EGM duyurdu: Kilis ve Osmaniye 2. bölge şark statüsüne alındı! Görev süreleri değişti

Böylece depremden etkilenen tüm illerimiz emniyet mensuplarımız için 2. Bölge (şark) statüsüne geçti. İkinci şark görevine giden Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personel hariç diğer rütbelerdeki personelinin hizmet sürelerinde düzenleme yapıldı.

Bu çerçevede ikinci şark görevine giden personel; Hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 4 yıl, Hizmet süresi 5 yıl olan birimlerde 3 yıl, Hizmet süresi 4 yıl olan birimlerde 2 yıl, Hizmet süresi 3 ve 2 yıl olan birimlerde 2 yıl görev yapması durumunda ikinci şark görevini tamamlamış sayılacak.