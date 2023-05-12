CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde işten çıkarma tehdidiyle önce taciz sonra tecavüz!

İstanbul'da CHP'li Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi'nde sekreter olarak çalışan Canan D. 2014- 2019 arasında meclis üyesi olan annesinin de yakın arkadaşı olan Müdür Engin B. tarafından işten çıkarılma tehdidiyle önce tacize sonra da organizasyon bahanesiyle götürüldüğü otelde tecavüze uğradı. Sesini duyurmak isteyen talihsiz kadına mobbing yapıldı.
İŞTEN ÇIKARMA TEHDİTLERİYLE ÖNCE TACİZ SONRA TECAVÜZ
Ne CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ne de Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, tecavüze uğrayan personelin çığlığına kulak vermedi. Bunun üzerine Canan D., geçen yıl temmuzda soluğu savcılıkta aldı. Kendisini işten çıkarma tehditleriyle önce taciz, ardından da tecavüz eden Engin B. hakkında şikâyetçi oldu.
Yargıya intikal eden skandalla ilgili soruşturma devam ederken Canan D. şikâyet dilekçesinde şunları anlattı.