Başkan Erdoğan yıllardır 'Kentsel dönüşüm' diyor, muhalefet yıllardır ayak diriyor! 2012'den 2023'e 'siyasi rantçı'ları utandıracak sözler

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken muhalefet acılar üzerinden siyaset devşirdi, deyim yerindeyse enkaz üzerinde miting yaptı.
6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi. Asrın felaketi sonrası devletin kentsel dönüşümde yetersiz kaldığını öne sürdü.
RİYAKAR SİYASET ARŞİVLERLE TESİLLENDİ
Tam da bu noktada sergilenen riyakar siyaset arşivlerle tescillendi. Takvim.com.tr, depremden önce kentsel dönüşümü karalayıp depremden sonra kentsel dönüşüm havarisi kesilen muhalefetin gerçek yüzünü sizler için deşifre etti. Araştırmalarımız sonucu HDP, İYİ Parti ve CHP'li isimlerin Meclis tutanaklarına yansıyan kentsel dönüşüm karşıtı söylemleri tek tek günyüzüne çıktı. Söz konusu açıklamalarda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vb. illerde yürütülen çalışmalar 'rantsal dönüşüm' söylemiyle lekelendi, TOKİ hedef gösterildi.
BAŞKAN ERDOĞAN YILLARDIR 'KENTSEL DÖNÜŞÜM' ÇAĞRISI YAPIYOR
Kentsel dönüşüm çalışmalarını akamete uğratmak isteyen muhalefetin ayak diriyen tutumuna karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta kentsel dönüşümün önemini dile getirdi.
Takvim.com.tr bu bağlamda Erdoğan'ın kentsel dönüşüm ile ilgili 2012'den bu yana yaptığı açıklamaları sizler için derledi.
İşte o açıklamalar;
5 Ekim 2012:
Amacımız afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmek; yani rant değil, insan odaklı bir projeyi hayata geçirmektir. Bu konuda tabi siz değerli vatandaşlarıma, kardeşlerime çok büyük görevler düşüyor. Bir hizmetkarınız olarak sesleniyorum; yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan yapılarınızı lütfen bir an önce tespit ettirin.