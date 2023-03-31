7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ elebaşı Gülen ile aynı poz: Seccadeye ayakkabılarıyla ters bastı!

Ramazan ayında dindar seçmenin oyunu alabilmek için takiye yapmakla eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son fotoğrafı sosyal medyada tepkiye neden oldu.
SECCADEYE AYAKKABILARIYLA BASTILAR
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Platformunun düzenlediği iftara katıldı. İftar sonrası basına servis edilen fotoğraflarda Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccadeye ters bastığı görüldü. Aynı fotoğrafta Canan Kaftancıoğlu ve CHP Düzce Milletvekili Aday Adayı Azade Ay da seccadeye ayakkabılarıyla bastı.
FETÖ ELEBAŞI İLE AYNI POZ
FETÖ elebaşı Gülen'in seccade üzerine ayakkabılarıyla basarak verdiği poz ile Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını yan yana koyarak tepki gösteren bir vatandaş, "Müslüman uyuma, seccadene sahip çık. Seccade'nin üzerine ayakkabıyla basmak, hangi karanlık aklın ürünüdür? Kimlere ne mesaj verilmek isteniyor. Bunlar Anadolu insanını temsil edemez, etmemeli. Nesli nesline, aslı aslına. Akıl hocaları kardinal fetoşa özeniyorlar galiba." diyerek CHP'lilere sert tepki gösterdi.