Sandıkta hezimete uğrayan CHP'nin iyice ayarı kaçtı: Sadece İzmir olsaydı Kılıçdaroğlu kazanırdı





KOLTUK SEVDASINA DÜŞTÜ

Diğer yandan alınan sonuçların ardından Bay Kemal'in istifası beklense de Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası bu duruma engel oldu. Öncesinde tüm MYK üyelerini tek tek istifa ettiren Bay Kemal sonrasında tüm parti kuruluşlarını kendisine bağladı.







SEÇİMLERDE HEZİMETE UĞRAYAN CHP'NİN AYARLARI KAÇTI

Bugün yeni bir MYK'yı duyuran CHP'de de Kılıçdaroğlu'na yönelik ilginç çıkışlar gelmeye devam ediyor. Siyasi kariyeri boyunca kaybettiği seçimlerle tarihe geçen Kılıçdaroğlu için CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu açıklamalarda bulundu.