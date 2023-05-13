"CHP'yi PKK'yı yan yana getirmek alçaklıktır" diyen Bay Kemal'in başdanışmanı Tuncay Özkan'ı fena patlattılar! PKK ile yan yana gelmek ne kelime öyle bir güzellemiş ki...

TUNCAY ÖZKAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A DA ÖVGÜLER DÜZDÜ BİR TV PROGRAMINDA

Bay Kemal'in başdanışmanı Tuncay Özkan'ın PKK bağlantısını deşifre eden Odatv, bir de son darbeyi haberdeki şu ifadelerle vurdu:

"E, hani PKK bildiğimiz sandığımız şey değildi! E, hani bunlar özgür ruhlardı! E, hani Abdullah Öcalan sadece, barışçıl, işkenceye karşı filan bir adamdı… Niye şimdi birden CHP ve PKK'yı yan yana getirmek alçaklık oldu? Arkadaş… Çok değil 10-12 yıl önce PKK güzellemesi yapan kitabı kim yazdı? Üstelik bu kadar da değil… Yıl 2022… Tuncay Özkan Selahattin Demirtaş'a da övgüler düzdü bir TV programında: 'Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır.' Ve hatta… Selahattin Demirtaş ile farklı düşüncelerimiz yok dedi. Nasıl yani?"

HER KİRLİ OPERASYONDA HER TAŞIN ALTINDAKİ İSİM: TUNCAY ÖZKAN

Seçim sürecine gölge düşürmek isteyen CHP'nin trollerle yürüttüğü kirli manipülasyon ve kara propagandada 40 milyon takipçiye ulaşan 6 ayaklı troll ağı deşifre olmuş, CHP'li Tuncay Özkan'ın da troll ekibi kurduğu ortaya çıkmıştı. Özkan'ın, trolleri arasında porno video yayınlayan bir hesabın da var olması dikkatlerden kaçmamıştı. "CHP logolu PKK afişi asacaklar" yaygarısı koparıp Cumhur İttifakı'nı hedef alırken, işte bu trol şebekesiyle gerçekleştiği gündeme gelmişti.