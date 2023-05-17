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    • 17.05.2023 09:49
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    Başkan Erdoğan gençlere 14 Mayıs ve 28 Mayıs mesajı: Genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere seslendi. 14 Mayıs seçimlerinde verdikleri desteğe teşekkür eden Başkan Erdoğan 28 Mayıs için de gençlere güvendiğini belirten Erdoğan, "Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan’dan gençlere mesaj

    14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekillliği seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı önde tamamladı.

    Başkan Erdoğan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy fark atsa da oy oranının %49.50'de kalması sebebiyle seçim ikinci tura gitti.

    Seçim çalışmalarını durmaksızın sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim gündemine ilişkin gençlere seslendi.

    Recep Tayyip Erdoğan, "Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs'ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum." ifadesini kullandı.

    Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlere yönelik paylaşımda bulundu.

    Gençlerin 14 Mayıs'ta iradesine sahip çıktığını, tercihini sandıklara özgürce yansıttığını, demokrasiye omuz verdiğini belirten Erdoğan, her bir gence teşekkür etti.

    "Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız. Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin. Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin.

    "SİZ GENÇ KARDEŞLERİMİN GÜÇLÜ DESTEĞİNE GÜVENİYORUM"
    Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs'ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum."

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan gençlere 14 Mayıs ve 28 Mayıs mesajı: Genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum
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