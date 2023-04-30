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    • 30.04.2023 10:25
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    Togg'dan teslimatlar ve servislerle ilgili yeni paylaşım: "7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada kesintisiz servis"

    Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Togg Teknoloji Kampüsü'nden yapılan sevkiyatların sürdüğü ve planlar doğrultusunda yılın başından itibaren servislerin hizmete alınmaya devam ettiği bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TOGG paylaştı: 7 bölge 23 şehir!

    Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Togg Teknoloji Kampüsü'nden yapılan sevkiyatların sürdüğü ve planlar doğrultusunda yılın başından itibaren servislerin hizmete alınmaya devam ettiği bildirildi.

    Togg'un resmi Twitter hesabından, Togg T10X'lerin teslimat sürecine ve servislerin hizmete alınmasına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

    Servislerin hizmete alınmasına ilişkin yapılan ilk paylaşımda, "Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız." ifadelerine yer verildi.
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        Haberler Güncel Togg'dan teslimatlar ve servislerle ilgili yeni paylaşım: "7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada kesintisiz servis"
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