14 Mayıs seçimleri öncesi anketler ne söylüyor? Şişirme oy oranları nasıl ortaya çıkıyor? İşte son seçim anketi

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla gidiyor. Seçim sürecinde partilerin oy oranı da merak konusu. A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bir anketin güvenilir olmasının hangi şartlara bağlı olduğunu ve yapılan son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
14 MAYIS SEÇİMLERİ ÖNCESİ ANKETLER NE SÖYLÜYOR? | VİDEO İZLE
ANKET MALİYETİ NE KADAR?
Türkiye'de yapılan seçim anketlerinin maliyetiyle ilgili bilgiler veren Daşdemir, "Burada fiyat belirlemek için öncelikli olarak soru sayısınıu da belirlemek gerekiyor. Personel maliyetleri oldukça yükseldi ve yükselen bu maliyetlerle birlikte de bir birim anketin maliyeti de ciddi anlamda arttı. Bir anket artık 50 ile 100 TL arasında bir fiyata yapılabiliyor sahada. Bunların raporlaması ve diğer süreçleri de var. Buradan hareketle bakıldığı zaman bir örneklem belirlemeniz gerekiyor."
"Diyelim ki 3 bin kişiyle 3 bin 500 kişiyle Türkiye'yi temsil edeceksiniz ve soru sayınız da az diyelim bunu anket birim fiyatı olarak 150 TL olarak belirlediniz toplamda 3 bin olursa 450 bin TL gibi bir rakam oluyor. Ciddi bir rakam. Biz bu rakamların 2 yıl önce 3'te 1'ine rahatlıkla yapabiliyorduk. Bütçeler asgari ücret artmadığı zamanlarda." dedi.
"SAHADA YAPILIP YAPILMADIĞI KONUSUNDA ENDİŞELİYİM"
Kamuoyuna servis edilen anketlerin sahada yapılıp yapılmadığı konusunda endişleri olduğunu belirten Daşdemir, "Bu tür çalışmaları özellikle Türkiye genelindeki yapılan çalışmaları ağırlıklı olarak parti genel merkezleri yaptırıyor. Ya da bizim gibi sürekli abonesi olan bazı araştırma kuruluşları yapıyor. Bir taraftan da şunu özellikle ve dikkatle altını çizerek söylemeyelim şu an kamuoyunda servis edilen birçok anketin aslında bakarsanız sahada yapılıp yapılmadığı noktasında ben endişeler taşıyorum. Çünkü 2014-2018'de cumhurbaşkanlığı Türkiye'de en iyi bulan araştırma şirketinin başındayım ve 2014'ten beri sadece 7 Haziran seçimlerinde yanılmış birisiyim. Diğer seçimlerde de hata payı sınırları içerisinde artı eksi 2 arasında kalarak doğru tahminlerde bulunduk." ifadelerini kullandı.