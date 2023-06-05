CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sı belli oldu! Sosyal medyanın başına istifa sözü veren Eren Erdem geçti

Seçim hezimetinin ardından CHP'de kendisi dışında herkesin istifasını isteyen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Parti Meclisi'ni topladı.
CHP'DE HAREKETLİ SAATLER
MYK üyeleri seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'na istifasını sunmuştu.
CHP PM KURULTAY KARARI ALDI
CHP Parti Meclisi toplantısı da kısa süre önce yapıldı. Toplantıdan, Kurultay sürecinin başlatılması kararı çıktı. Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." diyerek ilk mesajı vermişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK'sını bugün yeniden topladı.
MYK'DA YER ALMAYAN İSİMLER
Seçimlerden sonra CHP'de yaşanan değişimde bir önceki MYK'da yer alan genel başkan yardımcıları Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba ve Yüksel Taşkın yeni MYK'da yer almadı. 17 kişilik MYK'dan 12 isim yeni A Takımı'nda yer almadı.
İLK KEZ GÖREV ALANLAR
CHP'nin yeni MYK'sında 9 yeni isim yer aldı. Partinin Genel Sekreteri olarak Neslihan Hancıoğlu görev alırken Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, İşçi Sendikaları STK ve Melek Kuruluşları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Doğa Hakları'ndan Sorumlu Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre yeni isimler arasında yer aldı.
MYK'DA DEVAM EDENLER
CHP MYK'da Lale Karabıyık, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Ahmet Akın ve Devrim Barış Çelik MYK'da yeniden yer alan isimler oldu.