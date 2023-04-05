CHP medyasında büyük kavga! Soner Yalçın, Tuncay Özkan, Barış Terkoğlu firari FETÖ'cü Cevheri Güven... Hepsi birbirine girdi

FİRARİ FETÖ'CÜ CEVERİ GÜVEN DE KAVGANIN PARÇASI

Öte yandan Firari Fetullahçı Cevheri Güven de CHP medyasının kavgasına dahil oldu.

Eski Oda TV Yazarı Nihat Genç FETÖ'cü Güven'in çektiği videonun görselini "Huu komşular, duyduk duymayın demeyin, muhalif ortaklar FETÖ'yle ve CHP arasında 'rant kavgası' beklediğimden de çok erken başladı: FETÖ'cü Cevheri Güven'le Emre Uslu: 'Tayyip, Tuncay Özkan'a 95 milyon verdi' diye yayın yapıyor!" ifadeleriyle paylaştı.

BU KEZ SONER YALÇIN İSİM VERMEDEN HEM ÖZKAN'A HEM TERKOĞLU'NA DALDI

Sert kavgaya bugün Soner Yalçın, Sözcü gazetesindeki yazısıyla devam etti.

Tuncay Özkan'ın CHP içindeki köstebek olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'na uyarılarda bulunan Soner Yalçın, "Yalı Partisi" iddiasını yazan eski Oda TV çalışanı Barış Terkoğlu için de "Kullanılmaya müsait çömez gazeteci" dedi.

Yalçın "CHP genel merkezindeki kim bu köstebek… On milyonlarca dolar peşinde" başlığıyla kalema aldığı yazıda fondaşlarına adeta ateş etti.

"Partilerin güdümü ve kontrolü altındaki bu gazeteciler, siyasi odakların çıkarları doğrultusunda toplumsal gerçekliklerden arındırılmış yalan bilgiler üreterek/ toplumu manipüle ederek kitlelerde rıza üretme işine koyuluyor..." ifadelerini kullanan Yalçın, iktidarı da hedef alarak, "Mevcut iktidara yakın medyayı biliyoruz. Peki ya "bizim mahalleyi" kimler gölgesine aldı? Baksanıza… Köşe yazılarında, ekranlarda nedensellik bağı aranmaksızın, tek kaynak gösterilmeden salt dedikodu üzerinden sözde habercilik yapılıyor..."

CHP medyasının manipülasyon yaptığını öne süren Yalçın Tuncay Özkan'ın CHP içindeki köstebek olduğu iddiasını şöyle yazdı;

"Kılıçdaroğlu'na -Akşener'e rağmen- "aday ol" dayatmasını partide kimler yaptı?

İmamoğlu ve Yavaş'a partide kimler düşmanlık yaptı?

Ve kimler aslında, AKP'nin isteğini yaptı?

CHP genel merkezindeki bu egemen grup kim? Muharrem İnce, her tv'ye çıkışında bu kumpas merkezini anlatıyor…"

Başkan Erdoğan'ın iktidardan indirmek için tarihi fırsat yakalandığını iddia eden Soner Yalçın, "illa Kılıçdaroğlu olsun" dayatmasının yapıldığını öne sürerek "Mesela bu köstebek; "FETÖ'den yüz milyon dolara yakın alacağım var" diye AKP'yi devreye sokarak TMSF'den para alma peşindeki bir CHP danışmanı olabilir mi? AKP desteği olmasa satış sözleşmesinde adı olmamasına rağmen davaya müdahil olmak isteyebilir mi?" iddiasında bulundu.