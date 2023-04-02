Irak'ta düşen PKK helikopteri! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: Bilgileri dahilindedir!

Çavuşoğlu, "Rusya'nın ev sahipliği ve kolaylaştırıcılığında Suriye ile bir angajman süreci başladı biliyorsunuz. Daha sonra İran da bu sürece dahil oldu. Bazılarınız Mısır'ı ziyaretimizde vardı ve Mısır'da sizlere bakan yardımcıları düzeyindeki toplantının ertelendiğini söylemiştik. Şimdi o toplantının tarihi netleşti. Bakan yardımcısı düzeyinde dörtlü toplantı, 3-4 Nisan tarihlerinde Moskova'da gerçekleşecek." dedi.

MISIR İLE YENİ DÖNEM

Mısır ile normalleşme sürecinde de son zamanlarda hızlanma olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda şimdiye kadar zaten bir problem olmadığını, siyasi ilişkileri de tamamen normalleştirmek için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, liderler düzeyinde görüşme için her iki tarafın da tarih üzerinde çalıştığını belirterek, bunun uzaması durumunda büyükelçilerin tekrar atanmasıyla ilgili bir karar alınabileceğini ifade etti.