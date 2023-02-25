Art arda yaşanan artçı sarsıntılar ne kadar sürecek? Prof. Dr. Hasan Sözbilir merak edilenleri A Haber ekranlarında anlattı





SIVILAŞMA RİSKİ

Depremler bize gösterdi ki sıvılaşma burada çok riskli. Bazen kilometrelerce sıvılaşma olduğunu görüyoruz bu bölgede çalıştığımızda. Bu nedenle sıvılaşma tehlikesi olan yerlere ev yapılmaması gerekiyor. Zaten bu anlamda da rezerv alanlar sıvılaşmanın dışındaki alanlar olarak seçildi."Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ilki Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurmuş, bundan 9 saat sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana gelmişti.



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