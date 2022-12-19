CHP'nin taciz ve tecavüz dosyasını açıyoruz! 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar üzerinden siyaset yapan Kılıçdaroğlu hesap ver

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar üzerinden Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki taciz ve tecavüzlerin hesabını veremiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: SİCİL DOSYALARINIZ ELİMİZDE | VİDEO İZLE
"SİCİL DOSYALARINIZ ELİMİZDE"
AK Parti'nin düzenlediği Kadın Emeği Zirvesi'nde münferit bir hadise üzerinden milletin inancına saldıran CHP ve yandaşlarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Vakıf ve derneklerimize alçakça ifitra atanlar çıkardıkları gürültü ile gerideki bu vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadır. Bunların taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı, bunların hesabını verdiniz mi ya.. Bakıyorsunuz belde başkanı tecavüzde bulunmuş. Aile Bakanım hepsini belgeleriyle anlattı. Hepsi sicil dosyanızda var. Bunları gayet iyi biliyor, yakından da takip ediyoruz. Sicil dosyalarınız elimizde. Seçime kadar da bunları meydanlarda anlatacağız. Sosyal medya mecralarındaki rezaletleri bunların dile getirdikleri vaki mi? Değil." dedi.
6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN İSTİSMARI: NE İNSANİ NE DE İSLAMİ OLARAK ASLA KABUL EDİLEMEZ
6 yaşındaki çocuğa istismarın kabul edilemez olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu süreçte yeni bir istismar konusu ortaya atılmış, uzunca süredir takibi yapılmış bir husus bir anda ülkenin gündeminde öne çıkarılmıştır. Biz hiçbir zaman kız evladımızın hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, etmiyoruz. Çocuk yaşta cinsel istismar, ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir. En başından itibaren tüm kurumlarımız gerekli takipleri yapmıştır. Ülkemizde küçük yaştaki evliliklerle ilgili sıkıntılar maalesef eskiden beri yaşanıyor. Son dönemde çok istisnai örnekler dşında sorun önemli ölçüde çözülmüştür. TV'deki programların etkisiyle çocuk yaştaki evlatlarımızın her alanda ciddi savrulmalar yaşadıklarına şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.
KANDİL'İN HESABINI BUGÜNE KADAR SORDUNUZ MU?
Terör örgütü PKK/YPG'nin kız çocuklarını kaçırdığını belirten Erdoğan, CHP'nin HDP ile ortaklığına dikkat çekti. Erdoğan, "Kandil'in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? Diyarbakır Anneleri acaba hangi partinin kapısında gözü yaşlı olarak ağlıyor? Kandil'de o kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler? Seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz partinin mensupları değil mi? Ankara'dan İstanbul'a onlarla beraber yürüdün. Önce sen oradaki hasarı bir gider ondan sonra konuş." şeklinde konuştu.
CHP yönetiminin ısrarla örtbas etmeye çalıştığı vakaların yanı sıra yenileri de gün ışığına çıkıyor.
CHP'Lİ KIRŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANI 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL ORGANININ FOTOĞRAFINI ATTI!
CHP'deki son skandal geçtiğimiz günlerde Kırşehir'de yaşandığı ortaya çıktı. Y.D. adlı kadın, CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde çalışan M.Z.'nin, 14 yaşındaki B.T.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini iddia ederek belediye önüne gelip, "Çocuklarımıza tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz" diyerek tepki göstermişti.
"TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRSÜNLER DİYE Mİ OY VERİYORUZ" | VİDEO İZLE