Başkan Erdoğan depremzedelere seslendi: "Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak karamsarlığa kapılmayın"

Akıllarının, gönüllerinin depremzedelerle olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sizi asla unutmuyor, yaralarınızı bir an önce sarmak için çalışıyoruz. 3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz. 350 ayrı noktada toplam 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık, her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz." bilgilerini paylaştı.

Erdoğan, Hatay hariç tüm illerde enkazı kaldırdıklarını, Hatay'daki yıkık ve acil yıkılacak binaları da bu hafta tamamlayacaklarını bildirdi.