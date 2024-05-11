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CHP Genel Merkezi'nden 4 sayfalık itiraf gibi genelge: Kayırmacılığı bırakın!

Son dakika haberi! CHP'li belediyelerde yerel seçimlerin ardından eşe dosta koltuk dağıtma furyası Genel Merkez'de krize yol açtı. CHP Genel Merkezi, belediyelere genelge göndererek, kayırmacılık yapmama ve şeffaf olmaları konusunda belediye başkanlarına ikazda bulundu.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 19:05 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 19:35
CHP Genel Merkezi’nden 4 sayfalık itiraf gibi genelge: Kayırmacılığı bırakın!

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CHP'li birçok belediyede 31 Mart seçimleri sonrası yaşanan eş, dost ve akraba atamaları tepkileri beraberinde getirmişti.


KAYIRMACILIK, ŞATAFAT VE İSRAFLA MÜCADELE GENELGESİ
CHP Genel Merkezi'nden belediyelere "kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele" genelgesi gönderildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla CHP'li belediyelere gönderdiği genelgede, son günlerde sıklıkla gündeme gelen torpil furyasına dikkat çekildi.

"KAYIRMACILIĞA TOLERANS GÖSTERİLEMEZ"

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde, bağlı kuruluşlarında ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile Belediye Başkan Yardımcısı atamaları başta olmak üzere belediyelerdeki personel yönetiminde akrabalık, hısımlık, ticari ilişki gibi sosyal ilişkiler, gerekli liyakat ve deneyim koşulları sağlanıyor olsa dahi, referans ve tercih konusu yapılamaz.

Akraba kayırmacılığı ya da siyasi kayırmacılıkla mücadele tek başına yasalar ve kurallarla sağlanamayacağı için bu tür uygulamalara karşı tolerans gösterilmez; etik temelli bir yaklaşımı uygulamaya koymak için yönetim kültüründe de değişikliğe gitmek hedeflenir."

CHP'NİN 'LİYAKATLI' AKRABA KADROLARI

Seçim vaatlerinde "Adam kayırmaya yer yok" diyen ve Kırşehir'de ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu da aile belediyeciliğini yeni dönemde de devam ettirmişti.

Ekicioğlu önceki dönemde olduğu gibi kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcılığı görevine atamıştı.

Yine 31 Mart'ta seçilen Üsküdar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi Basri Onur Dedetaş'ın ise Ataşehir Belediyesi'ne Afet İşleri Müdürü olarak atandığı ortaya çıkmıştı.

ESKİŞEHİR'DE EŞE DAİRE BAŞKANLIĞI KARDEŞE MÜDÜRLÜK
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde de Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez'in eşi daire başkanı, kardeşi ise satın alma müdürü olmuştu.

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