CHP medyasında büyük kavga! Soner Yalçın, Tuncay Özkan, Barış Terkoğlu firari FETÖ'cü Cevheri Güven... Hepsi birbirine girdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin fonladığı medya birbirine girdi.
BARIŞ TERKOĞLU'NUN İDDİASI: KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI YALI ÇETESİ
Geçtiğimiz günlerde eski Oda TV çalışanı Cumhuriyet Yazarı Barış Terkoğlu, "Kılıçdaroğlu'na karşı 'Yalı Partisi'" başlıklu bir yazı yazarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir ekibin çalıştığını ve bunların içinde CHP'li bir gazetecinin olduğunu da iddia etti.
Terkoğlu, "Yalı Partisi"nin fonladığı, kimi gazeteciler başta olmak üzere, muhalefetin takip ettiği isimler üzerinden, Kılıçdaroğlu itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştı. Hedef, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne geçmekti." iddiasında bulundu.
TUNCAY ÖZKAN'IN KRT'Sİ SONER YALÇIN'I İŞARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Tuncay Özkan'ın güdümündeki KRT TV ise bu yazıda bahsi geçen gazetecinin Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın olduğunu yazdı.
KRT, "YALI ÇETESİNDEN SONER YALÇIN" çıktı diye yazarken Kılıçdaroğlu'na ve ortaklarına karşı operasyon için düğmeye basıldığını iddia etti.
ODA TV'DEN TUNCAY ÖZKAN-FETÖ PAZARLIĞINA GÖNDERME YAPTI
Oda TV ise bu iddiaya FETÖ'nün yayın organlarından Kanaltürk'ü FETÖ'cü Akın İpek'e satan Tuncay Özkan'ın para pazarlığını yeniden gündeme getirerek yanıt vermeye çalıştı.