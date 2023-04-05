Dışişleri Bakanlığı açıkladı: "Türk hava sahası Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak uçuşlara kapatıldı"

PKK'nın suriyedeki kolu SDG'nin açıklamasında, "15 Mart akşamı Süleymaniye'ye doğru hareket halindeki iki helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle düşmesi sonucu Şervan Kobani komutasındaki 9 kişinin öldüğü" iddiası yer aldı.

PKK ABD'Yİ İŞARET ETTİ

PKK/SDG, hava aracındakilerin ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon kapsamında görev yaptığını savundu.

TERÖRİST BAŞI MAZLUM KOBANİ'NİN YEĞENİ

Düşen helikopterde ölen Şervan Kobani'nin YPG/PKK terör örgütü elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Fotoğrafta: Terörist Şervan Kobani



Erbil merkezli Rûdaw televizyonu da Şervan Kobani kod adlı Abdo Mustafa Abdi'nin Duhok'ta düşen ilk helikopterin pilotu olduğunu bildirdi. Kazanın hemen ardından terör örgütü PKK, helikopterleri olmadığını belirterek olayla bağlarını reddetmişti. AP'ye konuşan PKK sözcüsü Zagros Hiwa, helikopterin ABD liderliğindeki koalisyona ait olabileceğini ve YPG üyelerini taşıyor olabileceğini söylemişti.

PKK'NIN SUÇ ORTAĞI KİM? | VİDEO İZLE

BAŞBUĞ PERDE ARKASINDA YAŞANANLARI ANLATTI

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı.

3 MAYMUNU OYNAYAN BATI TARAFINDAN BİZİM BU DELİLLERİMİZİ GÖRMEZDEN GELDİ

Batılı ülkelerin PKK ile kirli ortaklıklarını defalarca dile getirdiklerini belirtan Başbuğ, "Sorduğun soruların hepsinin cevabı belli burada Irak ve Suriye arasında bir köprü kurulmak istendiği terörün bu iki ülke arasında ortak bir şekilde yürütüldüğü teröre desteğin bu saydığın ülkelerin hepsi tarafından bizzat desteklendiği çok net. Biz bunu daha önce de delilledik ispatladık. Fakat maalesef 3 maymunu oynayan Batı tarafından bizim bu delillerimizi görmezden gelindi." dedi.

UZAĞA GİTMEYE GEREK YOK

Fransızların Lafarge firması üzerinden teröre verdiği desteğe değinen Başbuğ, "Hiç uzağa gitmeyelim sınırda tüneller inşa edilmişti. Tüneller inşa edilirken Alman mühendislerin, Fransız çimento şirketlerinin, ABD finansörlerinin birlikte ortak hareket ettiğini hatta İngiltere'nin de bu süreçlere dahil olduğunu daha önceden biz delilledik ispatladık. Ama karşılık gelmedi Batı'dan 3 maymunu oynadılar. Bildiği yolda da ilerlemeye devam ettiler." ifadelerini kullandı.



Bu durumu sürekli anlattıklarını belirten Başbuğ şu ifadeleri kullandı:

ABD'NİN DEAŞ'LA MÜCADELE EDİYORUM YALANI

"Biz aylardır neyi haykırıyoruz. ABD'nin DEAŞ diye tırnak içinde söylüyorum kurduğu düzmece örgütle mücadele ediyorum yalanıyla PKK'yı sınır aşılınca Suriye tarafına SGD olarak legalleştirmek istediği ve böyle sinsi bir plan kurduğu bunların hepsinin aslında aynı örgüt olduğu hep söylediğimiz buydu. İşte bu yapılan açıklama iki ülke arasında kurulan hava köprüsü ve DEAŞ'la mücadele ediyorum yalanıyla yapılan faaliyetlerin hepsi aslında teröre destek faaliyeti."

ABD'NİN TERÖRE VERDİĞİ DESTEK

"Türkiye her ne kadar bu işin tiyatro olduğunu bilse de uluslararası kamuoyunda alınan ortak karara uydu. Burada yapılan her türlü faaliyet ülkeler arasında koordineli ve birbirine bilgi vererek yapılmalı. Eğer orada bir hava harekatı varsa ortak ülkelerin hepsi bu yapılan faaliyeti bilmeli. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bir kaza sonucu bu faaliyeti öğrenmiş olduk. Hala da ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. 1 helikopterdi 2'ye çıktı. Bir kaza sonucu düştüğü ifade ediliyor içinde büyük bir patlama var. Patlayıcıdan mı kaynaklandı? Yoksa aldığı bir saldırı sonucu mu bu helikopter düştü bilinmiyor? Bilinen şu ABD'nin teröre verdiği destek."