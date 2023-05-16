CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu "yüzde 40 alamazsak istifa ederim" dedi koltuğa çakıldı! Kazandığı tek seçim yok







KILIÇDAROĞLU: "TATİLCİLER VE BOYKOTÇULAR KAZANDIRDI"

Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milleti suçladı ve kendi adayları ile terörün siyasi ayağı HDP'nin adayının seçimi kazandığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bu seçimin galibi Erdoğan değildir. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu ve Sayın Selahattin Demirtaş'tır. Tatilciler, boykotçular ve diğer sandığa gitmeyen kesimler olmasaydı yüzde 51 oy oranını bulamayacaktı ve seçim ikinci tura kalacaktı." ifadelerini kullandı.