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    • 15.04.2022 14:36
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    • 15.04.2022 14:45
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları ve 9 maddede Man Adası davası gerçekleri! Tek tek çürütüldü

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşı medya, uzun süredir Man Adası dahil birçok iddia, iftira ve hakaret içeren söylemler ile Başkan Erdoğan'ı hedef alıyor. Tamamen bir algı operasyonu ve karalama kampanyasından ibaret olan bu suçlamaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Peki Man Adası gerçekleri neler? Yargıtay Man Adası iddiaları ilgili kaç tane karar verdi? Yargıtay kararlarında "Kemal Kılıçdaroğlu Man Adası iddialarında haklıdır, iddiasını ispatladı" şeklinde bir ifadeye veya bu anlama gelecek bir açıklamaya yer verildi mi? İşte 9 soruda Man Adası davası gerçekleri...

    9 maddede Man Adası gerçekleri!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı Man Adası iddialarıyla ilgili tazminat davasını Kılıçdaroğlu'nun kazandığı yalanını dolaşıma soktu.



    Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu kez Yargıtay, Erdoğan'a ders verdi! Man Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık! Suç işleyen sözde hakimlerce (3 davada) verilen yüzbinlerce TL'lik kararlar Yargıtay tarafından bozuldu! Kazanmaya ve ders vermeye devam edeceğiz! Sözümüz söz!" ifadesine yer verdi.



    'HEPSİNİ KAYBEDİYOR'
    Kılıçdaroğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik'in paylaşımını alıntılayarak, "Kanmayın saraydaki şahsın davalarla yaptığı algılara. Hepsini kaybediyor birer birer..." notunu düştü.

        ERDOĞAN'IN AVUKATI YALANLADI
        Çelik'in açıklamasının ardından Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan jet hızıyla yanıt geldi. Aydın, Erdoğan adına Kılıçdaroğlu aleyhine açılan manevi tazminat davalarının dördünün Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiğine işaret ederek, bugün itibarıyla kesinleşen başka bir dosyanın bulunmadığını söyledi. Aydın, "Kesinleşen bu dosyalar nedeniyle Kılıçdaroğlu, asıl alacak ve ferileriyle birlikte toplam 165 bin TL ödemeye mahkum edilmiştir" dedi. Aydın "Yargıtay kararlarına atfen sosyal medya mecralarında yapılan bir kısım açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi bu nitelikteki açıklamalar ve haberler mahkeme kararlarının sorumsuzca çarpıtılmasından başka bir anlam da taşımamamaktadır" ifadesini kullandı.

        BORÇ MUHTIRASI GÖNDERİLDİ
        Aydın, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Aydın paylaşımında, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkati çekerek "Sayın Kılıçdaroğlu, bu tweet'i attığı gün, Cumhurbaşkanı'mıza manevi tazminat olarak 103.863.97 TL ödeme yapmak zorunda kaldı. Yetmedi kendisine bakiye borç muhtırası da gönderildi. İnsan hayret ediyor. Ülkeyi yönetmeye talip olmasalar hiç üzerinde durmayacağım" mesajını yazdı.

        9 SORUDA MAN ADASI GERÇEKLERİ

        Soru 1: Yargıtay Man Adası iddiaları ilgili kaç tane karar verdi?

        Yargıtay 4. Hukuk Dairesi yedi ayrı manevi tazminat davasında karar verdi.

        Soru 2: Yedi ayrı manevi tazminat davasında yerel mahkemeler ve istinaf daireleri ne karar vermişti?

        Davaların tamamında Kemal Kılıçdaroğlu manevi tazminata mahkûm edilmiş, bu kararlar istinaf daireleri tarafından hukuka uygun bulunmuştur.

        Soru 3: Bu davaların tarafları kimlerdi?

        Yedi dosyanın beş tanesinde davacı Recep Tayyip Erdoğan, davalı ise Kemal Kılıçdaroğlu' dur. Geriye kalan iki tanesinde ise davacı Recep Tayyip Erdoğan ile bir kısım yakınları, davalı ise Kemal Kılıçdaroğlu' dur.

        Soru 4: Bu yedi manevi tazminat davası Yargıtay'da nasıl sonuçlanmıştır?

        Sadece Cumhurbaşkanımız ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraf olduğu beş dosyanın dördünde Ankara mahkemeleri tarafından verilen manevi tazminat kararları onanmıştır. İstanbul mahkemeleri tarafından verilen bir manevi tazminat kararı ise bozulmuştur. Cumhurbaşkanımızın yakınlarının da taraf olduğu ve İstanbul Mahkemeleri tarafından verilen manevi tazminat kararlarının biri miktar yönüyle bozulmuştur. Yani Yargıtay manevi tazminata hükmedilmesini değil, hükmedilen manevi tazminat miktarını uygun bulmamış ve yerel mahkeme kararını bozmuştur. Üçüncü davada ise söylemleri ifade hürriyeti kapsamında değerlendirip yerel mahkeme kararını bozmuştur.

        Soru 5: "Onama Kararları" ne anlama geliyor?

        Onama kararı uyuşmazlığı nihai olarak çözen bir karardır. Yani onama kararı ile uyuşmazlık kesin olarak çözülmüştür. Bu kararlar aleyhine Başvurulacak olağan bir kanun yolu bulunmamaktadır.

        Soru 6: "Bozma kararı" ne anlama gelmektedir?

        Bozma kararı uyuşmazlığı nihai olarak çözen bir karar değildir. Bozma kararı üzerine dosya yerel mahkemeye ve bazı hallerde ilgili istinaf dairesine gitmektedir. Yerel mahkemenin Yargıtay kararına direnme hakkı vardır, direnmesi halinde dosya Hukuk Genel Kurulu'na gitmekte ve nihai ve kesin karar bu Kurul tarafından verilmektedir. Hukuk Genel Kurulu, yapacağı değerlendirme sonucunda Yargıtay bozma kararını kaldırabilir. Yerel mahkeme, Yargıtay bozma kararına uyarsa vereceği karar yine Yargıtay denetimine tabi olmaktadır. Dolayısıyla Yargıtay bozma kararı uyuşmazlığı nihai olarak çözen kesin bir karar kabul edilerek yapılan değerlendirmeler hukuki dayanaktan yoksundur.

        Soru 7: Bahsi geçen Yargıtay kararları münhasıran Man Adası iddiaları ile ilgili midir?

        Hayır, dava konusu yapılan konuşmalar Man Adası dahil birçok iddia, iftira ve hakaret içeren konuşmalardır.

        Soru 8: Yargıtay Man Adası iddiaları ile ilgili olarak ne dedi?

        Dört tane onama kararında Kemal Kılıçdaroğlu' nun Man Adası iddiaları bağlamında Cumhurbaşkanımıza yönelik söylemlerini ifade hürriyeti kapsamında değerlendirmedi, kişisel saldırıdır dedi. Bir tane bozma kararında bu konuların tartışılmasında kamu yararı olduğu, söylemlerin ifade hürriyeti kapsamında olduğu sonucuna varıldı. Cumhurbaşkanımız yakınlarının da taraf olduğu bir bozma kararında Man Adası söylemlerinin kişilik hakları ihlali olduğu sonucuna varıldı. Bir diğer bozma kararında ise Man Adası söylemlerinin ifade hürriyeti kapsamında kaldığı sonucuna varılmıştır.

        Soru 9: Yargıtay kararlarında Kemal Kılıçdaroğlu Man Adası iddialarında haklıdır, iddiasını ispatladı şeklinde bir ifadeye veya bu anlama gelecek bir açıklamaya yer verilmiş midir?

        Bozma kararları dahil, kararların hiçbir yerinde böyle bir ibareye veya bu anlama gelebilecek bir açıklamaya yer verilmemiştir. Aksine özellikle bozma kararlarında manevi tazminat davalarının niteliği itibariyle iddiaların doğruluğunun veya yanlışlığının kesin olarak belirlenmesine gerek olmadığı vurgulamıştır. Bozma kararlarından Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin E. 2020/3739 K. 2022/975 sayılı bozma kararının 11. sayfasında ve E. 2020/ 3738 2022/974 sayılı bozma kararının 13. sayfasında "Davalı yanca iddia olunan hususların ispatı gerekmemektedir" denilmiştir. Bozma kararlarının ikisinde Cumhurbaşkanımızın bir kısım yakınlarının şirket satışından dolayı Türkiye'deki hesaplarına aktarılan tutardan söz edilmektedir. Bozma kararlarında ve bozma kararlarının atıfta bulunduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda Kılıçdaroğlu' nun iddia ettiği gibi Cumhurbaşkanımızın yakınlarının yurt dışına para aktardıklarına dair en ufak bir ima dahi bulunmamaktadır. Aksine yurt dışına herhangi bir para aktarımının olmadığı, bozma kararının atıfta bulunduğu kovuşturmaya yer olmadığı kararında da davalının ve ihbarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda hiçbir delil sunmadığı vurgulanmıştır. Dolayısıyla Yargıtay kararlarını Man Adası iddiaları ispatlandı, Kılıçdaroğlu haklı çıktı şeklinde yorumlamak açık bir saptırmadır ve asgari hukuk okur-yazarlığından yoksun bir yaklaşımdır.

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