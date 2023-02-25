Başkan Erdoğan yıllardır 'Kentsel dönüşüm' diyor, muhalefet yıllardır ayak diriyor! 2012'den 2023'e 'siyasi rantçı'ları utandıracak sözler

11 Nisan 2016:

Biz yapmak için mücadele ederken, birileri de yıkmanın, tahrip etmenin peşinde. Nerede kentsel dönüşümle ilgili bir adım atacaksanız bu malum oda işi hemen yargıya götürür. Senin işin yapmak mı, yıkmak mı?

1 Temmuz 2016:

Şimdi birçok yerlerde diyoruz ki kentsel dönüşüm yapalım. Diyorlar ki "yok". Yapmayın etmeyin, gelin bunu yapalım. Allah göstermesin bir deprem olsa o depreme dayanıklılığı olmayan binalar var. Bunları şimdiden yıkalım ki depreme dayanıklı binalar olsun. Ama ne yazık ki bu konuda bir dirençle karşı karşıyayız. Gelin bize yardımcı olun. Bu kentsel dönüşümleri yapalım. Ben cumhurbaşkanınız olarak bunu söylüyorum. İstiyorum ki canımız yanmadan bunları yapalım.

1 Şubat 2019:

Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. Biz istiyoruz ki burada -malum- depremle ilgili bir sıkıntı var ama bütün mesele gönüllük esasına dayalı olarak buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz. Allah göstermesin yarın bir gün buralarda bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız? Kime ah edersiniz? Gene bana ah edersiniz; niye bu binaları planlı projeli uygun şekilde dönüştürmedin diye. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey kentsel dönüşümde söz konusu değildir. Asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Yani müteahhitler kazansın diye böyle bir adımı atmayız.