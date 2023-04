PKK elebaşları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması için sıraya dizildi! Bese Hozat ve Sabri Ok'tan sonra şimdi de Murat Karayılan!

Seçmenleri tehdit etmeye devam eden terörist elebaşı Ok, "Seçimler için eksik. Çünkü her saat, her saniye çok önemli. Hiç kimse rehavete kapılmasın. Devletin imkanları çok fazla ve şu an AKP-MHP devlettir. Türk devletinde oyun çok, her şeyi yapabilirler. Zaten bir takım oyunlar oynayarak durumu değiştirip kesin kazanacaklarına inanıyorlar. Bu mesele basite alınmayacak kadar ciddi bir meseledir. Fakat bundan daha ciddi olanı ise çok daha fazla çalışmak. Örneğin televizyonlarda takip ediyoruz, Emek ve Demokrasi İttifakı'na büyük bir ilgi var, her yerde coşkuyla karşılanıyorlar. Ki bu toplum 8 yıldır büyük bir baskı altında, kimsenin nefes almasına dahi müsaade etmiyorlar. Bundan dolayı seçim sürecinde sokak sokak, mahalle mahalle, ev ev, kapı kapı dolaşılmalıdır. Ama sadece sloganlarla, halaylarla büro açılışların ardından dağılmaları, bu çalışmayı yürüttük demeleri büyük bir tehlikedir. Bilakis 24 saat çalışma içerisinde olmalılar. Örneğin kadınlar, bugün kaç ev, kaç köy, kaç mahalle gezdik, demelidir. Yine gençler 24 saat köylere, kasabalara, şehirlerle akmalı. Yani sadece büro açılışlarıyla olmaz." diyerek HDP'lileri kapı kapı dolaşmaya çağırdı.