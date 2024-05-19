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Milli uyanışın 105. yılı, güçlü Türkiye'nin ilk tuğlası! Yurtta 19 Mayıs coşkusu... İlk tören Anıtkabir'de

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 105. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda ilk tören Anıtkabir'de icra edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden ve KKTC'den gelen temsilci genç ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 19 Mayıs mesajında Türkiye Yüzyılı'nın gençlerini 'kenetlenme' çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 09:50 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 10:55
Milli uyanışın 105. yılı, güçlü Türkiye’nin ilk tuğlası! Yurtta 19 Mayıs coşkusu... İlk tören Anıtkabir’de

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Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı.

Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin kutlandığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün tüm yurtta kutlamalar düzenleniyor.

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İLK TÖREN ANITKABİR'DE

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler, Bakanlık personeli, federasyon temsilcileriyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Milli Uyanışın 105. Yılı!



Bakan Bak, "Milli mücadelenin meşalesini yakmanızın üzerinden 105 yıl geçti. Gençlerimiz kendilerine emanet edilen bu vatanı aydınlık yarınlara taşımak için var gücüyle çalışırken biz de onları güçlü imkanlarla destekliyoruz. Eğitimde, bilimde, sanatta, sporda dünyaya iz bırakan, öncülük eden gençlerimizle omuz omuza vererek emanetinize sadakatle sahip çıkacağız. Gençlerin en büyük ilham kaynağı köklerinden gelen güçtür. Tüm kahramanları rahmetle anıyorum, ruhunuz şad olsun" dedi.



ATATÜRK'Ü TEMSİL EDEN BAYRAK KARAYA ÇIKTI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk'ün Samsun'a ayak basışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı.

Atatürk'ü temsil eden bayrak karaya çıktı



Kutlamalar, saat 07.45'te Atatürk Anıtı'nda başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Anıttaki törenin ardından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.




Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımını attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı. Burada 2 denizci ve 2 karacı asker ile birlikte 1 denizci subay, 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, Samsun Valisi Orhan Tavlı nezaretinde 5 izciye teslim edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 19 MAYIS MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Samsun'da bundan tam 105 yıl önce başlayan ve Millî Mücadele'yi zaferle taçlandıran 19 Mayıs 1919'un, güçlü Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu tarih olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu tarih, milletimizin düşman işgaline karşı ülkemizin her köşesinden yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcımı olmuştur. Milletimizin esarete karşı direnişini ortaya koyarak topyekûn bir varoluş mücadelesini başlattığı bu sürecin devamında ya istiklal ya ölüm nidalarıyla vücut bulan varlık-yokluk mücadelesi başlamıştır." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğandan 19 Mayısta Türkiye Yüzyılının gençlerine çağrı: Kenetlenin

"BİRBİRİNİZLE KENETLENİN, KARDEŞLİK HUKUKUNUZU GELİŞTİRİN"

Samsun'da yanan istiklal meşalesinin, Amasya, Erzurum, Sivas ve ardından Ankara ile tüm Anadolu'ya yayıldığını belirten Erdoğan, 19 Mayıs ruhunun, bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zorluklara karşı durmanın, azimle, inançla, kararlılıkla hep beraber mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her türlü baskıya, provokasyona rağmen hızlandırdığı kalkınma, büyüme, güçlenme mücadelesini ancak 19 Mayıs'ın ruhuna, özüne, ilkelerine, ideallerine ve hedeflerine sahip çıkarak sürdürebiliriz.

Yeni Türkiye Yüzyılı'nın neferleri olan sizler böyle bir bilinç ve özgüvenle tarihinize, bugününüze sahip çıkıp birbirinizle kenetlenin, birbirinizle kardeşlik hukukunuzu geliştirin. Siz gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum.

"105 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE AYNI RUHLA ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

Milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğü için harekete geçtiği gün olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milli birlik ve beraberliğimizin gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz en önemli simgelerden biridir.

Tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız bu güce inanan, kahraman, cesur ve vatanı için canını hiçe sayarak mücadele etmeyi vazife bilen aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ay yıldızlı al bayrağımızı yeni zirvelere taşımaya hep devam edecektir.

105 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı ruh, aynı heyecan ve aynı kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmaya, üretmeye ve güçlü yarınları inşa etmeye devam ediyoruz.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize armağan edilen bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi saygı, şükran, rahmet ve minnetle yad ediyorum.

105'inci yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun...

'TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin vatan sevgisi ve milli birlik şuuruyla yetişmesi, yarınlarımız için en büyük güvencemizdir. Bu anlamlı günde, gençlerimize olan güvenimizi bir kez daha vurguluyor, onların azim ve kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha da hızlı ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

"RAHMET, MİNNET VE SAYGIYLA YAD EDİYORUM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "19 Mayıs yüce bir milletin kendine vurulmak istenen zinciri söküp attığı, "Ya istiklal ya ölüm!" sözünün tüm Anadolu'da yankılandığı gündü. 19 Mayıs'ın 105. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum" dedi.



KAPADOKYA'DA BALONLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA HAVALANDI

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk bayrakları asıldı. Balonlar, yerli ve yabancı turistler bindikten sonra havalandı. Kapadokya semalarında, balonlar ile yaklaşık 1,5 saat Türk bayrağı dalgalandırıldı. Yüzlerce turist, sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çekildi.

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