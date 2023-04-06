RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye 3 Nisan'dan 3 Temmuz'a kadar hava sahasını kapattı!

Türkiye 3 Nisan'dan 3 Temmuz'a kadar hava sahasını kapattı!
06.04.2023 00:42 - Son Güncelleme: 06.04.2023 00:50

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türk hava sahasının Süleymaniye iniş ve kalkış uçuşları için kapatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır." denildi. Bilindiği gibi Mart ayında Türkiye sınırına 60 kilometre (km) mesafedeki Duhok kentinde düşen esrarengiz helikopterde PKK'nın Suriye kanadındaki PYD/YPJ'li 9 terörist olduğu kesinleşmişti.

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