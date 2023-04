Kronik mitomani aynı zamanda müfteri! Takvim.com.tr Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yalan' dosyasını açtı: 2014'den 2023'e çukur siyaset...

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.



Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.



HDPKK'YI MASUMAŞTIRDI, KANDİL'DEN DESTEK ALDI

Öte yandan terör örgütünün siyasi uzantısı HDPKK aday çıkarmayacağını duyurarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek ilan etti. Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'de Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.



PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain ise '100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız' imasında bulundu.



SECCADE ÜZERİNDE AYAKKABI İLE POZ VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun son skandalı ise Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Daha önce başörtüsüne 'bez parçası' tanımlaması yapan son dönemde de helalleşme turlarına çıkan CHP lideri, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı iftar programı sonrası seccade üzerinde ayakkabı ile poz verdi.



YALAN VE İFTİRALARLA TÜRK SİYASETİNİ KİRLETİYOR

HDP ile kirli işbirliği, PKK'dan gelen destek açıklamaları ve seccade skandalının gölgesinde Kılıçdaroğlu, yalan ve iftiraya dayalı söylemleriyle de Türk siyasetini kirletiyor.



Başkan Erdoğan'ı çeşitli mesnetsiz iddialarla hedef alan, ancak her seferinde bozguna uğrayıp tazminat ödemeye mahkum olan Kılıçdaroğlu bir türlü durulmuyor...



Bu bağlamda Takvim.com.tr, 7'li koalisyonun müfteri adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yalan' dosyasını açtı.



İşte Kılıçdaroğlu'nun geçmişten günümüze Başkan Erdoğan'ı hedef alan kirli yalanları;



MART 2014: İSVİÇRE BANKALARI YALANI

Kemal Kılıçdaroğlu, 2014 yılının Mart ayında Başkan Erdoğan'ı hedef göstererek "İsviçre bankalarında 8 ayrı hesapta parası var" iftirasını attı.



Elinde hiçbir kanıt bulunmayan Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasının da tamamen yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı.



MART 2014: "ERDOĞAN BAYKAL'IN KASEDİNİ İZLEDİ" DEDİ SAVCILIKTA KIVIRDI

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan için "Kasedi izlediğini gördüm. Kendisine o kaseti izletenler Erdoğan'ı kayıt altına alıyor." dedi. Savcılığa ise "görüntülerin kim tarafından ve ne zaman izlettirildiğini hatırlamadığını" söyledi.



MART 2015: ERDOĞAN'IN KIZINA ATILAN ÇİRKİN İFTİRANIN YAYILMASINI İZİN VERDİ

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Tanal'ın Sümeyye Erdoğan hakkında, Lazika İslam Emirliği tarafından kendisine evlilik teklifinde bulunulduğu haberlerini yaymasına izin verdi.



Olayın çok tepki çekmesinin ardından Kılıçdaroğlu danışman hatası olduğunu belirtmiş ve söz konusu danışmanın da işten çıkarıldığını açıklamıştı.



Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra CHP'nin internet sitesinde Mahmut Tanal imzalı hakaret önergesi silinmedi. (Ağustos 2015)



MAYIS 2015: "KÜLLİYE'DE ALTIN KLOZET VAR" YALANI

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altın kaplamalı klozetler bulunduğu iftirasını attı. Altın klozet olmadığını yerinde görmesi için Külliye'ye davet edilen Kılıçdaroğlu, bu davete icabet etmedi. Böylece bir yalan daha elinde patladı. (Mayıs 2015)



HAZİRAN 2015: HEDEF DEĞİŞTİRİP HAKARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili açıklamasında Külliye'yi kastetmediğini iddia ederek hedef değiştirdi. Ayrıca cevabında Başkan Erdoğan'a hakaret etti.



"Ankara'daki beyler altın kaplı klozetler yaptırıyorsa birinin bunu düşünmesi lazım. Beyefendi üzerine alınmış. Muhatap almıyorum. Cezai ehliyeti olmayan birini muhatap almıyorum."



ARALIK 2016: DOLAR YALANI BELGELERLE BOZGUNA UĞRADI

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Elinizdeki dövizleri bozdurun, TL ve altına çevirin" çağrıları yaptı.



Kılıçdaroğlu, "Erdoğan dolarlarını bozdurmadı" iftirası attı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nu belgeleriyle yalanladı.





EYLÜL 2017: "KİMSE ERDOĞAN'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEMİYOR"

BM 72. Genel Kurul görüşmelerine katılmak için ABD'nin New York kentine giden Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisine rağmen, FETÖ ile ortak medya dili kullanan Kılıçdaroğlu, "Kimse Erdoğan'la fotoğraf çektirmek istemiyor" dedi.





KASIM 2017: MAN ADASI İFTİRASI | ELİNDEKİ BELGELER SAHTE ÇIKTI, MİLYONLUK TAZMİNAT ÖDEDİ

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın yakınlarının, "Vergi cenneti" olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiği iftirasını attı.



Kılıçdaroğlu, "Sevgili Erdoğan, senin çocukların vergi cennetlerine milyonlarca dolar para gönderdi mi, göndermedi mi?" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan "benim çocuklarım yurt dışında hiçbir yere para göndermediler" dediği halde ve elinde herhangi bir delil olmadan Erdoğan'ın ailesini hedef almaya devam etti.



Elindeki belgeler sahte çıkan Kılıçdaroğlu, 5 ayrı davada 1,3 milyon TL tazminat ödemeye mahkûm edildi.





EKİM 2018: "ERDOĞAN BM'DE, FİLİSTİN İLE İLGİLİ TEK BİR KELİME ETMEDİ"

Kılıçdaroğlu, 2018 yılının Ekim ayında partisinin grup toplantısında "Erdoğan BM'de Filistin'in adını anmadı" dedi. Oysa, Erdoğan 25 Eylül BM konuşmasında da Filistin vurgusu yaptı.





KASIM 2019: "ERDOĞAN'IN ABD'DE GIKI ÇIKMADI" YALANI

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili yalan söyledi. Kılıçdaroğlu, ikili görüşmeleri sonrası Trump'ın YPG ile birlikte çalışacağız sözüne karşılık Erdoğan'ın cevap veremediğini iddia etti.



Halbuki görüşme sonrası iki liderin basın toplantısında Erdoğan, Trump'a açıkça YPG'nin terör örgütü olduğunu ve işbirliği yapılmaması gerektiğini söyledi.



Kılıçdaroğlu: "Trump YPG ile aynen çalışacağız diyor. Gıkı çıkmıyor. Hani sen terör örgütü diyordun. Çalışamazsın demiyor. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz diyemiyor"



Erdoğan'ın ABD'deki açıklaması: "Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok, bizim sorunumuz terör örgütleriyle. YPG/PYD terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Bizim sorunumuz bu teröristlerle. Herhalde sizler de teröristlere sahip çıkmazsınız. Kim olursa olsun. Bunda ayırım yapmayacağız. Bizim mücadelemiz dediğim gibi tamamen teröristlerledir. Çünkü teröristin ırkı, milleti, dini, vatanı olmaz. Terörist teröristtir. Eğer mücadeleyi vermezseniz bedelini yarın çok ağır ödersiniz."





KASIM 2019: "ERDOĞAN CHP İLE UĞRAŞIYOR"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sürekli ve düzenli olarak kendisiyle uğraştığına inansa da Erdoğan'ın beyanatı, gündeminde Kılıçdaroğlu'nun olmadığını göstermektedir.



Kılıçdaroğlu: "Erdoğan CHP ile uğraşıyor. Çünkü önündeki en büyük engel biziz."



Erdoğan: "CHP'nin başında kimin olduğundan bana ne. Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir CHP başkanı olamaz."





EKİM 2020: "ERDOĞAN, KATAR EMİRİNİN ÖNÜNDE PARA İÇİN EĞİLDİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' yalanını ortaya attı.



Ancak daha sonra paylaşılan video ve fotoğraflarda iki liderin selamlaştığı ve iddiaların tamamen çarpıtma olduğu görüldü.





OCAK 2021: "ERDOĞAN, HAYATINDA BİR ŞİİR DAHİ OKUMAMIŞTIR"

Kemal Kılıçdaroğlu şiir okuduğu için hapis yatmış Başkan Erdoğan için "hayatında bir şiir dahi okumamıştır" dedi.



OCAK 2021: "ERDOĞAN'A KARŞI TEK BİR DAVA KAYBETTİM"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı tek bir dava kaybettiğini söyledi. • Gerçekte ise, kaybettiği davaların 20'yi geçmesi sonrası CHP'de "Hakaret Fonu" kuruldu.



EYLÜL 2021: "ERDOĞAN, İZMİR BB'NİN KREDİSİNİ ONAYLAMADI" YALANI

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı İzmir BB'nin kredisini onaylamadı" dedi. • Tunç Soyer, "öyle bir durum yok" diyerek Kılıçdaroğlu'nu yalanladı.



ŞUBAT 2022: "İHALE BELGESİNDE ERDOĞAN'IN ISLAK İMZASI VAR" İFTİRASI

Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak'ta elindeki bir ihale kağıdında Erdoğan'ın ıslak imzasının bulunduğunu öne sürdü. Bu iddia Erdoğan tarafından yalanlandı.



İhale belgesinde Erdoğan'ın imzası bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında videodaki sözleriyle de çelişkiye düştü.



Kılıçdaroğlu daha sonra "Sen ihale komisyonunda değilsin ki. Sen talimat veren makamdasın" diyerek kendisini yalanladı.



NİSAN 2022: "TRUMP, ERDOĞAN'I YURTDIŞINDAKİ MAL VARLIĞINI AÇIKLAMAKLA TEHDİT ETTİ"

Kılıçdaroğlu, TBMM kürsüsünde Trump'ın Başkan Erdoğan'ı yurtdışındaki mal varlığını açıklamakla tehdit ettiğini iddia etti.



Kılıçdaroğlu, Türkiye, PYD terör örgütüne karşı Suriye'de operasyon yapmaya başladığında PKK/PYD destekçisi Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın hazırladığı yaptırım paketinde Erdoğan'la ilgili yer alan "yurtdışındaki mal varlıklarına ve hesaplarına el konulması" maddesini kastetse de bu yaptırım hiçbir şekilde hayata geçmedi.



Trump, "Erdoğan'ın yurtdışındaki mal varlığını açıklarım" şeklinde bir açıklama yapmadı.



NİSAN 2022: "BİLAL ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN'DA RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN OĞLU OLARAK PROTOKOLE GİRDİ"

Kemal Kılıçdaroğlu, Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanının oğlu olması nedeniyle Özbekistan'da protokole dahil edildiğini iddia etti.

Oysa, Bilal Erdoğan, Dünya ETNOSPOR Konfederasyonu Başkanı olarak Özbekistan'da bulunmaktaydı.





"EMİNE ERDOĞAN, 50 BİN DOLARLIK ÇANTA TAKIYOR" İFTİRASI

Kılıçdaroğlu "50 bin dolarlık çanta takıyorlar" diyerek TBMM Grup Konuşmasında Emine Erdoğan'a defalarca yalan olduğu ortaya çıkan bu iftira ile saldırdı.



Oysa çantanın iddia edilen markaya görsel olarak benzeyen ve Kapalı Çarşı'dan alınan başka bir marka çanta olduğu ortaya çıkmıştı. Fiyatı da çok uygundu.





MAYIS 2022: "ERDOĞAN, SIĞINMACI OYLARIYLA SEÇİM KAZANACAK"

Kılıçdaroğlu, seçimlerde her zaman ezici bir üstünlük alarak zafer kazanan Erdoğan'ı göçmen oylarına muhtaç olmakla itham etti.



Başkan Erdoğan'a "Sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun?" şeklinde bir soru yöneltti.



Oysa, sadece 200.950 Suriyeli sığınmacıya vatandaşlık verildi, bunların 87 bini ise çocuk.



MAYIS 2022: "ERDOĞAN YURTDIŞINA KAÇACAK"

19 Mart 2014 tarihinde FETÖ kanalında "Erdoğan yurtdışına kaçacak. Kaçmaktan başka çaresi yoktur" sözlerini sarf eden Kılıçdaroğlu, aynı yalanı Mayıs 2022'de tekrarlayarak çeşitli iddialarda bulundu.



CHP lideri, "Toplu bir kaçış planı yürürlükte… Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar" dedi.





MAYIS 2022: "ERDOĞAN'IN ÇOCUKLARI AMERİKA'DA PARAVAN VAKIF KURDU"

• Türkiye'nin saygın STK'larından olup Amerika'da vakıf kuran Ensar ve TÜRGEV'i her fırsatta hedef gösteren Kılıçdaroğlu, TURKEN Vakfı tarafından yapılan gökdelenin önünden bir video paylaştı.



• Kılıçdaroğlu: "Eğer bir aile konuşulacaksa konuşulacak yer burası. Senin ailen burada. Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım"



• TURKEN Vakfı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin açıklama yaparak kurucu vakıflarının Ensar Vakfı ve TÜRGEV olduğu hatırlatıldı.



• Vakıf yönetimi her şeyin yasaya ve usulüne uygun yapıldığını ifade ve gerektiğinde ispat edileceğini söyledi.



• TÜRKEN Vakfı açıklaması: "Kurucu vakıfların Türkiye'den olması hem Türk hem Amerika yasalarına göre uygundur. Ortada paravan bir yapı değil, hukuk sistemine tabi, denetime açık ve şeffaf kurumlar vardır. Ayrıca hangi paravan yapı öğrencilere barınma imkânı sunar, öğrencilere seminerler,

konferanslar, sosyal etkinlikler düzenler ve türlü zahmetlere katlanır. TURKEN'in tüm faaliyetleri tüm mecralarda şeffaf bir şekilde paylaşılıyor."



• Kılıçdaroğlu'nun, "Öğrenciler için kurulmuş süsü verilmiş paravan yapılar" iddiasının da yalan olduğu vurgulanan açıklamada, Ensar Vakfı'nın 1979'da kurulduğu anımsatıldı.



• Kılıçdaroğlu ayrıca Erdoğan ve ailesinin ABD'ye kaçmak üzere vakfa para aktardığını iddia etti.



• Fakat yalanı ortaya çıkınca "bu kadar pahalı semtlerde yurt yapmak doğru değil" dedi.





10 MAYIS 2022: "ERDOĞAN BM'DE, SURİYELİ SIĞINMACILARI GÜNDEM ETMEDİ"

Kılıçdaroğlu, 10 Mayıs 2022'de partisinin grup toplantısında "Erdoğan BM'de Suriyeli sığınmacıları gündeme getirmedi" dedi. Oysa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki bütün BM konuşmalarında sığınmacılar konusunda gerekli uyarıları yaptı.



HAZİRAN 2022

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı skandal açıklamada Başkan Erdoğan'ı PKK destekçisi olmakla itham etti.



CHP Genel Başkanı, "Oy uğruna televizyonlarda onların mesajlarını okutanlara lanet olsun" derken Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayımlanan bir röportajını kastetti. Ancak Osman Öcalan TRT Kürdi'ye çıktığı zaman bir itirafçıydı ve PKK'nın ölüm listesindeydi.



Öcalan, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu söyleyip örgütü eleştirdi. Kılıçdaroğlu ise aynı dönemlerde "YPG/PKK terör örgütü değildir." Demekle meşguldü.





HAZİRAN 2022: "ERDOĞAN, TÜRKİYE'DE MÜZİĞİ VE DİLİ YASAKLIYOR"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Türkiye'de müzik ve dil yasağı getirdiği iddiasında bulunacak kadar ileri gitti.



• Kılıçdaroğlu: "Müzik ve dil yasakları ile gençleri kışkırtmanın mı peşindesin?"



• Türkiye'de ne müzik ne de dil yasağı bulunmaktadır.



• Kılıçdaroğlu'nun dil yasaklarından kastı, Kürtçedir.



• Türkiye'de Kürtçeyi serbestleştiren lider Başkan Erdoğan'dır.



• Müzik yayını ise sadece konutlar, kamu binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları, spor tesisleri, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları/yurtları içerisinde yasaktır.





ERDOĞAN'IN MAL VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇİRKİN İMALARDA BULUNMASI

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın mal varlığı hakkında "Nereden nereye… Bir yüzük ile yola çıkmıştı…" ifadelerini kullanarak çirkin imalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun atıf yaptığı videoda Erdoğan: "Yeni nişanlanmış bir bacımız 'İstanbul'un yeniden fethinde bizim de katkımız bulunsun' yazılı alyansını çıkararak bağışta bulunuyor. Böyle bir fedakarlığı hangi partinin kadınları, üyeleri yapabilir? Bu sorumuza cevap versinler. Çünkü bu bir inanç ve aşk mücadelesidir. Tıpkı Ferhat'a dağ deldiren aşktır bu" ifadelerini kullanmaktadır.



Konuşmanın gerçek bağlamı ile Kılıçdaroğlu'nun söylediği arasında bir yakınlık bulunmamaktadır.



SIĞINMACILAR ÜZERİNDEN HEDEF GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a yönelttiği "Erdoğan, Avrupalıların Rahatı Bozulmasın Diye Milyonlarca Sığınmacı ve Kaçağı Türkiye'ye Doldurdu" iddiasıyla hem yanlış bilgi verdi hem de son zamanlarda sığınmacılarla ilgili toplumsal karışıklık çıkarmaya dönük provokasyonlarını sürdürdü.



Türkiye, insani vazifesini yerine getirmek üzere Suriyelilere sahip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nı ise anlaşmanın mimarı ve şu anda ortağı olan Ahmet Davutoğlu...



MART 2023: DİPLOMA YALANI

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın "fakülte mezunu olmadığı" iftirasını attı. Bu yalan, bizzat Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nün diploma görüntülü açıklaması ile yalanlandı.