolbaşı getirmişler" yorumlarına neden oldu.

                CHP'NİN TROL ORDUSU SOSYAL MEDYADA PATLADI!
                Terör destekli 8'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun trol ordusunun temellerinin 'kozmik' danışman Recep Cengiz tarafından atıldığı, ortak hareketi sağlamak için de il, ilçe, belde sosyal medya yöneticilerinin belirlendiği bildirildi.



                BOTLAR OY KULLANAMAZMIŞ
                Seçim öncesi sosyal medyadaki yalan, manipülasyon, iftira, provokasyonların organize eden trol ordusuyla seçim kazanacağını düşünen Kılıçdaroğlu hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs'ta botların oy kullanamadığı ortaya çıkınca büyük bir hezimet yaşadı.

                KILIÇDAROĞLU VE EKİBİ MİLLETİ ALDATTI
                Kılıçdaroğlu'nun 19 Nisan'da yaptığı "Alevi" başlıklı paylaşım çok hızlı bir şekilde olağan dışı etkileşim aldı ve Davutoğlu'nun bu paylaşıma verdiği destekle Adıyaman'da çeşitli provokasyonlar gerçekleşmişti. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı bot ve trollerin desteği ile bir hafta boyunca gündemde kaldı ve gerçek dışı beğeni ve görüntülenme ile öne çıkarılmaya çalışıldı. Kılıçdaroğlu'nun dijital algı ağı ve trollerinin seçim döneminde giriştiği algı operasyonu deşifre oldu.


                    ALEVİ PAYLAŞIMI İNCELENDİ
                    Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" tweetini beğenen hesapların açılış tarihleri, takipçi sayıları, kullanıcı adları, profil resimleri, beğeni miktarları ve beğendikleri figürler analiz edildiğinde yapılan algı operasyonu ortaya çıktı.

                    AÇILIŞ TARİHLERİ YENİ
                    Tweeti beğenen hesapların açılış tarihleri incelendiğinde hesapların yüzde 70'inin 2020 ve sonrasında, yüzde 20'sinin ise 2023 yılında açıldığı gözlemlendi. 2020 yılından önce açılan hesapların miktarının ise sadece yüzde 30 olduğu görüldü.


                    Yapılan bir diğer analizde ise bu paylaşımı beğenen hesapların dahil oldukları bot ağları üzerine oldu. Bu ağlarda CHP destekli hesaplar dışında "HDP TİP" ve "İP ZP MP" destekli bot hesaplar öne çıktı. Atılan tweetlerin "Ümit Özdağ, Muharrem İnce, Mansur Yavaş ve Aykırı, Selahattin Demirtaş, YSP, Erkan Baş ve PKK, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Solcu Gazete ve Sözcü Gazetesi" merkezli ağların bu paylaşım üzerinde kesiştiği görüldü.




                        YETİŞKİN İÇERİKLİ HESAPLAR
                        Atılan tweetler üzerinden yapılan algı operasyonuyla ilgili ortaya çıkan bir başka detay ise yetişkin içerikli hesapların kullanılması oldu.

                        20 bini aşkın hesabın yetişkin içeriklerini beğendiği gözlemlendi.

                        BAY BAY KEMAL'İ YUMURTA HESAPLARLA ŞİŞİRDİLER




                        Kılıçdaroğlu'nun tweetini beğenen 310 bin 548 hesabın takipçi sayısının 10'dan az olduğu, 165 bin 935 hesabın profil resminin yumurta olduğu tespit edildi.

                            Aynı analizde Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarını destekleyen etkileşim sağlayan 149 bin 672 hesabın otomatik kullanıcı adı aldığı ve 77 bin 159 hesabın otomatik beğeni yaptığı tespit edildi. Bunların bir program aracılığı yönetilen sahte bot hesaplar olduğunu anlaşıldı.


                            Sonuç itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşıma gelen 516 bin 319 beğeninin 426 bin 824'ünün bot beğeni olduğu ve geri kalan 89 bin 495 beğeninin ise organik olduğu ortaya çıktı.


                            BEĞENİ SAYISI DÜŞTÜ
                            27 Nisan 2023'te 513.2 bin beğeni olan paylaşımın bugün 498 bine düştüğü gözlendi.

                                Çünkü bot hesaplar askıya alınmaya başlandı. "Öndeyiz" tweetinde bir ara yaşanan sonra tekrar düzeltilen sahte etkileşim de dikkatlerden kaçmadı.



                                KILIÇDAROĞLU PAYLAŞIM YAPMAYI BIRAKTI
                                Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapmayı da bıraktı.

                                Seçim dönemi provokasyon yapan ve bot hesaplardan beslenen CHP Genel Başkanı'nın son yaptığı paylaşım ise Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak oldu.

                                EKİP MAKİNELERİ KAPATIP KAÇTI
                                CHP'nin seçimleri etkileme amacıyla, hakaret ve dezenformasyon içeriklerini yayan 40 bin kişilik trol ağı için Ankara Çukurambar'daki Mekik Plaza'da bir ofiste faaliyet yürütülüyordu.

                                    Kılıçdaroğlu'nun kurduğu "Cambridge Analytica" benzeri şirketin bulunduğu Mekik Plaza, İletişim Başkanlığı binasına yakınlığı ile dikkat çekiyor.

                                    Söz konusu ofiste, CHP'nin algı operasyonunda görev alan troller ve fenomenler için içerikler üretiliyordu. Seçimde hezimet yaşanması sonrası ekip makineleri kapatıp kaçtı.

                                    "CHP PORNOYA DÜŞTÜ" HABERİ İÇİN TIKLAYIN

                                    PORNO VİDEOLARI YAYINLAYAN HESAPLAR KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİ
                                    Bilindiği gibi seçim sürecine gölge düşürmek isteyen CHP, trollerle kirli manipülasyon ve kara propaganda yaymıştı. Seçim döneminde Kılıçdaroğlu'nun 40 milyon takipçiye ulaşan 6 ayaklı troll ağı deşifre olmuştu. Yaşanan bu gelişme tüm sıcaklığını korurken CHP'li Tuncay Özkan'ın da troll ekibi kurduğu ortaya çıkmıştı. Özkan'ın, trolleri arasında porno video yayınlayan bir hesabın da var olması dikkatlerden kaçmamıştı. Algı tüccarlığına soyunan Özkan,"CHP logolu PKK afişi asacaklar" yaygarısı koparıp trolleri ve güdümündeki medyayla Cumhur ittifakını hedef almıştı.


                                        Kılıçdaroğlu'nun beş ayaklı trol ordusunun deşifre olmasının ardından Twitter'da seçimlere gölge düşürmek için içerikler üreten yeni trol ağları belirlenmişti. Uzun süredir sosyal medyada psikolojik harekat ve dezenformasyon kampanyaları yürüten, kimlik ve künyelerini gizleyen hesapların kimler tarafından yönetildiği ortaya çıkmıştı. Hesapları kontrol eden gizli isimlerin CHP teşkilatları veya belediyelerinde görevliler, FETÖ firarileri ve terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan terör zanlılarınca idare edildiği öğrenilmişti. Söz konusu hesapların 7 gün 24 saat CHP'nin propaganda çalışmalarını yaptıkları ortaya çıkmıştı.




                                        CHP'NİN BEŞ AYAKLI TROL ORDUSU
                                        CHP'li belediyelerin hizmet ve icraat yerine tanıtıma para akıttıkları biliniyor. Tanıtım bütçesinin önemli bölümü de algı operasyonları ve manipülasyonda kullanılan on binlerce sosyal medya trollerine gidiyor. Mekanizma aslında 2010 yılında kuruldu ama kurumsallaşması ve bir örümcek ağına dönüşmesi 2016 yılında oldu.

                                        40 BİN KİŞİLİK TROL ORDUSU
                                        40 bini aşkın kişinin olduğu trol ordusunun temelleri Kılıçdaroğlu'nun 'kozmik' danışmanı Recep Cengiz tarafından atıldı. Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine sosyal medyada algıyı yönetmek için "Kılcal Damar Örgütlenme Sistemi" adı verilen bir yapı kurdu. Sistemin aktif hale getirildiği 17 Mart tarihli CHP MYK raporuna bile girdi.

                                        YAPI NASIL KURULDU?
                                        Kılcal Damar Modeli'nde, CHP merkez, il, ilçe ve mahalle teşkilatları ayrı ayrı örgütlendi.

                                            Ortak hareketi sağlamak için de il, ilçe, belde sosyal medya yöneticileri belirlendi. Sosyal medyaya katılımın yüksek olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin ve Adana'da yapılanma mahalle teşkilatlarına kadar indi. Bu yapıda aktif olarak bulunan 40 binden fazla trol bulunuyor. Ağ kendi içerisinde "CHP'li Fenomenler", "Destek Veren Fenomenler", "CHP Algı Timleri", "Sokak röportajcıları" ve 'Sosyal Medya Habercileri" olarak ayrı birimlere ayrılıyor.

                                            SMS İLE TALİMAT
                                            Hızlı hareket etmek için de Genel Merkez'de CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birimince kurulan "kilcaldamar.chp.org.tr" uzantılı kapalı bir sistem kuruldu. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gençlik Kolları Bilişim, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dilara Dalbudak ile Gençlik Kolları Dijital Strateji ve Propaganda Komisyon Başkanı Utku Doğruyol'un yönettiği ağı sosyal medyada algı yönetiyor.

                                            CHP'NİN KADROLU FENOMEN TROLLERİ!
                                            Takipçileri 100 bin ile 1,5 milyonu buluyor. Bu hesaplardan bazıları gerçek, bazıları takma isimli. Bir bölümü CHP'li belediyelerin kadrolu çalışanı. Ünlüler adına sahte hesaplar da açılabiliyor.

                                            Hüsamettin Alkım Ünsal:
                                            Twitter'da İlber Ortaylı, Meltem Cumbul, Nil Karaibrahimgil, Müjdat Gezen, Cansu Dere, Bergüzar Korel gibi ünlüler adına onlarca sahte/taklit hesap açtı. Bu hesaplardan CHP'yi destekleyen, hükümeti hedef alan mesajlar paylaşıyor. CHP'li Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışıyor.

                                                Ozan Balık (@ozan_blk07):
                                                CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi'nde İletişim Danışmanı olarak çalışan Ozan Balık tarafından yönetiliyor.

                                                Profesorfacia: Hesap Faruk Davarcı tarafından yönetiliyor. Onursal Adıgüzel ve CHP'nin trol başlarından Ozan Balık ile ilişkili.
                                                Provokatif içerikli birçok etiketi ilk başlatan hesap bu.

                                                Kemal Özkiraz @avrasyaanket: Hesap manipülatif anketleri ile tanınan Avrasya Anket Araştırma şirketinin sahibi Kemal Özkiraz tarafından yönetiliyor. @kacsaatolduson, @mstselanik, @ankara_kusu gibi hesaplarla ilişkili.


                                                Gökhan Özbek @gokhanozbek: 23 Derece YouTube kanalında yayınlar yapıyor. Kemal Özkiraz'la birlikte hareket ediyor.
                                                Bahadır Başer @sesler_yurttan: Antalya ve Ozan Balık ile yakın ilişkide.
                                                Nilgün Tap @nursse_hemsire: İzmir'de hemşire olarak görev yapan Nilgün Tap tarafından kullanılıyor.


                                                Deniz Çoban @hzlandrc: FETÖ tarafından yönetilen @kacsaatolduson isimli hesapla bir dönem birlikte hareket etti.
                                                ATAKIZ @ATAISIK: Hesap CHP'li Nurcan Gergin tarafından kullanılıyor.
                                                TC_KemalBildis: Kemal Bildiş'in yönettiği hesap CHP'nın gündem ve etiket çalışmalarında aktif rol alıyor.

                                                KARANLIK EKİP!
                                                Twitter'da yüksek takipçili bazı hesaplar da CHP'nin trol ordusu ile birlikte hareket ediyor. Bu hesaplar arasında Gelecek Partisi, İYİ Parti ve FETÖ'yle irtibatlı kişiler var.

                                                    TÜRKİYE GERÇEKLERİ@MstSelanik: 500 bine yakın takipçili hesap Mesut Aykın tarafından kullanılıyor. İYİ Parti'ye yakın, bir dönem terör örgütü DHKP-C içeresinde faaliyet yürüttü.

                                                    ANKARA KUŞU @ankara_kusu: Gelecek Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Oktay Yaşar tarafından yönetiliyor. Yaşar "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınıp bırakılmıştı.



                                                    kacsaatolduson: Bir dönem FETÖ'nün mahrem imamı Hüseyin Yılmaz tarafından kullanıldı. Şimdiki yöneticiler ise CHP'li belediyelerle ticari ilişki içerisinde olan kişiler. Bu hesap düzenli provokasyonlarla biliniyor.

                                                    KÜFÜR VE HAKARET TİMLERİ
                                                    Trol ordusunun en aktif üyeleri hesaplarının sonunda 'TİM', 'TM' gibi ifadeler yazan hesaplar. "Atatürkçülük" kisvesine bürünüp AK Parti ve MHP'lilere hakaretler ediyor. Hesaplardan bazıları şunlar:

                                                    AnafartalarTim, Atatim, BağımsızlarTeam, MKAParsTm, DireniŞçiler1881, HüRrİyEt tm, KemalistGençlikTM, KuvvacıTM, LaikDüşünceTM, MKA1838TM KuvayiMilliyeTM, DemokrasiTM, UluSolcularTM, Ataturktm, proletarya_tim, onuncukoytim, NutukTim, YurtTim, SarizeybekTim, Atacanlar TM, ATAMASÖZÜMVARTİM, cumhuriyetçilertim, ATATÜRK GENÇLİĞİ TM, OduncuTim.

                                                    SOKAKTA PROVOKASYON YAPANLAR
                                                    Trol ordusunun bir ayağını da "Sokak Röportajcıları" oluşturuyor. Bu sahte röportajcılar, hükümeti destekleyen vatandaşları aşağılama üzerine kurulu içerikleri Kılcal Damar Yapılanması ve fenomenlerle ülke gündemine sokuyor. Bu röportajlar aynı zamanda CHP medyasını da besliyor. Örneğin Facebook, YouTube ve birçok sosyal medya ağında yer alan İlave TV bunlardan biri. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, hesapların yöneticisi Arif Kocabıyık'ın CHP'li Antalya Konyaaltı Belediyesi'nden işe gitmeden maaş aldığı gündeme gelmişti.

                                                    Röportajcıların bazıları şunlar:
                                                    * Daha önce FETÖ'nün kapatılan yayın organı Cihan Medya'da çalışan Hasan Köksoy'un yönettiği "Kendine Muhabir" hesabı.

                                                    * Mehmet Güzel Koyuncu'nun "Sade Vatandaş" hesabı.

                                                    * Ozan Çakmakçı'ın "Tüylü Mikrofon" hesabı.

                                                    * Ebru Uzun'un "Sokak Kedisi" kanalı.

                                                    * Ali Koyuncu'nun yönettiği 'Medyali tv'.

                                                    * Fatih Tekdal'ın yönettiği 'zeyrekmedya' YouTube kanalı.

                                                    * Onur Şahin'in "YurttasTV" Youtube kanalı.

                                                    * Tarık Şenocak'ın "Sen Ne Dersin?" kanalı.

                                                    BUNLAR DA KURYELER
                                                    CHP yöneticileri, trol ordusunun yalan ve manipülasyon haberlerinden hangisinin öne çıkarılacağını belirleyince devreye "Sosyal Medya Haberciliği" adı altında çalışan hesaplar giriyor.

                                                    Bu hesaplar doğrudan CHP Genel Merkezi tarafından yönlendiriliyor.

                                                    Örneğin "Haber" isimli Twitter hesabı CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri biriminde yer alan Mücahit Avcı'nın ekibi tarafından yönetiliyor.

                                                    Twitter ve Instagram'da haber paylaşan "Bee Haber" ve "ZAM Haber"ı yönetenler ise Kılıçdaroğlu Gönüllüleri oluşumunda yer alan Alican Ayvataş ve CHP Gençlik Kolları Dijital Strateji ve Propaganda Komisyonu Başkanı Utku Doğruyol.

                                                    "Pollz" hesabını yöneten CHP Maltepe Gençlik Kolları Üyesi ve İBB çalışanı Samet Burak Sarı.

                                                    Terör kaydı bulunan Muhammet Emre Topal ile Doğukan Kaya'nın yönettiği Darkwebhaber CHP'nin trol ordusunun amiral gemilerinden biri.

                                                    Doğrudan Başkan Erdoğan'ı hedef alan içerikler üreten PUSHOLDER'ı yöneten ise CHP'ye yakın Sercan Kılıç.

                                                    "Ajans_muhbir" hesabı Zafer Partisi'ne yakın olmakla birlikte CHP ile paralel hareket ediyor. Hesabın yöneticisi Süha Çardaklı.

                                                    "Whisper haber" İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Resul Burak Yıldırım tarafından yönetiliyor. Yıldırım CHP'li Yenimahalle Belediyesi'nde çalışıyor.

                                                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                                    • Paylaş
                                                    • Tweet
                                                    • Paylaş
                                                    • Sitene Ekle
                                                    •  
                                                    Sahilleri terk etmeyelim arkadaşlar
                                                    Haberler Güncel CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sı belli oldu! Sosyal medyanın başına istifa sözü veren Eren Erdem geçti
                                                        loading
                                                        SON DAKİKA