Yalan siyasetini kendine adet edinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, 3 Nisan 2018'de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren firmanın kazandığını iddia etti.
Kılıçdaroğlu daha sonra ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek, başka bir şirkete yeniden verildiğini öne sürdü.
"CUMHURBAŞKANIMIZ HİÇBİR ZAMAN HİÇBİR İHALEYE İMZA ATMAZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarını yalanladı. Demokrasilerde ana muhalefet partileri ve genel başkanlarının önemli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Keşke ellerine verilen kağıda inanmayıp, teferruatlarını araştırsalardı. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Bunu devlet tecrübesi olan herkes bilir. Bakanlar da imza atmazlar. Hiçbir ihale ve ödemeye Cumhurbaşkanı imza atmaz. Oradaki kağıdı göstererek yalan konuştu. Ana muhalefet partisi liderinin böyle bir yalana alet olmasına üzülüyorum tabii ki. Cumhurbaşkanımız sadece yatırım programını onaylar. O programda binlerce proje vardır. Maalesef yine boşa düşmüştür sayın Kılıçdaroğlu, belki de kasıtlı verilmiştir bu belge." ifadelerini kullandı.