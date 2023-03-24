6'lı koalisyon yaydı, CHP tetikçileri balıklama atladı! Marmara Üniversitesi "Başkan Erdoğan'ın diploması yok" iftiralarını bozguna uğrattı

Seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet ve yandaşı medyanın yaydığı kuyruklu manipülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kirli ifira ve algı operasyonları ile hedef gösteren bu güruh sıklıkla 'diploma' yalanına sığınıyor, asılsız iddialar yayıyor.
GELECEK VE İYİ PARTİ'DEN SİSTEMATİK ALGI OPERASYONU
6'lı koalisyon paydaşlarından Gelecek Partisi ve İYİ Parti son günlerde "Erdoğan'ın diploması yok aday olamaz" algısını yayıp kendilerine siyasi alan açmak için kolları sıvadı.
İlk olarak sahneye bir dönem YÖK Başkanlığı yapan, Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan çıktı. Özcan, Başkan Erdoğan'ın diplomasını YÖK sisteminde olmadığını iddia etti.
TETİKÇİ PORTAKAL'DAN UCUZ ŞOV!
Bu sözler sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, YÖK'e dilekçe verdi. Gelecek Partisi ve İYİ Parti'nin sistematik diploma yalanında topa CHP medyasının vazgeçilmez tetikçilerinden Fatih Portakal da girdi. Portakal, yandaş Sözcü TV'de "Ben bunu gündemden düşürmem" diyerek ucuz bir şova soyundu.