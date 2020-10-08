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    • 08.10.2020 16:16
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    lideri Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan 'in önünde eğildi" yalanına AK Parti'den görüntülü yanıt!

    Genel Başkanı , Erdoğan'ın ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Katar 'in önünde eğiliyor' yalanını ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun pes dedirten iddiası tepkilere neden oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu." dedi.

    Başkan , Kuveyt ve 'a ziyaret gerçekleştirdi. Genel Başkanı , Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Başkan Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' iddiasını ortaya attı.



    Karşılamaya ilişkin görüntülerde ise söz konusu iddiaya ilişkin hiçbir kare yer almıyor.



    AK PARTİ'DEN TEPKİ
    Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır. Kılıçdaroğlu, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da Türkiye'nin statükoya eğilmesini isterken Cumhurbaşkanımız dimdik durdu. Siyaseten eğilip bükülmek bizim kitabımızda yoktur. Cumhurbaşkanımız hakkında böyle konuşanlar aynaya baksın." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğildi" yalanına AK Parti'den görüntülü yanıt!