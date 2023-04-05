Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.04.2023 15:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2023 16:04
    ABONE OL

    14 Mayıs seçimleri öncesi anketler ne söylüyor? Şişirme oy oranları nasıl ortaya çıkıyor? İşte son seçim anketi

    Seçimlere sayılı günler kala 7'li koalisyonun yaptırdığı seçim anketlerinin güvenilirliği tartışma konusu olmuştu. A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bir anketin güvenilir olmasının hangi şartlara bağlı olduğunu ve yapılan son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Özellikle geçtiğimiz aylarda İyi Parti'nin oy oranını yüzde 19 olarak gösteren anketlerin neden ortaya çıktığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Daşdemir, "En önemli husus araştırmada bir doğru soruyu yansız bir şekilde sormanız ve örneklemi doğru tespit etmenizdir." dedi. Son haftalarda yapılan araştırmaların gösterdiği gibi İyi Parti'nin oyunun yüzde 19 değil yüzde 7 olduğu ortaya çıkmıştı.

    takvim.com.tr
    14 Mayıs seçimleri öncesi anketler ne söylüyor?

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla gidiyor. Seçim sürecinde partilerin oy oranı da merak konusu. A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bir anketin güvenilir olmasının hangi şartlara bağlı olduğunu ve yapılan son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

    14 MAYIS SEÇİMLERİ ÖNCESİ ANKETLER NE SÖYLÜYOR? | VİDEO İZLE

    ANKET MALİYETİ NE KADAR?
    Türkiye'de yapılan seçim anketlerinin maliyetiyle ilgili bilgiler veren Daşdemir, "Burada fiyat belirlemek için öncelikli olarak soru sayısınıu da belirlemek gerekiyor. Personel maliyetleri oldukça yükseldi ve yükselen bu maliyetlerle birlikte de bir birim anketin maliyeti de ciddi anlamda arttı. Bir anket artık 50 ile 100 TL arasında bir fiyata yapılabiliyor sahada. Bunların raporlaması ve diğer süreçleri de var. Buradan hareketle bakıldığı zaman bir örneklem belirlemeniz gerekiyor."



    "Diyelim ki 3 bin kişiyle 3 bin 500 kişiyle Türkiye'yi temsil edeceksiniz ve soru sayınız da az diyelim bunu anket birim fiyatı olarak 150 TL olarak belirlediniz toplamda 3 bin olursa 450 bin TL gibi bir rakam oluyor. Ciddi bir rakam. Biz bu rakamların 2 yıl önce 3'te 1'ine rahatlıkla yapabiliyorduk. Bütçeler asgari ücret artmadığı zamanlarda." dedi.

    "SAHADA YAPILIP YAPILMADIĞI KONUSUNDA ENDİŞELİYİM"
    Kamuoyuna servis edilen anketlerin sahada yapılıp yapılmadığı konusunda endişleri olduğunu belirten Daşdemir, "Bu tür çalışmaları özellikle Türkiye genelindeki yapılan çalışmaları ağırlıklı olarak parti genel merkezleri yaptırıyor. Ya da bizim gibi sürekli abonesi olan bazı araştırma kuruluşları yapıyor. Bir taraftan da şunu özellikle ve dikkatle altını çizerek söylemeyelim şu an kamuoyunda servis edilen birçok anketin aslında bakarsanız sahada yapılıp yapılmadığı noktasında ben endişeler taşıyorum. Çünkü 2014-2018'de cumhurbaşkanlığı Türkiye'de en iyi bulan araştırma şirketinin başındayım ve 2014'ten beri sadece 7 Haziran seçimlerinde yanılmış birisiyim. Diğer seçimlerde de hata payı sınırları içerisinde artı eksi 2 arasında kalarak doğru tahminlerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

        ANKET YAPARKEN KRİTİK HUSUSLAR
        Anket yaparken en önemli hususun soruyu tarafsız bir şekilde sormak olduğunu belirten Daşdemir, "Bazı araştırma sonuçlarına bakınca biz bu ölçümleri yaparken onlar tamamen farklı bir sonuçla kamuoyuna çıkıyorlarsa ya biz bu ülkede yaşamıyoruz ya onlar bu ülkede yaşamıyor diye ister istemez soruyoruz. En önemli husus araştırmada bir doğru soruyu yansız bir şekilde sormanız ve örneklemi doğru tespit etmenizdir. Burada da rastsallık çok önemlidir."



        "Gittiğiniz zaman herhangi bir sokakta mahallede A kişisi ile B kişisinin seçilme ihtimali ve potansiyeli aynı olmalıdır. Mümkün olduğunca yansız bir şekilde temsil ettirmek noktasında bir çaba göstermek gerekiyor. Soruları doğru sormak gerekiyor. O soruları sorarken de bir şekilde yanlarında başka birisi olmadan soruyu yöneltmeleri gerekiyor. Katılımcının yanında eşi olursa bir arkadaşı olursa ya da herhangi biri olursa ondan çekinip kendi fikrini söylememe ihtimali var. Birebir müsade isteyerek o şekilde katılımı sağlayıp yansız bir şekilde sorarsa anket tamamlanmış oluyor." şeklinde konuştu.

        SON SEÇİM ANKETİNİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI! İŞTE OY ORANLARI
        Daşdemir, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 47, Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 42, Muharrem İnce 7.7, Sinan Oğan 7.7. Bu rakamları da ilk defa yayında söylüyorum." dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        HangiKredi
        Haberler Güncel 14 Mayıs seçimleri öncesi anketler ne söylüyor? Şişirme oy oranları nasıl ortaya çıkıyor? İşte son seçim anketi
            loading
            SON DAKİKA