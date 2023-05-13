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    • 13.05.2023 14:52
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    • 13.05.2023 16:20
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    "CHP'yi PKK'yı yan yana getirmek alçaklıktır" diyen Bay Kemal'in başdanışmanı Tuncay Özkan'ı fena patlattılar! PKK ile yan yana gelmek ne kelime öyle bir güzellemiş ki...

    14 Mayıs seçimlerine saatler kala CHP medyasında kan gövdeyi götürüyor. Kılıçdaroğlu'nun 40 milyon takipçiye ulaşan 6 ayaklı trol ağı deşifre olurken CHP'li Tuncay Özkan'ın da benzer bir kirli propaganda ağı kurduğu ortaya çıkmıştı. Özkan, geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin 81 ilde CHP ile PKK'yı birlikte gösteren afişlerin asılacağını iddia ederek YSK'ya başvuracaklarını açıklamıştı. "Bay Kemal medyası"nın köpürttüğü iddiaların yalan olduğu tespit edilirken "CHP ile PKK'nın hiçbir bağı yoktur" sözünün de gerçeği yansıtmadığını CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Soner Yalçın'ın sitesi Odatv ifşa etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bay Kemal medyasındaki kavgada PKK’lı bombası

    Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime giderek, bir tarafta FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin desteklediği 7'li koalisyonu tercih edecek, ya da tamamen yerli ve milli cepheye dönüşen Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullanacak. İşte böylesi kritik bir süreçte "Bay Kemal medyası"ndaki kavgada kan gövdeyi götürüyor.

    TUNCAY ÖZKAN'DAN AFİŞ YALANI ELİNDE PATLADI | VİDEO İZLE

    Kavganın bir tarafındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile Ekrem İmamoğlu'nun medyadaki gayriresmi "başdanışmanı" Soner Yalçın. Tuncay Özkan ile Soner Yalçın arasındaki "savaş", seçim sürecince çok sert biçimde devam etti. Son hamle de Soner Yalçın'dan geldi, Bay Kemal'in danışmanı Özkan'ı "PKK'lı" ve "yalancı" ilan etti.

    CHP'Lİ TUNCAY ÖZKAN'IN YALANINI ODATV İFŞA ETTİ
    CHP Genel Başkanı Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, geçtiğimiz gün AK Parti'nin 81 ilde CHP ile PKK'yı birlikte gösteren afişlerin asılacağını iddia ederek, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuracaklarını açıkladı. "Bay Kemal medyası"nın köpürtüğü iddialar yalan çıktı. "Billboardları kullanacaklar ve üzerinde CHP logoları ile PKK'nın liderlerinin fotoğraflarının olduğu afişler asacaklar. Kaybetme korkusuyla yaptıkları bu çalışmaların hiçbir faydası olmayacak. Bu alçaklıkla tek hesaplaşacağımız yer mahkemelerdir, vatandaşın vicdanıdır. CHP ile PKK'nın hiçbir gizli bağı yoktur. Bu yaptıkları aynı zamanda Türkiye'nin terörlü mücadelesine zarar da vermektedir." diyen Özkan'ın "yalan" söylediğini, "CHP ile PKK'nın hiçbir bağı yoktur" sözünün de gerçeği yansıtmadığını bizzat Soner Yalçın'ın sitesi Odatv ifşa etti.


    CHP'Lİ ÖZKAN'A: FÜZE PKK'YA ÖVGÜ KİTABINI KİM YAZDI PEKİ...
    14 Mayıs seçimine 24 saatten az bir süre kala manşetinden "Tuncay Özkan sürekli 'CHP logolu PKK afişi asacaklar' dedi, fos çıktı.. PKK'ya övgü kitabını kim yazdı peki... Unutanlara hatırlatma servisi" diyen Odatv, bir de "AK Parti tarafından el ilanları bastırılıyor. 'PKK-CHP' diye afişler asacaklar. Bu terör örgütü propagandası yapmaktır. PKK ile CHP'yi yan yana getiren afişler derhal toplanmalı, engellenmelidir. CHP'nin hiçbir terör örgütüyle bağlantısı, bağı gizli görüşmemiz ve toplantımız yoktur. CHP'yi PKK ile yan yana getirmek alçaklıktır." diye attığı tweet sonrası Tuncay Özkan'ın ipliğini pazara çıkaran bir deşifre yaptı.


        CHP'Lİ ÖZKAN'DAN BEBEK KATİLİ ELEBAŞINA ÖVGÜLER: "ÇOK AKILLI, ZEKİ, BARIŞÇI"
        "PKK ile CHP'yi yan yana getirmek alçaklıktır"         diyen Tuncay Özkan'ın 2013 yılında yazdığı bir kitapla PKK'yı güzellediği, aleni PKK propagandası yaparak terör örgütü ile "yan yana geldiği" ortaya çıktı.

        2013 yılında yazdığı "Ötekiler" kitabında bir PKK'lının itiraflarıyla terör örgütünü yere göğe sığdıramayan Özkan, bebek katili örgütün kanlı sicilinin de üzerini örtmüş. PKK terör örgütünü "halka uygulanan baskı ve zulme başkaldıran devrimciler" gibi gösteren Tuncay Özkan, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı "çok akıllı, zeki, sadelikten hoşlanan, barışçı" diye güzellerken, terörist elebaşlarına da "PKK'lı komutanlar çok iyi ve zeki" diyerek övgüler yağdırmış. Terörist elebaşı Murat Karayılan'dan kitabında söz ettiği şu satırlar ise bugün PKK ile ortak ve Kandil'den talimat alır hale gelen CHP'nin halini de özetliyor:

        "Karayılan dağda çok sakin ve mülayim bir insandı. Çok sade ve anlaşılır konuşurdu. İdaresi ve ilişkilerinde çok zeki, akıllı biriydi. Karargâhta bir köşeye çekilir, etrafı izlerdi. Düşünürdü. Yalnız otururdu. Günün hemen büyük bölümünde korumaları ile gezerdi…. Asker onun peşindeydi. Onu yakalayamadılar. Çok kanlı çarpışmalar oldu. Karayılan bütün birlikleri yönetti. Vur-kaçlarla askere saldırdı. Uçaklar bomba yağdırdı. Sonra kara birlikleri geldi. Karayılan alanları terk ettirmedi. Bir hafta çarpışmalar kesintisiz devam etti. Asker mayınlı tuzaklar kurarak geri çekildi. Karayılan karargâhı topladı, herkese çok iyi çarpıştıkları için teşekkür etti. 'Besta bizim kurtarılmış bölgemizdir' dedi. Haklıydı."

            TUNCAY ÖZKAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A DA ÖVGÜLER DÜZDÜ BİR TV PROGRAMINDA
            Bay Kemal'in başdanışmanı Tuncay Özkan'ın PKK bağlantısını deşifre eden Odatv, bir de son darbeyi haberdeki şu ifadelerle vurdu:

            "E, hani PKK bildiğimiz sandığımız şey değildi! E, hani bunlar özgür ruhlardı! E, hani Abdullah Öcalan sadece, barışçıl, işkenceye karşı filan bir adamdı… Niye şimdi birden CHP ve PKK'yı yan yana getirmek alçaklık oldu? Arkadaş… Çok değil 10-12 yıl önce PKK güzellemesi yapan kitabı kim yazdı? Üstelik bu kadar da değil… Yıl 2022… Tuncay Özkan Selahattin Demirtaş'a da övgüler düzdü bir TV programında: 'Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır.' Ve hatta… Selahattin Demirtaş ile farklı düşüncelerimiz yok dedi. Nasıl yani?"

            HER KİRLİ OPERASYONDA HER TAŞIN ALTINDAKİ İSİM: TUNCAY ÖZKAN
            Seçim sürecine gölge düşürmek isteyen CHP'nin trollerle yürüttüğü kirli manipülasyon ve kara propagandada 40 milyon takipçiye ulaşan 6 ayaklı troll ağı deşifre olmuş, CHP'li Tuncay Özkan'ın da troll ekibi kurduğu ortaya çıkmıştı. Özkan'ın, trolleri arasında porno video yayınlayan bir hesabın da var olması dikkatlerden kaçmamıştı. "CHP logolu PKK afişi asacaklar" yaygarısı koparıp Cumhur İttifakı'nı hedef alırken, işte bu trol şebekesiyle gerçekleştiği gündeme gelmişti.

            TUNCAY ÖZKAN TROLLERLE İSTİKAMET ALIYOR: AMAÇ SEÇİM SÜRECİNE GÖLGE DÜŞÜRMEK
            Siyaseten sıkışan Kılıçdaroğlu ve ekibi sosyal medyadaki troll ordusu ve dezenformasyonlarla istikamet almaya çalışıyor. Tek amaçları ise seçime gölge düşürmek.

            Geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu'nun 40 milyon takipçiye ulaşan 6 ayaklı troll ağı deşifre olmuş, kimisi gerçek kimisi de takma ad kullanan, aralarında CHP'li belediyelerin kadrolu çalışanlarının da olduğu manipülasyon timi açığa çıkmıştı.



            Troll ordusunun temelleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kozmik' danışmanı Recep Cengiz tarafından atılmış, Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine sosyal medyada algıyı yönetmek için "Kılcal Damar Örgütlenme Sistemi" adı verilen bir yapı kurmuştu.

            Sistemin aktif hale getirildiği 17 Mart tarihli CHP MYK raporuna bile girdi.

                Bu isimleri dikkatlice mercek altına aldığımızda karşımıza çarpıcı detaylar çıkıyor;



                Hüsamettin Alkım Ünsal: Twitter'da İlber Ortaylı, Meltem Cumbul, Nil Karaibrahimgil, Müjdat Gezen, Cansu Dere, Bergüzar Korel gibi ünlüler adına onlarca sahte/taklit hesap açtı. Bu hesaplardan CHP'yi destekleyen, hükümeti hedef alan mesajlar paylaşıyor. CHP'li Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışıyor.

                Ozan Balık (@ozan_blk07): CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi'nde İletişim Danışmanı olarak çalışan Ozan Balık tarafından yönetiliyor.

                Profesorfacia: Hesap Faruk Davarcı tarafından yönetiliyor. Onursal Adıgüzel ve CHP'nin trol başlarından Ozan Balık ile ilişkili. Provokatif içerikli birçok etiketi ilk başlatan hesap bu.

                Kemal Özkiraz @avrasyaanket: Hesap manipülatif anketleri ile tanınan Avrasya Anket Araştırma şirketinin sahibi Kemal Özkiraz tarafından yönetiliyor. @kacsaatolduson, @mstselanik, @ankara_kusu gibi hesaplarla ilişkili.

                Gökhan Özbek @gokhanozbek: 23 Derece YouTube kanalında yayınlar yapıyor. Kemal Özkiraz'la birlikte hareket ediyor.

                Bahadır Başer @sesler_yurttan: Antalya ve Ozan Balık ile yakın ilişkide.

                Nilgün Tap @nursse_hemsire: İzmir'de hemşire olarak görev yapan Nilgün Tap tarafından kullanılıyor.

                Deniz Çoban @hzlandrc: FETÖ tarafından yönetilen @kacsaatolduson isimli hesapla bir dönem birlikte hareket etti.

                ATAKIZ @ATAISIK: Hesap CHP'li Nurcan Gergin tarafından kullanılıyor.

                TC_KemalBildis: Kemal Bildiş'in yönettiği hesap CHP'nın gündem ve etiket çalışmalarında aktif rol alıyor.

                KARANLIK EKİP: FETÖ İLE İRTİBATLI İSİMLER
                Twitter'da yüksek takipçili bazı hesaplar da CHP'nin trol ordusu ile birlikte hareket ediyor. Bu hesaplar arasında Gelecek Partisi, İYİ Parti ve FETÖ'yle irtibatlı kişiler var.



                TÜRKİYE GERÇEKLERİ@MstSelanik: 500 bine yakın takipçili hesap Mesut Aykın tarafından kullanılıyor. İYİ Parti'ye yakın, bir dönem terör örgütü DHKP-C içeresinde faaliyet yürüttü.

                ANKARA KUŞU @ankara_kusu: Gelecek Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Oktay Yaşar tarafından yönetiliyor. Yaşar "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınıp bırakılmıştı.



                kacsaatolduson: Bir dönem FETÖ'nün mahrem imamı Hüseyin Yılmaz tarafından kullanıldı. Şimdiki yöneticiler ise CHP'li belediyelerle ticari ilişki içerisinde olan kişiler. Bu hesap düzenli provokasyonlarla biliniyor.

                Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'li Tuncay Özkan'ın da troll ekibi kurduğu ortaya çıktı.

                Söz konusu ekipte CHP'li İzmir Buca Belediyesi'nde çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal ismi ön plana çıkıyor. Tuncay Özkan'ın kadrolu trolü Hüsamettin Alkım Ünsal'ın paylaşımlarını beğenen hesapların çoğu sahte.



                TUNCAY ÖZKAN'IN PORNOCU TROLÜ
                Oda TV'de yer alan habere göre; CHP'li Tuncay Özkan'ın, trolleri arasında porno video yayınlayan bir hesapta yer aldı. "18phoebeH" isimli porno paylaşan hesabın Hüsamettin Alkım'ın paylaşımlarını beğendiği ortaya çıktı.



                "salihmustafa31" kullanıcı adlı Twitter hesabı bu duruma en somut örneklerden biri. Hesabın sahibi, Tuncay Özkan'la ilgili beğeniler yapıp, lehine tweetler atıyor. Hesabın profil fotoğrafı tarandığında ise fotoğrafın birçok mecrada kullanıldığı ortaya çıkıyor.



                Fotoğrafta: Tuncay Özkan'ın güdümündeki KRT'nin yaydığı manüpülasyon

                Öte yandan trolleriyle manipülasyon yapan CHP'li Tuncay Özkan seçim ağzı algı operasyonlarına da hız verdi.

                "CHP LOGOLU PKK AFİŞİ ASACAKLAR" YAYGARASI
                Partisinin HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifakı perdelemek, Kandil'in peşi sıra 7'li koalisyona verdiği desteğe gelen tepkileri sönümlemek isteyen Özkan, "CHP logolu PKK afişi asacaklar" diyerek yaygara kopardı.

                Gelişmeyi CHP yandaşı medya son dakika olarak girdi. Troller de elden ele sosyal medyada yaydı.



                    CHP MEDYASI BİRBİRİNE GİRDİ
                    Pornocu troll ordusuyla istikamet almaya CHP'nin medyası da birbirine girmiş vaziyette...

                    CHP'li Tuncay Özkan'ın kadrolu trolü Hüsamettin Alkım Ünsal, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın Oda TV'sini hedef aldı.

                    Oda TV de "Kanaltürk'ün sahibiyken TV'yi FETÖ'cü Akın İpek'e satan ve Fetullah Gülen'in önünde elleri bağlı fotosuyla gündem olan Tuncay Özkan" ifadelerini kullandı.


                    CHP MEDYASINDA BÜYÜK KAVGA! SONER YALÇIN, TUNCAY ÖZKAN, BARIŞ TERKOĞLU FİRARİ FETÖ'CÜ CEVHERİ GÜVEN... HEPSİ BİRBİRİNE GİRDİ HABERİ İÇİN TIKLAYIN

                    CHP MEDYASINDA BÜYÜK KAVGA! HEPSİ BİRBİRİNE GİRDİ
                    CHP medyası Özkan'ın idddiaları sonrası geçtiğimiz ayın başında da birbirine girmişti. Eski Oda TV çalışanı Barış Terkoğlu'nun "Kılıçdaroğlu'na karşı çalışan CHP'li gazeteci" iddiasını köpürten Tuncay Özkan'ın güdümündeki KRT o ismin Soner Yalçın olduğunu yazdı. Bu iddiaya yanıt veren Soner Yalçın, Tuncay Özkan'ın CHP içindeki köstebek olduğunu öne sürdü. Yalçın, eski çalışma arkadaşı Cumhuriyet Yazarı Barış Terkoğlu'nu ise isim vermeden "Kullanılmaya müsait çömez gazeteci" ifadeleriyle hedef aldı. Öte yandan kavgaya firari FETÖ'cü Cevheri Güven de girdi.
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                    Haberler Güncel "CHP'yi PKK'yı yan yana getirmek alçaklıktır" diyen Bay Kemal'in başdanışmanı Tuncay Özkan'ı fena patlattılar! PKK ile yan yana gelmek ne kelime öyle bir güzellemiş ki...
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