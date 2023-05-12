CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde işten çıkarma tehdidiyle önce taciz sonra tecavüz!

BENİ HASTA GİBİ GÖSTERMEK İSTİYORLAR

"Konuyu anlatan mesaj attım, ama bir saniye olsun 'Kızım sen ne istiyorsun?' diye sormadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar konuyu çıkardım. Ama o da ilgilenmedi. Ben 35 yaşındayım ve bana artık mobbing yapılmaya başlandı. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Beni hasta gibi göstermek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU TACİZ VE TECAVÜZLERİN HESABINI VEREMİYOR

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar üzerinden Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki taciz ve tecavüzlerin hesabını veremiyor.