Irak'ta düşen PKK helikopteri! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: Bilgileri dahilindedir!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Oturumu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, Türkevi'nde bir grup Türk gazeteciyle dış politikadaki gelişmeler konusunda sohbet etti.
120 GÜN ŞU ANDA DAHA NET DEĞİL
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen Lavrov'un 6-7 Nisan'da yapacağı ziyarette, ikili ilişkilerin farklı boyutlarını görüşme imkanı bulacaklarını söyledi.
Çavuşoğlu, depremler sonrasında Rusya'nın çok yardımda bulunduğunu hatırlatarak şu bilgileri verdi:
"Geniş anlamda konuşacağımız konular var. İkili ilişkilerin yanı sıra tahıl anlaşmasının uzatılması var. Onunla ilgili perşembe günü (30 Mart) BM Genel Sekreteri ile de bir görüşme yaptık. Genel Sekreter, Türkiye'nin, özellikle Rusların şikayet ettiği bankaların ödemeleri gibi bazı konularda katkı sağlayıp sağlamayacağını sordu. Onun üzerinde çalışıyoruz. Rusya, tahıl anlaşmasının 60 gün uzatılmasına 'evet' dedi. 120 gün şu anda daha net değil, bunu konuşacağız."
DÖRTLÜ TOPLANTI 3-4 NİSAN'DA MOSKOVA'DA
Lavrov ile görüşmede Suriye, Libya ve diğer bölgesel konuların da ele alınacağını bildiren Çavuşoğlu, Suriye ile ilgili siyasi süreç, göçmenlerin durumu ve depremlerden sonra oraya yapılacak insani yardımların artırılması konularının değerlendirileceğini ifade etti.
Çavuşoğlu, "Rusya'nın ev sahipliği ve kolaylaştırıcılığında Suriye ile bir angajman süreci başladı biliyorsunuz. Daha sonra İran da bu sürece dahil oldu. Bazılarınız Mısır'ı ziyaretimizde vardı ve Mısır'da sizlere bakan yardımcıları düzeyindeki toplantının ertelendiğini söylemiştik. Şimdi o toplantının tarihi netleşti. Bakan yardımcısı düzeyinde dörtlü toplantı, 3-4 Nisan tarihlerinde Moskova'da gerçekleşecek." dedi.
MISIR İLE YENİ DÖNEM
Mısır ile normalleşme sürecinde de son zamanlarda hızlanma olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda şimdiye kadar zaten bir problem olmadığını, siyasi ilişkileri de tamamen normalleştirmek için gayret sarf ettiklerini söyledi.
Çavuşoğlu, liderler düzeyinde görüşme için her iki tarafın da tarih üzerinde çalıştığını belirterek, bunun uzaması durumunda büyükelçilerin tekrar atanmasıyla ilgili bir karar alınabileceğini ifade etti.