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    • Güncel
    • 01.02.2022 15:22
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    • 01.02.2022 15:28
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Erdoğan imzalı ihale" yalanına göz göre göre devam etti!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, 3 Nisan 2018'de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren firmanın kazandığını iddia etti. Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu daha sonra ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek, başka bir şirkete yeniden verildiğini öne sürdü. Bakan Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını "Öyle bir belge yok. Cumhurbaşkanımız hiçbir ihaleye veya ödemeye imza atmaz. Orada ne olduğu belli olmayan bir belge çıkarıyor ve yalan söylüyor" sözleriyle, Başkan Erdoğan ise "Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin" ifadeleriyle yalanlamıştı. Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında yalanında ısrar etti.

    takvim.com.tr
    Yalanına göz göre göre devam etti!

    Yalan siyasetini kendine adet edinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, 3 Nisan 2018'de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren firmanın kazandığını iddia etti.



    Kılıçdaroğlu daha sonra ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek, başka bir şirkete yeniden verildiğini öne sürdü.



    "CUMHURBAŞKANIMIZ HİÇBİR ZAMAN HİÇBİR İHALEYE İMZA ATMAZ"
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarını yalanladı. Demokrasilerde ana muhalefet partileri ve genel başkanlarının önemli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Keşke ellerine verilen kağıda inanmayıp, teferruatlarını araştırsalardı. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Bunu devlet tecrübesi olan herkes bilir. Bakanlar da imza atmazlar. Hiçbir ihale ve ödemeye Cumhurbaşkanı imza atmaz. Oradaki kağıdı göstererek yalan konuştu. Ana muhalefet partisi liderinin böyle bir yalana alet olmasına üzülüyorum tabii ki. Cumhurbaşkanımız sadece yatırım programını onaylar. O programda binlerce proje vardır. Maalesef yine boşa düşmüştür sayın Kılıçdaroğlu, belki de kasıtlı verilmiştir bu belge." ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN: "YALANCILIĞINI İSPAT ETTİN"
        Trabzon'da toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan da CHP liderine "Bir kadın vardı ya büyük yalan söyleyeceksin. Bunları dediler mi. Sonra ne oldu, şimdi yargı aldı tutukladı, şimdi cezaevinde. Kime çalışıyordu bunlar, CHP'ye. Bay Kemal de yalanı bunlardan öğrendi. Geçen akşam çıkmşı benim TV programımın olduğu saatte o da açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan, ihale yapmışız ve müteahhit firmalara burayı 3 kat fazla rakamla verdiğimizi söylüyor. Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma Bakanı'ma dedim ki dersini ver. Ertesi akşam Adil Bey çıktı buna güzel bir ders verdi." sözleriyle yanıt vermişti.



        GÖZ GÖRE GÖRE YALANA DEVAM ETTİ!
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Görmediğim belgeyi konuşmam sevgili Erdoğan, daha sana çok sürprizlerimiz olacak, senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız sen hiç meraklanma" dedi. Kılıçdaroğlu'nun göz göre yalan bir belge üzerinden asılsız iddialarına devam etmesi tepki çekti.

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        Yalanına göz göre göre devam etti!
        Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Erdoğan imzalı ihale" yalanına göz göre göre devam etti!
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