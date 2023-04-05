Dışişleri Bakanlığı açıkladı: "Türk hava sahası Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak uçuşlara kapatıldı"

Kod adı: Şervan Kobanê
Gerçek adı: Ebdo Ehmed Ebdî,
Terör örgütüne katılım tarihi: Kobani 2011
YAT birimine bağlı sözde komutan.
Kod adı: Feraşîn Baran
Gerçek adı: Nejbîr Mehmûd Hemdo
Terör örgütüne katılım tarihi: Dêrik 2015
YAT birimine bağlı terörist.
Kod adı: Dîdar Dêrik
Gerçek adı: Hemdiya Seydo Seydo
Terör örgütüne katılım tarihi: Efrîn 2014
YAT birimine bağlı terörist.
Kod adı: Rojeng Rifet
Gerçek adı: Berfîn Bîlal Rifet
Terör örgütüne katılım tarihi: Şehba 2020
YAT birimine bağlı terörist.
Kod adı: Xebat Dirbêsiyê
Gerçek adı: Rênad Îzedîn Elî
Terör örgütüne katılım tarihi: Qesrik 2017
Kod adı: Dogan Efrîn
Gerçek adı: Hadî Hemdûş Zahir
Terör örgütüne katılım tarihi: Kobanê 2014
Kod adı: Harûn Rojava
Gerçek adı: Mecîd Silêman Mihemed
Terör örgütüne katılım tarihi: Qamişlo 2014
Kod adı: Hogir Dêrik
Gerçek adı: Elaa Ednan Hemûd
Terör örgütüne katılım tarihi: Dêrik 2017
Kod adı: Koçer Dêrik
Gerçek adı: Diwêş Ehmed Omer
Terör örgütüne katılım tarihi: Rimêlan 2017
HELİKOPTERİN SAHİBİ KİM? BATI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde düşen ve teröristleri taşıdığı belirtilen helikoptere ilişkin, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aralıksız devam edecektir" dedi.
HELİKOPTERİ ÜRETİCİSİ FRANSA'DAN MANİDAR CEVAP
Fransa, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK mensuplarını taşıyan Fransız Airbus şirketi üretimi helikopterin kime ait olduğuna yönelik soruyu yanıtsız bıraktı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 15 Mart'ta Duhok'ta düşen helikopterde bulunanların bir kısmının PKK teröristleri olduğunu duyurmasının ardından Fransız Airbus Helicopters tarafından üretilen AS 350 model helikopterin kime ait olduğu Fransa Dışişleri Bakanlığına soruldu. Bakanlık Sözcüsü, "Basına yansıyan görüntülerde helikopterin seri numarası gözüküyor. Dolayısıyla bu helikopterin kime satıldığını Fransızların bilmesi gerekiyor mu?" sorusuna, "Yorumumuz yok." cevabını verdi. IKBY'nin, Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklamasında, "Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.
IKBY BAŞBAKANI BARZANİ: DUHOK'TA DÜŞEN PKK/YPG HELİKOPTERİNİ KYB'Lİ GRUP SATIN ALDI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok'ta düşen ve içinde PKK/YPG terör örgütü mensupları bulunan helikopterin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisi içindeki bir grup tarafından satın alındığını söyledi.
Erbil merkezli Rudaw kanalında yer alan habere göre, Barzani, Nevruz Bayramı kutlamaları programında gündeme ilişkin yaptığı konuşmada, Duhok'ta düşen helikoptere de değindi.