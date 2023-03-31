7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ elebaşı Gülen ile aynı poz: Seccadeye ayakkabılarıyla ters bastı!

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, 15 Temmuz'un yıldönümünde FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile beş gün önce bir röportaj yaptı. Tabii ondan "saygın", "saygıdeğer" diye bahsederek…

Röportajda yayınlanan bir fotoğrafın verdiği mesaj merak edildi. Fotoğrafta, Gülen'in seccadeye ayakkabıyla basarak poz verdiği görülüyor.

Ayakkabısı ev ayakkabısı olsa da F. Gülen, seccadeye ayakkabı ile basmasının halk tarafından saygısızlık olarak görüleceğini elbet biliyor. Ama milletimize hakaret etmeyi, darbeye karşı çıkan halkımızı düşüncesizlikle suçlamayı, demokrasi nöbetlerine ahmaklık demeyi çok rahat yaptığı için bu saygısızlığı umursamıyor. Seccade üzerinde ayakkabı ile durmak Batı'ya, Haçlı zihniyeti sahiplerine bir mesajdır.

Batı istihbarat servisleri ile F. Gülen arasında, AK Parti'nin kuruluş döneminden itibaren Erdoğan'ın önünü kesmek, onu siyaseten bitirmek için organik bir işbirliği var.

AK Parti 14 Ağustos 2001'de kuruldu. Fetullah Gülen'in Pensilvanya'ya gidişi de 22 Mart 1999. Gülen'in bu gidişi ilk değildi. 1992'de, sonra da 1994, 1996 ve 1997'de de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti.

F. Gülen Gezi olaylarından, 17/25 Aralık'a, Ocak 2014'te MİT TIR'larının durdurulması ihanetinden 15 Temmuz darbe girişimine hep Erdoğan'ın ve AK Parti iktidarının bitirilmesi için Batı'ya jurnallerde bulundu. Batı'ya, Haçlı zihniyetine sürekli mesajlar verdi.