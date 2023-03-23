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    • 23.03.2023 19:26
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    ANALİZ: CHP, İYİ Parti, HDP ve PKK'nın buluştuğu ortak nokta | Bölücü talepler, Kandil'den övgüler... 6+1'lik yıkım koalisyonu

    6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ile HDPKK aynı noktada buluştu. Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler açığa çıktı. Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Durumdan rahatsız olduğunu dile getirip bireysel bir çıkışa imza atan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na ise HDP ve CHP'den sert tepki geldi. Takvim.com.tr, HDP ve PKK'nın da denkleme eklenmesiyle oluşan 6+1'lik yıkım koalisyonunu sizler için detaylandırdı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP, İYİ Parti, HDP ve PKK ortak noktada buluştu

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun kirli siyasetine ve yıkım planlarına şahit oluyor.

    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ortaklarından şartlı 'evet' alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk destek HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.



    BULDAN: ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIN
    Gelişme üzerine HDPKK ve türevleri bölücülük faaliyetlerini hız vererek şartlarını sıraladı.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" diyerek Öcalan'a özgürlük talep etti. Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım" dedi.

    HDPKK'lı Ahmet Türk ve Sezai Temelli de "Bu dönem Öcalan'ın özgürleşme dönemidir" ifadelerini kullanıp bunun için gece gündüz mücadele edeceklerini ilan etti.



    KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU: YEREL ÖZERKLİK, KAYYUM TEMİNATI, PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ...
    HDP'nin bölücü taleplerinin üzerinden 24 saat geçmeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar ikilisi masaya oturdu.

    Kirli pazarlık sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı.

    BAY BAY KEMAL'DEN HDPKK'YI MASUMLAŞTIRMA ÇABASI: KUCAKLAŞMAK VARKEN NİYE KAVGA EDİYORSUNUZ?
    HDP Genel Merkezi'nde konuşan CHP lideri "Ya arkadaşlar siz kavgadan bıkmadınız mı? Kucaklaşmak varken beraber bir araya gelip uygar insanlar gibi tartışmak varken niye kavga ediyorsunuz?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri HDPKK ile yürütülen kirli ittifaka yükselen çatlak sesleri bastırmak adına sarf etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.



        HDP ADAY ÇIKARMAYACAK, KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK
        6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, CHP - HDP görüşmesinde açığa çıkan bölücü taleplerin gölgesinde HDP aday çıkarmama kararı aldı

        HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna buradan deklare ediyoruz" açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'na destek ilan etti.

        Gelinen noktada HDP'yi PKK terör örgütünün yanında konumlandırdıklarını iddia eden ancak tam tersi eylemlerde bulunan İYİ Parti ile HDPKK ortak noktada buluşmuş oldu.

        CHP - HDP - İYİ PARTİ ORTAKLIĞINA KANDİL DESTEĞİ: ÖNLERİ AÇIK
        Bu ortaklığa Kandil'deki elebaşı Duran Kalkan da söylemleri ile dahil oldu.

        6'lı masadaki kaosun PKK'yı endişelendirdiğini ancak yollarının açık olduğunu iddia eden Kalkan, "Daha açık tutum bekliyoruz somut adım atın" dedi.

        Kalkan, CHP - İYİ Parti - HDP denklemindeki ortaklığın önünün açık olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı;

        "Bu muhalefet vardı, altılı masa. bir iç karışıklık yaşadı. Bunlara çok değinmeyeceğim ama gerçekten de müdahaleler oldu. Ne yapıldı bilinemez. Karmaşık bir durum. İnsan kuşku duyuyor gerçekten de. İnsan endişe duyuyor ama önleri açıktır ben her zaman söyledim.


        YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN BOMBALAR
        6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, Kandil'den gelen 'önünüz açık' mesajlarının etkileri sürerken İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba bir çıkış geldi.

        Partisi adına değil kendi adına konuştuğunu belirten Ağıralioğlu, "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle masada kendi isteklerinin kabul edilmediğini belirterek CHP'den HDP'ye Meral Akşener'e kadar herkesi bombaladı.

        İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olduğunu itiraf ederek cumhurbaşkanlığı makamının bölücü talepler için pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek CHP ve HDPKK'ya yüklendi.

            Ağıralioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

            "Bugün memleket için hassasiyet taşıyan herkesin ilk gündemi haline gelen cumhurbaşkanlığı makamının kimlerin hangi oyuyla seçileceği üzerinden gerçekleştirilen tartışmanın merkezinde hepimizi kalbinden vuran bir bela var üstümüzde. 50 artı birin mecburiyet haline getirdiği bir dayatma devletin en şerefli makamı olan cumhurbaşkanlığını bölücülüğün şantaj hedefi haline getirmiştir. Vatanına, milletine, devletine bayrağına, cumhuriyeti kuran iradesine, şehidine şühedasına, hakkı hatırı olan herkesin namus borcu devletin cumhurbaşkanlığı makamını seçmek zorunda olduğumuz bu siyasal iklimde bu makamın bölücülüğün hedefi olmasından utanmaktır. Türk devletine gönlü olan Türk bayrağına bağlılığı olan, Türk milletini canından aziz bilen mezhebi meşrebi ne olursa olsun, dili dini ne olursa olsun bu topraklarda yaşamayı canından aziz bilen herkesin bu memlekette ilk namus borcu devletin bu şerefli makamlarını bölücülüğün pazarlık masasında hedef olmaktan çıkarmaktır."

            KURULAN PUSUDAN RAHATSIZIZ
            Ağıralioğlu, "Meral Akşener'in milletin umudu olsun diye ortaya konmuş sonra da katlanarak, tahammül ederek, alttan alarak bütün bu süreçlerin içinde milletin umudu sönmesin diye bugüne getirdiği siyasi mücadelede millete umut masasında kendisine ve milletin umuduna pusu kurulmasından rahatsızız. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." diye konuştu.

            Yavuz Ağıralioğlu'nun bu sert açıklamaları 'gaz alma' olarak gibi yorumlansa da sosyal medyada karşılıklı tepkiler ve paylaşımlar gelmeye başladı.

            HDP'DEN 'İT'Lİ AÇIKLAMA
            Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.

            HDP Teşkilatı geçtiğimiz gün 6'lıyı hedef alan Ali Kenanoğlu'nun 2 yıl önce yaptığı "Yavuz it havlamış yine…!" paylaşımı tekrar paylaşarak "Yavuz it havlamış yine…!" ifadeleriyle Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı.

            CHP YİNE HDP'Yİ SAVUNUYOR
            CHP'li Gürsel Tekin ise yaptığı açıklamada yine HDP savunmasına geçti. "HDP aday çıkarsa suç, aday çıkarmasa suç. Ne istiyorlar?" diyen Gürsel Tekin şunları yazdı;

            "Millet İttifakı 2 bin 500 maddeye yakın Ortak Politikalar Metni'nde anlaştı. Altında 6 partinin imzası var. Sn. Kılıçdaroğlu seçilirse bu maddeleri uygulayacak. Gizli bir ajanda da yok, program da yok. Her şey ortada.

            Ortada 2 bin 500 madde varken özellikle sorumluluk makamında olanların hala vehimlerle konuşması hatta iftira atması kabul edilemez. AKP'yi anlıyorum yalan ve iftira dışında söyleyecek sözleri kalmadı, Millet İttifakı içinde yer alıp bu değirmene su taşıyanları anlamıyorum.

            "BAZILARI YA GENEL BAŞKANLARINA GÜVENMİYOR..."
            Bazıları ya Genel Başkanlarına güvenmiyor ya da Erdoğansız kalmaya dayanamıyor, Erdoğan'ın kazanması için çalışıyor. Demokrasiden, özgürlükten yana olan herkes birleşti. Millet iyi yönetim istiyor, değişim istiyor. Ne yapsalar boş. Erdoğan ile birlikte yenilecekler.

            "HDP ADAY ÇIKARSA SUÇ, ADAY ÇIKARMASA SUÇ"
            HDP aday çıkarsa suç, aday çıkarmasa suç. Ne istiyorlar? 6 milyon insan oy mu kullanmasın? İşte o 6 milyon insan bu politikalar uygulansın diye gidecek değişimden yana oy kullanacak. Seçmeni kriminalize etmeyi bırakın. Seçmene saygı duymayanın siyasette işi yok"

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            Haberler Güncel ANALİZ: CHP, İYİ Parti, HDP ve PKK'nın buluştuğu ortak nokta | Bölücü talepler, Kandil'den övgüler... 6+1'lik yıkım koalisyonu
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