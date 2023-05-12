EGM duyurdu: Kilis ve Osmaniye 2. bölge şark statüsüne alındı! Görev süreleri değişti

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre; 2023 yılında yapılacak POMEM müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1/1/1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan müracaat hakkı, 1/1/1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletildi.