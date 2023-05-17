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    • 17.05.2023 09:45
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    Son dakika: MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG’nin sözde Aynularab (Kobani) mali sorumlusu Tuba Karakoç etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MİT, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG’nin sözde Aynularab (Kobani) mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi. Türkiye'de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç'un, Suriye'de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak'a gidip geldiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    MİT gururla sunar! Artık cehennemde!

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te terör örgütü PKK'ya katılan Karakoç, Türkiye, Irak ve Suriye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.

    Türkiye'de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç'un, Suriye'de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak'a gidip geldiği öğrenildi.

    Bunun üzerine takibe alınan Karakoç, MİT'in Suriye'nin Sırrin/Ayn İsa bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

    SURİYE'NİN KUZEYİ'NDE BAHAR TEMİZLİĞİ!
    Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. MİT, geçtiğimiz günlerde de Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK/YPG'nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirmişti.

        EYLEMLERİN HESABI SORULDU
        Eylemleri nedeniyle uzun süredir MİT'in takibinde olan Demirel, 1997-2000 yıllarında Hatay Amanoslar'da faaliyet yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik eylemleri gerçekleştirmiş, Hakkari Şemdinli'de iki ayrı eylemde yer almıştı.

        Ekibiyle birlikte 08-09 Mart 2010 tarihinde Şemdinli Derecek Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan mayınlama eyleminin faili olan Haydar Demirel, ayrıca Hakkari Şemdinli Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010'da gerçekleştirilen eylemlerde yer alan örgüt mensuplarının sorumlusuydu.

        ÖRGÜT MENSUPLARINA EĞİTİM VERİRKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
        Haydar Demirel, Haseke Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından bu yana MİT'in takibindeydi. Son olarak MİT'in saha ajanları Haydar Haydar Demirel'in, Hol Eyaleti Genel Sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis'te bulunduğunu tespit etti.

            Neticesinde, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte, örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken etkisiz hale getirildi.

            PKK'NIN DRONE'CUSU DA ÖLDÜRÜLDÜ
            Son dakika haberleri... MİT geçtiğimiz günlerde, PKK/KCK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlularından 'Deniz Bahri' kod adlı Tekin Okan'ı Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

            Etkisiz hale getirilen teröristin 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman Havalimanına drone ile yapılan saldırıları yönettiği, saldırılarda kullanılan dronların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik dron saldırıları düzenlemesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

            SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI
            PKK/KCK tarafından Suriye'den ve Irak'tan, güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde Tekin Okan'ın geliştirdiği dronlar kullanıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Okan, MİT'in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibe alındı. MİT'in saha ajanları, Tekin Okan'ın dronların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti. Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MİT saha ajanları dahil oldu. MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak/Gara'da gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

            KUZEY IRAK'TA TERÖRİSTLER TEK TEK AVLANIYOR

            Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 7 Mayıs'ta da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu "Zerdeşt Karadeniz" kod adlı Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Duhok/Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

            KANLI EYLEMLERİN SORUMLUSU
            Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1994'te örgütün kırsal kadrolarına katılan terörist Beyaz, 27 Ekim 2010'da Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ve 6 Nisan 2011'de Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyete ait araca silahlı saldırı ile 26 Haziran 2012'de Trabzon'da Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi.

            Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terörist Beyaz'ın, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldığı öğrenildi.

            Bunun üzerine takibe alınan Beyaz, MİT'in Duhok-Gara bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

            1 HAFTADA 3 SÖZDE YÖNETİCİ ÖLDÜRÜLDÜ!
            MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, 5 Mayıs'ta ise sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i etkisiz hale getirmişti. Böylece son bir haftada Gara bölgesinde sözde üst düzey 3 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

            KARADENİZ'E SIZACAK EKİPTE YER ALIYORDU
            PKK'ın 2019 yazında Karadeniz kırsalında bulunan örgüt üyelerini yeniden bölgeye göndermek istediği belirlendi. Aralarında İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği 'Terörden aranalar' listesinde yer alan ve başına 1 milyon TL ödül koyulan 'Berbang' kod adlı Kamuran Daşdemir, turuncu listede bulunan ve başına 600 bin TL ödül koyulan 'Sipan' kod adlı İdris Sevgin ve terörden arananlarda gri listede bulunan 'Zerdeşt' kod adlı Eyvaz Beyaz'ın da olduğu bilgisine ulaşıldı.

                Kırmızı bültenle de aranan Beyaz, MİT'in Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürüldü.

                MİT NOKTALADI!
                Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son olarak terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

                SOKAK EYLEMLERİNE KATILDI
                Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı.

                Terörist Seven'in 2015'te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldığı, 2015 Şubat ayı öncesinde ise sözde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulunduğu belirlendi.

                Seven'in Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasındaki çatışmaları protesto amacıyla Türkiye'deki sokak eylemlerine katıldığı da öğrenildi.

                Terörist Seven, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra düzenlediği eylemler ve lojistik faaliyetlerdeki rolü nedeniyle MİT tarafından takibe alındı.

                MİT, düzenlediği nokta operasyonu ile terörist Seven'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.

                Son olarak MİT, PKK/KCK Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

                Bir dönem örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan Cudi Gümüş, geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerimize ait bir çok karakola yönelik eylemlere iştirak etmesi, örgüt mensuplarına uzman suikast eğitimleri vermesi, örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmaları içerisinde yer alması nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

                MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI
                Suriye'den, güvenlik güçlerimize ve sınır illerimize yönelik gerçekleştirilen eylem/tacizlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye'de açılan eğitim kamplarının genel sorumlusu olarak belirlenen örgüt mensubunun, 2022 yılında, Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak bulunduğunun öğrenilmesi üzerine alanda bulunan saha ajanları alarme edildi.

                    Gümüi, uzun süren takip faaliyeti sonrasında MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

                    ÇOK SAYIDA EYLEMİN UYGULAYICISIYDI
                    Gümüş, 1999 yılında PKK/KCK'ya katılması sonrasında Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu.

                    1999-2007 yılları arasında Gabar, Besta, Herkol, Cudi ve Kato dağı bölgelerinde faaliyet yürüttü.

                    2008 yılında Suriye'ye geçiş yaparak, örgüt mensuplarına eğitimlerin verildiği suikast okullarının genel sorumlusu oldu. 2016 yılında Irak alanına geçen ve örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Gümüş, 2022 yılı itibarıyla Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak yer aldı.

                    PKK/Özel Güç bünyesinde faaliyet gösterdiği dönemde HSM eğitim sorumlusu olarak, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği Mahir Akademileri'nin yöneticiliğini de yapan Gümüş, PKK/KCK'nın içerisinde profesyonel anlamda Yunanistan'da suikast eğitimi alan en iyi suikastçiler arasında sayılıyordu.

                    AYN EL ARAB'DA NOKTA OPERASYON
                    Büyükşehirlerdeki eylemlerin talimatını veren sözde askeri istihbarat sorumlusu Mazlum Karamok kod adlı Sabri Abdullah, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ayn El Arab'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

                    MİT'TEN NOKTA OPERASYON | VİDEO İZLE

                    MİT, Sabri Abdullah'ın harekat bölgelerindeki Türk askerlerine ve Türkiye'ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra örgüte muhalif şahısların etkisiz hale getirilmesi/kaçırılması, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama ve silahlı eylem planlama/yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini tespit etti.

                        Bunun üzerine, Sabri Abdullah etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

                        MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI
                        2018 yılında MİT'in gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulması üzerine PKK/YPG mensupları, Mazlum Karamok kodu korumak amacıyla öldüğü yönünde bilgi yaymaya başladı.

                        Abdullah'ın sağ olduğu ve sözde sorumlu olarak Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla MİT mensuplarına eylem hazırlığı yaptığı tespit edildi.

                            Faaliyetleri takibe alınan Abdullah, son olarak büyükşehirlerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini yönetiyordu. Bu kapsamda öncelikli hedef olarak belirlenen Sabri Abdullah, saha ajanları tarafından Ayn El Arab'da takibe alındı.

                            Mazlum Karamok kod adıyla örgütsel görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Ayn El Arab'da iken, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.


                            MİT'İN TERÖRE DARBE ÜSTÜNE DARBE
                            Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı, Suriye Kamışlı'da 14 Nisan'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

                            Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Baran Kurtay" kod adlı terörist Sarı, Türkiye'deki terör faaliyetlerinin ardından 2014 yılında Suriye'ye geçti.

                            PKK'nın sözde lider kadrosuyla irtibatlı şekilde Rakka'da terör faaliyetlerine katılan Sarı, 14 Nisan'da Suriye Kamışlı'da MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.

                            PKK'NIN BELİ KIRILDI!
                            Güvenlik güçleri terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 12 terör eylemine katılan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla 28 Şubat 2023'te Türkiye'ye getirdi.


                            MİT, 2011-2017 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK tarafından Hakkari Çukurca'da 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusunun şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren, örgütün sözde özel güç mensubu "Soreş/Soreşger" kod adlarını kullanan terörist Ramazan Güneş'in Irak'ın kuzeyinde olduğunu tespit etti.



                                YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
                                Yaklaşık 1 yıl boyunca takip edilen terörist Güneş, MİT'in nokta operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

                                Güneş sorgu ve işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

                                HAKKARİ KIRSALI İLE IRAK VE SURİYE'DE UZUN YILLAR ÇALIŞTI
                                Terörist Güneş'in, örgüte 2008'de katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye'de uzun yıllar faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

                                12 EYLEMDE YER ALDI
                                2009'da örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçilen terörist Güneş'in, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Çukurca'da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldığı belirlendi.

                                    Yaklaşık 1 yıl boyunca takip edilen terörist Güneş, MİT'in nokta operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

                                    Terörist Güneş, örgüte 2008'de katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye'de uzun yıllar faaliyet yürüttü.

                                    2009'da örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçilen terörist Güneş'in, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Çukurca'da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldığı belirlendi.


                                    İstanbul Taksim'de 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişinin yaralanmıştı.

                                    Suriye uyruklu PKK/YPG'li terörist Alham Albashır, teröriste yardım eden Ammar Jarkas, Bilal Hasan ve Hüseyin Güneş yakalanmıştı. Bombacının hazırlanarak olay yerine gönderilmesi işini organize eden kişinin Halil Menci olduğu ifadelerde yer almıştı.

                                    BÜYÜKBAŞLARA SIĞINDI
                                    Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasını da sağlayan Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı'da örgüt tarafından korunduğu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit edildi.

                                        ADIM ADIM İZLENDİ
                                        Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri de terörist Menci'nin izini adım adım sürdü. Sahadaki istihbarat ekipleri Menci'nin yerini tespit etti. Bulunduğu noktadan araçla çıkan terörist SİHA'yla adım adım izlendi.

                                        Menci'nin içinde bulunduğu araç, Suriye'nin doğusundaki Kamışlı-Tirbespi yolu üzerinde seyir halindeyken SİHA'yla nokta atışıyla vuruldu. 24 Şubat'ta Menci ve yanındaki bir kişi etkisiz hale getirildi.

                                        TERÖRİSTİ MENCİ YOLLADI
                                        Bombacının hazırlanarak olay yerine gönderilmesi işini organize eden kişinin Halil Menci olduğu ifadelerde yer almıştı.

                                            Ammar Jarkas ifadesinde, "Halil Mence beni arayıp 'Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini' söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne'den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır'ı gördüm. Kardeşime 'bu kim?' diye sorduğumda Halil Menci'nin bahsettiği kadın olduğunu söyledi. Sonra da siz geldiniz" demişti.

                                            FATİH CAMİİ'NDE KEŞİF
                                            İstiklal Caddesi'ni kana bulayan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 154 sayfalık iddianameye göre, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan PKK/YPG'li kadın terörist Ahlam Albashir'in keşif yaptığı 4 bölgeden birinin Fatih Camisi olduğu öğrenilmişti. Albashir'in ifadeleri; saldırınınn gerçekleştirilmesi talimatını veren YPG/PKK iltisaklı teröristlerin bağlantılıları ortaya çıkarmıştı.


                                            BAYIK İÇİN YAKALAMA EMRİ
                                            Albashir'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren terör örgütünün sözde yönetim kadrosundaki Yürütme Konseyi eşbaşkanları olan teröristbaşı Cemil Bayık ve Hülya Oran'ın, Rojova Sekreterya Üyeleri olan Sabri Ok, Saliha Bişkin ve Velid Halil'in, terör örgütü YPG ve YPJ sorumluları olan Layika Gültekin ve Fehman Hüseyin'in, PKK'nın Suriye kolu SDG'li Ferhat Abdi Şahin ile eylemin lojistik desteğini sağlayarak şüphelilerin firarına yönelik safahatı koordine eden Khalil Manja Hussein hakkında yakalama emri düzenlendiği de kaydedildi.

                                            MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
                                            MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

                                            İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;

                                            2 Haziran 2022 Süleymaniye
                                            PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

                                                19 Haziran 2022 Süleymaniye
                                                PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

                                                24 Haziran 2022 Süleymaniye
                                                PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

                                                4 Temmuz 2022 Gara
                                                Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

                                                17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
                                                PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

                                                22 Temmuz 2022 Suriye
                                                YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

                                                24 Temmuz 2022 Aynularab
                                                PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

                                                28 Temmuz 2022 Süleymaniye
                                                PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

                                                30 Temmuz 2022 Suriye
                                                Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

                                                1 Ağustos 2022 Aynularab
                                                PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

                                                9 Ağustos 2022 Gara
                                                Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

                                                12 Ağustos 2022 Kamışlı
                                                Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

                                                    16 Ağustos 2022 Kamışlı
                                                    PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

                                                    31 Ağustos Gara
                                                    PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

                                                    4 Eylül Sincar
                                                    PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

                                                    12 Eylül Erbil
                                                    PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

                                                    18 Eylül Ayn İsa
                                                    PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

                                                    23 Eylül Sınır hattı
                                                    PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

                                                    26 Eylül
                                                    PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

                                                    29 Eylül Afrin-Azez karayolu
                                                    PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

                                                    28 Eylül Halep
                                                    PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

                                                    6 Ekim Aynularap
                                                    PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

                                                    9 Ekim Gara
                                                    PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

                                                    10 Ekim Sincar
                                                    PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

                                                    21 Ekim Sincar
                                                    PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

                                                    24 Ekim Suriye
                                                    PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

                                                    1 Kasım Suriye
                                                    PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

                                                    5 Kasım Suriye
                                                    PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin

                                                    30 Kasım Sincar
                                                    PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur

                                                    5 Aralık Suriye
                                                    PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu "Mizgin Kobani" kod isimli Silam Mislih
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