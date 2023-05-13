"CHP'yi PKK'yı yan yana getirmek alçaklıktır" diyen Bay Kemal'in başdanışmanı Tuncay Özkan'ı fena patlattılar! PKK ile yan yana gelmek ne kelime öyle bir güzellemiş ki...

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime giderek, bir tarafta FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin desteklediği 7'li koalisyonu tercih edecek, ya da tamamen yerli ve milli cepheye dönüşen Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullanacak. İşte böylesi kritik bir süreçte "Bay Kemal medyası"ndaki kavgada kan gövdeyi götürüyor.
TUNCAY ÖZKAN'DAN AFİŞ YALANI ELİNDE PATLADI | VİDEO İZLE
Kavganın bir tarafındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile Ekrem İmamoğlu'nun medyadaki gayriresmi "başdanışmanı" Soner Yalçın. Tuncay Özkan ile Soner Yalçın arasındaki "savaş", seçim sürecince çok sert biçimde devam etti. Son hamle de Soner Yalçın'dan geldi, Bay Kemal'in danışmanı Özkan'ı "PKK'lı" ve "yalancı" ilan etti.
CHP'Lİ TUNCAY ÖZKAN'IN YALANINI ODATV İFŞA ETTİ
CHP Genel Başkanı Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, geçtiğimiz gün AK Parti'nin 81 ilde CHP ile PKK'yı birlikte gösteren afişlerin asılacağını iddia ederek, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuracaklarını açıkladı. "Bay Kemal medyası"nın köpürtüğü iddialar yalan çıktı. "Billboardları kullanacaklar ve üzerinde CHP logoları ile PKK'nın liderlerinin fotoğraflarının olduğu afişler asacaklar. Kaybetme korkusuyla yaptıkları bu çalışmaların hiçbir faydası olmayacak. Bu alçaklıkla tek hesaplaşacağımız yer mahkemelerdir, vatandaşın vicdanıdır. CHP ile PKK'nın hiçbir gizli bağı yoktur. Bu yaptıkları aynı zamanda Türkiye'nin terörlü mücadelesine zarar da vermektedir." diyen Özkan'ın "yalan" söylediğini, "CHP ile PKK'nın hiçbir bağı yoktur" sözünün de gerçeği yansıtmadığını bizzat Soner Yalçın'ın sitesi Odatv ifşa etti.
CHP'Lİ ÖZKAN'A: FÜZE PKK'YA ÖVGÜ KİTABINI KİM YAZDI PEKİ...
14 Mayıs seçimine 24 saatten az bir süre kala manşetinden "Tuncay Özkan sürekli 'CHP logolu PKK afişi asacaklar' dedi, fos çıktı.. PKK'ya övgü kitabını kim yazdı peki... Unutanlara hatırlatma servisi" diyen Odatv, bir de "AK Parti tarafından el ilanları bastırılıyor. 'PKK-CHP' diye afişler asacaklar. Bu terör örgütü propagandası yapmaktır. PKK ile CHP'yi yan yana getiren afişler derhal toplanmalı, engellenmelidir. CHP'nin hiçbir terör örgütüyle bağlantısı, bağı gizli görüşmemiz ve toplantımız yoktur. CHP'yi PKK ile yan yana getirmek alçaklıktır." diye attığı tweet sonrası Tuncay Özkan'ın ipliğini pazara çıkaran bir deşifre yaptı.