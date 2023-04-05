14 Mayıs seçimleri öncesi anketler ne söylüyor? Şişirme oy oranları nasıl ortaya çıkıyor? İşte son seçim anketi

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla gidiyor. Seçim sürecinde partilerin oy oranı da merak konusu. A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bir anketin güvenilir olmasının hangi şartlara bağlı olduğunu ve yapılan son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

14 MAYIS SEÇİMLERİ ÖNCESİ ANKETLER NE SÖYLÜYOR? | VİDEO İZLE

ANKET MALİYETİ NE KADAR?

Türkiye'de yapılan seçim anketlerinin maliyetiyle ilgili bilgiler veren Daşdemir, "Burada fiyat belirlemek için öncelikli olarak soru sayısınıu da belirlemek gerekiyor. Personel maliyetleri oldukça yükseldi ve yükselen bu maliyetlerle birlikte de bir birim anketin maliyeti de ciddi anlamda arttı. Bir anket artık 50 ile 100 TL arasında bir fiyata yapılabiliyor sahada. Bunların raporlaması ve diğer süreçleri de var. Buradan hareketle bakıldığı zaman bir örneklem belirlemeniz gerekiyor."