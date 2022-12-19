CHP'nin taciz ve tecavüz dosyasını açıyoruz! 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar üzerinden siyaset yapan Kılıçdaroğlu hesap ver

6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN İSTİSMARI: NE İNSANİ NE DE İSLAMİ OLARAK ASLA KABUL EDİLEMEZ

6 yaşındaki çocuğa istismarın kabul edilemez olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu süreçte yeni bir istismar konusu ortaya atılmış, uzunca süredir takibi yapılmış bir husus bir anda ülkenin gündeminde öne çıkarılmıştır. Biz hiçbir zaman kız evladımızın hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, etmiyoruz. Çocuk yaşta cinsel istismar, ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir. En başından itibaren tüm kurumlarımız gerekli takipleri yapmıştır. Ülkemizde küçük yaştaki evliliklerle ilgili sıkıntılar maalesef eskiden beri yaşanıyor. Son dönemde çok istisnai örnekler dşında sorun önemli ölçüde çözülmüştür. TV'deki programların etkisiyle çocuk yaştaki evlatlarımızın her alanda ciddi savrulmalar yaşadıklarına şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

KANDİL'İN HESABINI BUGÜNE KADAR SORDUNUZ MU?

Terör örgütü PKK/YPG'nin kız çocuklarını kaçırdığını belirten Erdoğan, CHP'nin HDP ile ortaklığına dikkat çekti. Erdoğan, "Kandil'in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? Diyarbakır Anneleri acaba hangi partinin kapısında gözü yaşlı olarak ağlıyor? Kandil'de o kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler? Seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz partinin mensupları değil mi? Ankara'dan İstanbul'a onlarla beraber yürüdün. Önce sen oradaki hasarı bir gider ondan sonra konuş." şeklinde konuştu.