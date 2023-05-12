Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.05.2023 08:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2023 08:51
    ABONE OL

    EGM duyurdu: Kilis ve Osmaniye 2. bölge şark statüsüne alındı! Görev süreleri değişti

    Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürlüğü, asrın çifte felaketi depremlerden etkilenen Kilis ve Osmaniye il ve ilçelerinin 2. bölge şark statüsüne alındığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    EGM duyurdu! Deprem bölgesiyle ilgili flaş karar

    Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre; 2023 yılında yapılacak POMEM müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1/1/1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan müracaat hakkı, 1/1/1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletildi.

    Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre; Depremden etkilenen Kilis ve Osmaniye il ve ilçeleri 2. Bölge (şark) statüsüne alınmıştır.

        Böylece depremden etkilenen tüm illerimiz emniyet mensuplarımız için 2. Bölge (şark) statüsüne geçti. İkinci şark görevine giden Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personel hariç diğer rütbelerdeki personelinin hizmet sürelerinde düzenleme yapıldı.

        Bu çerçevede ikinci şark görevine giden personel; Hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 4 yıl, Hizmet süresi 5 yıl olan birimlerde 3 yıl, Hizmet süresi 4 yıl olan birimlerde 2 yıl, Hizmet süresi 3 ve 2 yıl olan birimlerde 2 yıl görev yapması durumunda ikinci şark görevini tamamlamış sayılacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel EGM duyurdu: Kilis ve Osmaniye 2. bölge şark statüsüne alındı! Görev süreleri değişti
            loading
            SON DAKİKA