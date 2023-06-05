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    • Güncel
    • 06.06.2023 01:50
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    • 06.06.2023 01:50
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    Sandıkta hezimete uğrayan CHP'nin iyice ayarı kaçtı: Sadece İzmir olsaydı Kılıçdaroğlu kazanırdı

    Seçimlerde hezimete uğrayan CHP'nin ayarları fena kaçtı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir'deki seçim sonuçlarıyla övünürken ilginç bir çıkışta bulundu. İzmir'in Kılıçdaroğlu'na sahip çıktığını söyleyen Aslanoğlu ''Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir'de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı'' ifadelerini kullandı.

    CHP’nin ayarları kaçtı

    Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.



    BAY KEMAL KANDİL'DE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
    Kemal Kılıçdaroğlu arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen kazanamayarak seçmeninde ve Kandil'de büyük hayal kırıklığı yarattı.



    KOLTUK SEVDASINA DÜŞTÜ
    Diğer yandan alınan sonuçların ardından Bay Kemal'in istifası beklense de Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası bu duruma engel oldu. Öncesinde tüm MYK üyelerini tek tek istifa ettiren Bay Kemal sonrasında tüm parti kuruluşlarını kendisine bağladı.



    SEÇİMLERDE HEZİMETE UĞRAYAN CHP'NİN AYARLARI KAÇTI
    Bugün yeni bir MYK'yı duyuran CHP'de de Kılıçdaroğlu'na yönelik ilginç çıkışlar gelmeye devam ediyor. Siyasi kariyeri boyunca kaybettiği seçimlerle tarihe geçen Kılıçdaroğlu için CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu açıklamalarda bulundu.



        "SEÇİM SADECE İZMİR'DE OLSAYDI KAZANIRDI"
        Aslanoğlu İzmir'deki seçim sonuçlarıyla övünürken ilginç bir çıkışta bulundu. İzmir'in Kılıçdaroğlu'na sahip çıktığını söyleyen Aslanoğlu ''Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir'de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı.'' ifadelerini kullandı.

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        CHP’nin ayarları kaçtı
        Haberler Güncel Sandıkta hezimete uğrayan CHP'nin iyice ayarı kaçtı: Sadece İzmir olsaydı Kılıçdaroğlu kazanırdı
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