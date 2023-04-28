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    • 28.04.2023 14:11
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    PKK elebaşları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması için sıraya dizildi! Bese Hozat ve Sabri Ok'tan sonra şimdi de Murat Karayılan!

    Son dakika haberleri... Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyonun dağdaki ortaklarından her gün yeni bir Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geliyor. Bese Hozat, Sabri Ok derken son olarak büyükbaş Murat Karayılan da 7'li koalisyona destek verdiklerini açıkladı. Karayılan, Türkiye'yi dönüştürmek istediğini, özerklik getirerek ülkede birlik getirmek istediklerini iddia ederken aynı zamanda PKK'yı masum göstermeye çalışıp HDP ile bağını inkar etti. Öte yandan ABD'nin PKK'ya askeri eğitim verdiği, medyasında güzellemeler yapıp, saraylarında ağırldığı dünya tarafından bilinirken PKK elebaşı Murat Karayılan, terör örgütünün ABD projesi olmadığını savundu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Murat Karayılan’dan Kılıçdaroğlu’na destek

    14 Mayıs'taki seçime günler kala yedili koalisyona dahil olan HDP'nin Kandil'deki elebaşlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları peş peşe yağıyor. Masanın altından üstüne çıkan terör örgütü PKK, Türkiye'yi bölme hayallerini yedili koalisyona bağladı.

    Türkiye seçime hazırlanırken muhalefette Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve terör örgütünün dağ kadrosundan açıklamalar art arda geliyor.

    Her demeçlerinde iktidar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan terör elebaşlarından bu kez Murat Karayılan konuştu.

    Türkiye'yi bölmek değil özerklik getirmek istediklerini söyleyen bebek katili Karayılan, yine iktidarı ve AK Parti'yi hedef aldı.

    "TÜRKİYE'YE ÖZERKLİK GETİRMEK İSTİYORUZ"

    PKK terör örgütünden "hareket" olarak bahseden hain terörist, kendilerinin bölücü olmadığını aksine birleşmeden bütünleşmeden yana olduklarını söylerken şöyle konuştu:

    "Biz Türkiye'yi bölmek değil, Türkiye'deki halkların gönüllü birliğini inşa etmek ve pekiştirmek istiyoruz. Şimdiki silahla, tankla, topla, uçakla sağlanmak istenen birliği biz gönüllü birliğe dönüştürmek istiyoruz. Bunun için adalet, hak, hukuk ve herkesin kendi özgünlükleriyle yaşama serbestisini savunuyoruz.

    Aslında bizim demokratik özerklik dediğimiz şey budur; yani halkların eşit-özgür birliğidir. Bizim hedefimiz budur. Bu açıdan AKP'nin, MHP'nin, vb. kimi TC yetkililerinin hareketimize yakıştırdıkları bölücülük kavramı bir çarpıtmadır ve doğru değildir.

    Gönüllü birliği aslında sağlamak isteyen bir ideolojik-siyasi çizgiden bahsediyoruz. Esas olarak Türkiye için bölücülük tehlikesi bizden değil, aşırı Türkçü, milliyetçilik adı altında ırkçılığı resmileştiren, dıştalayıcı, ötekileştiren zihniyetten gelmektedir. Esasen bu zihniyeti taşıyanlar bölücüdür. İşin gerçeği ve doğrusu böyledir."

        PKK'YI MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞTI
        Karayılan, sanki yıllardır Mehmetçiğimizi şehit eden, doğu illerinde terör estiren bebek katilleri kendileri değilmiş gibi PKK'yı masum göstermeye çalıştı. Karayılan "Bizi öcü göstermeye çalışıyorlar" deyip şu ifadeleri kullandı:

        "AKP şimdi bizi, yani PKK'yi bir öcü gibi göstermeye çalışıyor. 'Kim ilişkilenmişse veya merhaba derse vay haline!' demeye getiriyor. Yönetimimizden başka arkadaşlar da bu konudan söz ettiler"

        "HDP İLE BİZİ AYNI KEFEYE KOYUYORLAR"
        Hemen hemen her gün PKK elebaşlarının 7'li koalisyona destek açıklaması yapmaktan çekinmemesini görmezden gelen Karayılan muhalefetle görüşmediklerini iddia ederek "Öyle bir görüşme durumu yoktur. PKK'yi bir tarafa verelim; HDP'yle görüşmeyi bile yadırganacak bir şeymiş gibi servis ediyorlar. Halbuki HDP, Türkiye'nin üçüncü büyük partisi ama Kürtlere dayanıyor, çünkü Kürt davasının temsilciliğini yapma iddiasında ve Türkiye'ye demokrasi getirme programına sahiptir. Onun için onu da hedefliyor. Zaten onu kendisine engel görüyor." dedi.

        HDP'nin tüm vekillerinin dağdan çıktığı haberlerinin geldiği bugünlerde Karayılan "HDP'nin 2015'te aldığı tavır nedeniyle aslında HDP'ye bu kadar baskı uyguluyorlar, hedefliyorlar ve bizimle yani PKK'yle aynı kefeye koyuyorlar. Halbuki öyle bir şey yok; HDP legal zeminde mücadele yürüten bir siyasi parti. Ancak HDP'nin tutumundan dolayı tıpkı Rojava gibi onları da PKK'li sayıyorlar. Halbuki Rojava'yı da öyle birebir PKK saymak, bir gerçeği tersyüz etmektir" şeklinde konuştu.

        ABD PROJESİ DEĞİLLERMİŞ!

        ABD'nin PKK'ya askeri eğitim verdiği, medyasında güzellemeler yapıp, saraylarında ağırldığı dünya tarafından bilinirken PKK elebaşı Murat Karayılan "Buna paralel olarak bir de kimi çevrelerin Hareketinizin bir ABD projesi olduğu yönünde beyanları oluyor. Neye dayanıyorlar, niye bu iddiada bulunuyorlar? Açık ki; burada çok vicdansız bir durum vardır. Yoksul Kürt halkının özgürlük talebiyle yola çıkan hareketine karşı bütün dünyanın en süper güçlerini yönlendirerek yok etmek istiyorlar; bununla da kalmıyorlar, çok pişkince "PKK'nin ABD'yle, şununla bununla ilişkisi var" diyorlar, bir proje olduğunu söylüyorlar. Bunu söylerken de hiç utanmıyorlar" ifadelerini kullandı.

            100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ
            Yedili koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'ndan "özerklik" ve "kayyum" sözü alan PKK, 14 Mayıs'ı bölücülük planları için ölüm kalım tarihi olarak belirledi. HDP'li Sakık'tan sonra PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok da "100 yıllık cumhuriyeti yıkacağız" ifadelerini kullanmıştı.


            7'Lİ KOALİSYONUN AMACI ÜLKEYİ BÖLMEK
            Yeni bir açıklama yaparak AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na yalan ve iftiralarla saldıran Ok, Türkiye Cumhuriyet'ini bölme planını 7'li koalisyonla yaptıklarını itiraf etti. Seçim kazanmak için 7'li koalisyonun ile Emek ve Demokrasi İttifakı kurulduğunu belirten OK, "Gerçek olan şu ki, 20 yıllık AKP faşizmi yıkılacaktır. AKP-MHP faşizminin yıkılması, Türkiye ve Kurdistan'da yeni bir süreç başlatacaktır. Neden? Eğer bu seçimlerde AKP-MHP faşizmi yıkılırsa, o zaman herkes için bir milat olacaktır. Seçimden öncesi ve sonrası olacak insanlar için. Bundan dolayı bu seçimler çok büyük önem taşıyor." ifadeleriyle "özerklik" için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

            Terör örgütünün televizyonunda açıklamalarda bulunan elebaşı Ok, Türkiye'ye işgalci diyerek 7'li koalisyona destek verdiklerini açıkladı. Ok, "Bizler de Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğünün sağlanması için üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Çok önemli bir süreçteyiz. 25 yıldır süren bir tecrit var, bir ömür demek 25 yıl. Tecridi normalleştiren hükümetin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Bu duruma karşı tutumumuz ve tepkimiz her zamankinden daha büyük olmalıdır. Çünkü gerçekten Rêber Apo'suz yaşam olmaz. İşgalci Türk devleti ile aramızda nefes nefese bir savaş yaşanıyor. Kürt, devrimci, sosyalist siyasetçiler, haksızlığa, faşizme karşı olan tüm güçler, başta da halkımız unutmasın ki, gerilla Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere her yeri işgal eden ve kimsenin, "Dur yapma, buna hakkın yok, sen ne yapıyorsun" demediği faşist Türk devletine karşı büyük bir direniş sergiliyor. Kendi askerini ateşe verip yakan bir güç, Kürt halkına ve gerillaya neler yapmaz? Böyle barbar bir güce karşı mücadele ettiğimiz bilinsin. İnsanlıktan ve ahlaktan yoksun böyle bir düşmana karşı elbette biz de hazırlıklarımızı yapmıştık. Bundan dolayı sonuç alamadılar. 8 yıldır Rêber Apo'nun ve şehitlerin çizgisinde devam eden direniş kazanacaktır." dedi.

                İYİ PARTİ VE PKK AYNI YERDE
                İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aksine PKK ve İyi Parti'nin aynı yerde olduğunu belirten Ok, "Herkes bu seçimin farklı olduğunu, geçmiş seçimlere benzemediğini söylüyor. Hatta belki 100 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin en önemli seçimi deniliyor. Böyle önemli bir seçim. Bu seçimin bu kadar önemli olmasının nedeni nedir? AKP-MHP faşizmi onlar dışında herkesi etkiliyor. Bundan dolayı AKP-MHP'li olmayan herkes, onlara karşı. Dikkat ederseniz 2. Dünya Savaşında da durum buydu. Sovyetler, Amerika ve Avrupa bile Hitler, Mussolini, Franko faşizmine karşı demokratik direniş cephesini kurdu. Halbuki her biri farklı bir cepheydi. Aynı şey şu an Türkiye için de geçerli. Erdoğan-Bahçeli çıkarları dışında olan her şeye ve herkese karşılar. Bazen diyorlar, PKK, İYİ Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir." ifadelerini kullandı.

                SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINA DA DESTEK VERDİ
                Skandal soykırım iddialarını da destekleyerek hükümete saldıran Ok, "24 Nisan Ermeni Soykırımı'nın yıldönümü. Bu topraklarda birçok halk yüzyıllarca birlikte yaşadı ama faşist İttihat Teraki zihniyeti yüzünden Ermeni halkı soykırımdan geçirildi. Bugün de o faşist zihniyetin devamı olan AKP-MHP, Kürt halkına karşı kültürel ve siyasi bir soykırım yürütüyor. Ermeni Soykırımı'nın yıl dönümü vesilesiyle nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Öncelikle Ermeni toplumuna yönelik bu soykırımı kınıyorum. Türk devletinin tarihi soykırım tarihidir. Onlara köle olmayan, Kürt, Alevi, Ermeni, Rum her kim olursa olsun katliamdan geçirmişler. Ve bunun üzerinden kuruldu Cumhuriyet. Sadece 20. yüzyılda Maraş, Adıyaman bölgesinden 600 bin kişi hastalıktan yaşamını yitirdi, kalanlar soykırımdan geçirildi, hayatını kurtaranlar da kaçmak zorunda kaldı. Böyle zalim bir devlettir. Aynı zihniyet bugün de devam ediyor. "Ermeni toplumunu zaten katlettik, Kürt toplumu kaldı" diyorlar. Mahkemelerden tutun, orduyu, emniyeti; yani devlet adına ne varsa ele geçiren Erdoğan-Bahçeli, bütün bunları PKK ve Kürt halkının iradesini kırmak, Ermeni toplumuna ne yapmışlarsa Kürt toplumuna da aynısını yaşatmak için çalışıyor. Ağızlarına sakız yaptıkları tek argümanları var o da; 'PKK'yi bitireceğiz, yok edeceğiz.' Toplumda böyle bir psikoloji yaratmak, uluslararası alanda kendilerini böyle kabul ettirmek ve uluslararası fırsatları kullanmak istiyorlar. Halkları soykırıma uğratmada, kimlikleri yok etmede uzmanlar ama inanıyorum ki artık sonları geldi." ifadelerini kullandı.


                ALÇAK TEHDİT: DEMOKRATİK BİR ŞEKİLDE BU İKTİDARIN SONUNU GETİREBİLECEKLER Mİ, GETİREMEYECEKLER Mİ?
                Daha önce yaptığı açıklamalara paralel olarak bu seçimin bitme noktasına gelen terör örgütü için önemine dikkat çeken Ok, "Herkes bu seçimin farklı olduğunu, geçmiş seçimlere benzemediğini söylüyor. Hatta belki 100 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin en önemli seçimi deniliyor. Böyle önemli bir seçim. Bu seçimin bu kadar önemli olmasının nedeni nedir? Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi?" ifadeleriyle adeta elebaşı Bese Hozat'ın yaptığı iç savaş tehdidini tekrarladı.

                7'Lİ KOALİSYON ÖZERKLİK İÇİN KURULDU
                7'li koalisyonun kuruluş amacının özerklik planlarını hayata geçirmek olduğunu itiraf eden Ok, "Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirtmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu. Gerçek olan şu ki, 20 yıllık AKP faşizmi yıkılacaktır. AKP-MHP faşizminin yıkılması, Türkiye ve Kurdistan'da yeni bir süreç başlatacaktır. Neden? Çünkü birçok şey denendi. Zulümle, ahlaksızca, insanlık dışı her türlü yöntemle Kürt halkına, PKK'ye, demokratik güçlere, kurumlara saldırdılar. Ama sonuç olarak faşizm yenildi. Yani iktidara gelecek olanlar aynı şeyleri tekrarlamamalı. Faşizme karşı toplumun, siyasetin demokratikleşmesi için, sorunların çözülmesi için uygun bir atmosfer var. Eğer bu seçimlerde AKP-MHP faşizmi yıkılırsa, o zaman herkes için bir milat olacaktır. Seçimden öncesi ve sonrası olacak insanlar için. Bundan dolayı bu seçimler çok büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.


                    Seçmenleri tehdit etmeye devam eden terörist elebaşı Ok, "Seçimler için eksik. Çünkü her saat, her saniye çok önemli. Hiç kimse rehavete kapılmasın. Devletin imkanları çok fazla ve şu an AKP-MHP devlettir. Türk devletinde oyun çok, her şeyi yapabilirler. Zaten bir takım oyunlar oynayarak durumu değiştirip kesin kazanacaklarına inanıyorlar. Bu mesele basite alınmayacak kadar ciddi bir meseledir. Fakat bundan daha ciddi olanı ise çok daha fazla çalışmak. Örneğin televizyonlarda takip ediyoruz, Emek ve Demokrasi İttifakı'na büyük bir ilgi var, her yerde coşkuyla karşılanıyorlar. Ki bu toplum 8 yıldır büyük bir baskı altında, kimsenin nefes almasına dahi müsaade etmiyorlar. Bundan dolayı seçim sürecinde sokak sokak, mahalle mahalle, ev ev, kapı kapı dolaşılmalıdır. Ama sadece sloganlarla, halaylarla büro açılışların ardından dağılmaları, bu çalışmayı yürüttük demeleri büyük bir tehlikedir. Bilakis 24 saat çalışma içerisinde olmalılar. Örneğin kadınlar, bugün kaç ev, kaç köy, kaç mahalle gezdik, demelidir. Yine gençler 24 saat köylere, kasabalara, şehirlerle akmalı. Yani sadece büro açılışlarıyla olmaz." diyerek HDP'lileri kapı kapı dolaşmaya çağırdı.


                    ELEBAŞI BESE HOZAT İÇ SAVAŞ TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU
                    Terör örgütü PKK propagandası yapan bir televizyonun kanalında konuşan sözde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı terörist elebaşı Bese Hozat, 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini bir kez daha açıkladı ve seçimi boykot çağrılarına karşı seçmenleri tehdit etmişti.

                    Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı başarıyla devam ettirdiği operasyonları Kürt vatandaşlara yapılıyormuş gibi göstermeye çalışan Hozat, alçak iftiralarla hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı suçladı. Bitme noktasına gelen PKK'nın bu seçimi kurtuluş olarak gördüğüne adeta itiraf eden Hozat, "Bu seçimler gerçekten çok önemli seçimlerdir. Önemi şuradadır. Bu seçimlerde bu iktidar, bu faşist iktidar kazanırsa bu soykırımcı faşist politikalar meşrulaşmış olur. Meşrulaştırmak ile kalmaz, kalıcılaştırılmış olur. Artık bu faşizm, bu faşist rejim, kurumsallaşır, kalıcılaşır. Türkiye toplumuna kan kusturmaya devam eder. MHP bu soykırım politikalarını derinleştirerek sürdürür. Bu anlamda bu faşist iktidarın, bu faşist rejimin bu seçimleri kazanmaması gerekiyor. Zaten kazanması için her şeyi yapıyor. Tek elinde bir şey kalmış. Yıllardır bunu yürütüyor. Savaştır. Topyekun soykırım savaşıdır. Her yerde bunu yürütüyor. Savaştan medet umuyor. Başka bir rezervi kalmamış. Şiddet dışında, öldürme dışında, kan dökme dışında başka bir şey kalmamış yani. AKP basınına bakın; savaş dışında, savaş silahları dışında hiçbir gündemleri yoktur. Bütün gündemleri Kürt düşmanlığıdır. Kürt karşıtlığıdır. Muhalefete saldırırken de Kürt düşmanlığı üzerinden saldırıyor. Sistem içi muhalefete saldırırken, Millet İttifakı'na saldırırken de Kürt düşmanlığı üzerinden saldırıyor. Bütün argümanı bunun üzerinden, siyaseti bunun üzerinden yürütüyor. Onun dışında da bütün gündemleri cihattır. Yeni üretecekleri savaş silahlardır, savaş tekniğidir. Düşmanlıktır yani. Bütün gündem budur." dedi.



                        MERAL AKŞENER'LE AYNI SÖYLEM: ERDOĞAN-PKK İLE GÖRÜŞTÜ
                        Siyasi alanda destek verdikleri HDP'nin kapatma davasına karşı barış sürecini sabote ettiklerini görmezden gelerek iktidar ve Başkan Erdoğan'ı suçlamaya kalkan Hozat, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le aynı söylemi kullandı. Hozat, "Şimdi mesela HDP'yi kapatma davasının gerekçelerini açıkladılar. Bir de Selahattin Demirtaş'a verdikleri cezanın gerekçelerini ortaya koydular. Temel bir gerekçe de; işte Selahattin Demirtaş'ın HDP heyetinin Kandil'e gelip görüşmeler yapmasıdır. O diyalog sürecinde AKP'nin 2013-2015 sürecinde, o diyalog sürecinde Kandil'e geliş gidişleri de böyle temel bir gerekçe olarak öne sürüyorlar. Arkadaşlar da değerlendirme yaptı; HDP heyetinin Kandil'e geliş gidişi, Erdoğan'ın, AKP yönetiminin, o AKP hükümetinin izni temelinde oldu. Geliş gidişlerde HDP heyetinin yol güvenliğini sağlayan hükümetin kendisiydi. O süreçte, o diyalog sürecinde biz Önderliğe birçok mektup gönderdik. HDP heyeti o mektupları götürdüğünde o mektuplar hemen Önderliğe verilmiyordu. Günler sonra, bazen haftalar sonra veriliyordu. O arada o mektuplar ne yapılıyordu? Erdoğan'a sunuluyordu. Bizim Önderliğe yazdığımız mektuplar Erdoğan'a gidiyordu. Erdoğan mektupları okuyordu. Ondan sonra Hakan Fidan'a veriyordu. Sonra Önderliğe gönderiliyordu mektuplar. En fazla PKK ile ilişki geliştiren de Erdoğan'dı. AKP hükümetiydi. Evet, bir gerçektir. Şimdi bütün o görüşmeleri neden gerçekleştirdiği çok açıktır yani. Kendisini devlette bir bütün hakim kalacaktı. Hakim olacaktı devlete. Kendi bu soykırımcı, faşist sistemini de, rejimini de kurumsallaştıracaktı. Bütün amaç buydu. O açıdan Önderlik de dedi ya; Kürt sorununu araçsallaştırıyorlar. Gerçekten Kürt sorununu araçsallaştırdı AKP, taktik yaklaştı. Ama her biçimde, her düzeyde de o süreçte herkesle de ilişki geliştirdi. Şimdi de Erdoğan ağzını açıyor; Kürtlere küfrediyor, Kürtlere hakaret ediyor, Kürt düşmanlığı yapıyor. Kürt düşmanlığı üzerinden Kürtlere her gün hakaret ediyor, küfrediyor. Millet İttifakı'nı bunun üzerinden vuruyor. Kendi durumu da çok açık. Böyle yani. Bu süreç boyunca da Kürtler bu gerçeğini gördüğü için Önder Apo bütün maskelerini düşürdü. Mücadelemiz bütün maskelerini düşürdü Erdoğan'ın. Bu faşist iktidarın artık ellerinde gerçekten hiçbir rezerv kalmadı. Böyle kral çıplak. Tam gerçeği; bu faşist soykırımcı gerçeği ortaya çıktı. Şimdi savaş dışında başka da bir malzeme kalmamış elinde. Bütün seçim politikasını da Kürt düşmanlığı üzerinden yürütüyor. Dolayısıyla Kürtlere ve Türkiye halkına vadettiği tek şey var; savaştır, katliamdır. Gözyaşıdır, acıdır, ölümdür. Başka bir şey vadetmiyor, bunu vaat ediyor." ifadelerini kullandı.

                        AKŞENER'DEN SKANDAL ALGI OPERASYONU
                        Hozat'la aynı ifadeleri kullananan Akşener CHP yandaşı SÖZCÜ TV'de katıldığı canlı yayında, Başkan Erdoğan'ı terör örgütü PKK ile ilişkiledirmeye çalıştı. Teröristlerin kendilerine verdiği destek için "Üçkağıt olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Akşener, iktidarı suçladı. Akşener, "Çünkü, yani hatırlayın. Ben acaba akraba dedim ya, bu Kemal şeyin. Ekrem İmamoğlu'nun ikinci seçiminde kimse gidemiyor Abdullah Öcalan'ın yanına falan diye bir konuşmada hatırlayın Tayyip Bey'in konuşmasını ha ha gülerek bizim Mehmet yeni gitti dedi ya. Mehmet dediği kardeşi bizim Mehmet diyor. Allah muhafaza Kemal Bey dese taşlattırırlar. Şimdi dolayısıyla bunlar ne yaparsa hoş serbest, yapılmayan şeyleri size yükleme. Ben bunların bilimsel metodlarını hep biliyorum da şu sıra zaman yok. Ayna derler buna yansıtıyor hepimize, hadi oradan be derler buna" diyerek alçak bir algı operasyonuna imza attı.


                        İKTİDARIN YIKILMASI GEREKİYOR
                        Terör propagandası PKK kanalında iktidarın yıkılması gerektiğini savunan Hozat, AK Parti ve MHP milletvekili listelerini hedef aldı. Seçimlerde terörün siyasi ayağı HDP'nin yan kolu Yeşil Sol Parti'ye oy isteyen Hozat, "Türkiye'yi demokratikleştirecek, demokratik cumhuriyeti inşa edecek, Kürt sorunun demokratik temelde çözümünü sağlayacak esas güç, temel güç, Emek ve Özgürlük İttifakı'dır. Yeşil Sol Parti'nin bu seçimdeki başarısıdır. Kesinlikle bu böyledir. O yüzden Yeşil Sol Parti'nin bu seçimden zaferle çıkması gerekiyor. Bu Türkiye'nin demokratikleşmesi, demokratik cumhuriyet inşası açısından, Kürt sorunun demokratik çözümü açısından çok önemlidir. Yeşil Sol Parti'nin çok güçlü bir biçimde nicel olarak da nitel olarak da meclise girmesi gerekiyor. Bunun için halkımızın, Türkiye toplumunun barıştan, demokrasiden, adaletten, eşitlikten, doğayla dost anlayıştan yana olan tüm çevrecilerden, ekolojistlerden, kadın hareketinden, gençlik hareketinden beklenen budur." şeklinde konuştu.

                        Kirli pazarlıklar bitti ötme vakti geldi! HDPKK'nın yedek lastiği Yeşil Sol Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı haberi için fotoğrafa tıklayın

                        7'Lİ KOALİSYONUN ADAYI KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ
                        Yeşil Sol Parti'yi masumlaştıran ve demokratik bir oluşum olarak göstermeye çalışan eli kanlı elebaşı, 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy istedi. Yeşil Sol Parti'nin de içinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın gösterdiği adaya oy verilmesini isteyen Hozat, "Fakat bu faşist Erdoğan'ın, diktatör Erdoğan'ın yıkılması için de Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

                        BOYKOT İHTİMALİNE KARŞI SEÇMENLERİ TEHDİT ETTİ
                        Elebaşı Hozat, terörün siyasi ayağı HDP ve Yeşil Sol Parti'nin aday çıkarmadığı ve CHP'li Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için seçimin boykot edilme ihtimaline karşı "sakın boykot etmeyin" diyerek seçmenleri tehdit etti. Hozat, "Bazı yapıların, siyasi, demokratik, sol, sosyalistlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda böyle boykot gibi bazı tartışmaları yürüttüğünü de duyuyoruz. Bu bize göre doğru değil. Bu seçim öyle bir seçim değildir. Yani her türlü boykot, Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda boykot tutumunu geliştiren kim olursa olsun, ideolojisi, eğilimi, çizgisi ne kadar demokratik sosyalist sol olursa olsun bu tutumu geliştirirse, bu direk ve dolaylı olarak faşist diktatör Erdoğan'a hizmet eder. Bu faşist soykırımcı rejime hizmet eder. Ve buna girişmemek lazım. Çünkü bu oy kaybına yol açar. Oy kaybı faşist rejime hizmet eder. Boykotun demokrasi güçleri açısından bir faydası yoktur. Bunu bilmek lazım. Çünkü bu seçimler gerçekten önemlidir. Kurdistan ve Türkiye halkları açısından en küçük bir hata bile yapmamak lazım. En küçük bir zayıf duruş bile göstermemek lazım." ifadelerini kullandı.

                        ELEBAŞI ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK SÖZÜ
                        Bilindiği gibi 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ile terörün siyasi ayağı HDP'nin görüşmesi sonrası birçok HDP'li seçimleri kazanmaları durumunda bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgür kalacağını ifade etmişti. Kanlı iş birliği sonrası bu dönemin PKK elebaşı için özgürlük dönemi olacağını söyleyen HDP'li Ahmet Türk yaptığı konuşmada, "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz hep birlikte mücadele etmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.


                            KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ
                            Ahmet Türk'ün Nevruz'da kullandığı bu ifadeler üzerinden kanlı pazarlığı adeta doğrulayan Bese Hozat, Cumhur İttifakı'nın iktidarda kalması durumunda iç savaş çıkartacaklarını itiraf etti. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki mahkumiyeti üzerinden AK Parti ve MHP'ye karşı "faşist iktidar" diyerek alçak suçlamalarda bulunan Hozat, iç savaş engellemenin CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermekten geçtiğini belirtti. Hozat, "Bu AKP-MHP faşist rejimi iktidarda kalırsa Türkiye'nin geleceğinin de ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir iç savaşa çağrıdır. Bunun zeminini adım adım hazırlıyorlar. AKP-MHP faşizmi, Türkiye'de iç savaşın zeminini adım adım döşüyor. Bu İmralı işkence, tecrit sistemine, karşı çok güçlü mücadele etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

                            KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ALEVİ PROVOKASYONU ÜZERİNDEN ALÇAK SUÇLAMALAR
                            CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt ve Alevi provokasyonunu daha da ileri götüren elebaşı Hozat, alçak ifadelerle Alevilere karşı Türkiye tarihinde atılmamış adımları atan hükümeti suçladı. Hükümetin attığı adımlar kendisine zarar verdiği için paniğe kapılan Hozat, "Bu iktidar sürecinde de Alevilere dönük bu soykırım binbir türlü yöntemle sürdürüldü. Bunun başında asimilasyon geliyor. En korkunç, en acımasız günümüzde en vahşi soykırım yöntemi asimilasyondur. Kürtlere kültürel soykırım uyguluyor. Alevilere, Alevi toplumuna inanç soykırım uyguluyor, asimilasyon uyguluyor. Yani inanç kırımı uyguluyor. İşte şimdi bu Kültür Turizm Bakanlığı bünyesinde bir kürsü oluşturdular. Burada da bütün amaç bu inanç kırımını geliştirmektir. Bunun için yaptılar." ifadeleriyle Yeşil Sol Parti'ye oy istedi.


                            KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK PAYLAŞIMLARI YAPAN ELEBAŞLARI
                            12 Mart'tan itibaren Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek mesajı paylaşan PKK elebaşları arasında Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Bese Hozat, Helin Ümit, Sabri Ok ve Remzi Kartal yer alıyor. İşte terör örgütünden gelen destek mesajları:

                            CEMİL BAYIK
                            Terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Bayık "Önder Apo ve halkımız birleşmiştir ve ayrı düşünülemez. Önder Apo'suz yaşam olmaz bu da Apo'nun gerçekliğidir." dedi. Bayık, elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü dışında hiçbir şeyi kabul etmediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bizim için özgürlük ve mücadelemizi büyütme zamanıdır. Önderliği fiziki özgürlüğüne kavuşturmalıyız. Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Apo'nun dostları Önder Apo'nun özgürlüğüne kavuşması için mücadele yürütüyor. Bu direniş sonuç alıncaya kadar da devam edecektir."

                            BİZİM İTTİFAKIMIZ DİYEREK DESTEK VERDİ
                            7'li koalisyona destek veren Bayık: "Bizim ittifakımız AKP-MHP faşizminin sonunu getirmelidir." ifadelerini kullandı.

                                MURAT KARAYILAN
                                Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan da sanki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı koalisyona kendisi döndürmüş gibi bir sevinçle, masadaki krizin çözülmesinden duyduğu memnuniyeti, "Bu, Türkiye demokrasi hareketi açısından çok iyi bir şey. Niye? Çünkü halkın gerçekten değişim istediği ortaya çıktı. Halk bu iktidarın değişmesini istiyor. Bu biçimde toplum mühendisliğine dayalı projelerin sonuç almayacağı görüldü. Dolayısıyla bu durum, aslında demokratik çevreler açısından bir güç oldu; bu planları yapan kesimlere de bir darbe oldu. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Bu tür planları gerçekleştirmek isteyen derin ellerin sonuç alamayacağı görüldü" sözleriyle dile getirdi. Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de iddia etti. Karayılan, "Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.

                                MUSTAFA KARASU
                                Hain örgütün elebaşı Mustafa Karasu, 7'li koalisyona desteğini yineleyerek, ''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Muhalefetin, muhalif güçlere hesap sorması gerekiyor. Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil gerçekten. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor." dedi.

                                DURAN KALKAN
                                PKK elebaşı Duran Kalkan, Cumhur İttifakı'nı hedef alıp 7'li koalisyona çağrıda bulanarak, "Biz bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP-MHP faşizmini yıkacağız. Kesinlikle! Bu faşizm yıkılacak. Bunu herkes de söylüyor biz de söyledik; Tecridi kıracağız, faşizmi yıkacağız özgürlüğü ve demokrasiyi kazanacağız. Bu bir ölçü" dedi.

                                7'Lİ KOALİSYONA OY DİYE YALVARDI
                                Genç kızlara tecavüz ettikten sonra infaz emri veren elebaşlarının terör kamplarında yaptıkları vahşet bilinirken kadınlardan utanmadan oy isteyen elebaşı "Ben Kürt halkına, kadınlarına, gençlerine, işçi ve emekçilerine, Türkiye'nin bütün halklarına, ezilenlere çağrı yapıyorum. Demokratik adaylara oy versinler. Yani AKP-MHP faşizmini yıkmayı temel gündemleri yapsınlar. Özellikle de özgürlükçü, demokratik kadınlara daha çok oy versinler. Bu bizim tutumumuzdur. Bizden yana olan, bizi dinleyen herkese çağrımız bu. AKP-MHP faşizmi artık kaldırılamaz bir durumda. Bunun gerçekten de tarihin çöp sepetine atılması lazım. Gömmek lazım tarihe. Yani bir daha, biraz daha AKP-MHP'nin yönetim olacağını düşünün. Türkiye'de ne kalır elle tutulacak? İnsanlık adına, özgürlük adına, demokrasi adına, kardeşlik adına hiçbir şey kalmaz. Bu çok önemli. Simdi böyle bir gücün bir daha yönetim olmasına, biraz daha yönetimde kalmasına kesinlikle izin vermemek lazım. Öyle bir durum katliamdan katliam beğenmeye götürür." diyerek 7'li koalisyona oy istedi.

                                    BESE HOZAT
                                    Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini söyleyen terörist Hozat "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor" ifadelerini kullandı.

                                    Altılı koalisyonun birlikteliğini değerlendiren terörist Hozat "Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır." dedi. Hozat açıklamasında PKK'nın seçimlere kadar askeri eylemlerine son verdiğini duyururken "Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık" şeklinde konuştu.

                                    HELİN ÜMİT
                                    PKK'lı büyük başlardan Helin Ümit, "Bizim savaşmamız size umut oluyor" vurgusu yaparak 7'li koalisyona "Küçük hesap yapmayın, birlik olun" zılgıtı çekti. Ümit, "Türkiye'deki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız" mesajını vermeyi de ihmal etmedi.

                                    SABRİ OK
                                    HDP'li Sırrı Sakık ile aynı ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen Ok devlete ve hükümete saldırdı. Skandal ifadeler kullanan Ok, "Bu devlet, yani AKP, Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık zihniyetini temsil ediyor. İktidarlarını sürdürmek için ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bundan dolayı AKP-MHP iktidarından ve Türk devletinin 100 yıllık baskıcı zihniyetinden kurtulmak için bu seçim çok önemli." şeklinde konuştu

                                        REMZİ KARTAL
                                        Kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütü yöneticisi Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal, "Kılıçdaroğlu doğru tercih, desteklenecek bir adaydır. Bu tarihi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

                                        MİHRAÇ URAL
                                        Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." dedi.

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                                        Haberler Güncel PKK elebaşları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması için sıraya dizildi! Bese Hozat ve Sabri Ok'tan sonra şimdi de Murat Karayılan!
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