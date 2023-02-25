Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 25.02.2023 18:50
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    • 25.02.2023 18:50
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    CHP medyasında Ekremciler - Kemalciler savaşı! Enver Aysever TELE 1'e arka çıktı Halk TV'yi ve sahibini bombaladı: Kör cahil bu Cafer

    Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, CHP medyasındaki 'Ekremci' ve 'Kemalci' unsurlar yine birbirine girdi. Fondaş Enver Aysever, "BİR KİRA BİR YUVA" kampanyasını 'Şatafatlı gösteri' olarak tanımladı, TELE 1'i bahane ederek Halk TV'yi yaylım ateşine tuttu. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "Kör, cahil" yakıştırmasında bulunan Aysever, CHP'li Tunç Soyer'in de İzmir'i kaybetme kaygısı taşıdığını söyledi. CHP medyasındaki savaşı satır satır deşifre eden Takvim.com.tr, bu gelişmeyi de sizler için detaylandırdı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP medyası birbirine girdi! Halk TV ve TELE 1...

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.

    Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken acı üzerinden rant devşirip manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılar yayan CHP yandaşı medya da birbirine girdi.

    EDİTÖR NOTU: Bilindiği üzere yandaş medya adaylık meselesi üzerinden çekişmeye tutuşmuş, bu doğrultuda 'Ekremci' ve 'Kemalci' unsurlar türemişti.



    Cafer Mahiroğlu'nun sahibi olduğu, Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle ön plana çıkan Halk TV geride bıraktığımız günlerde "BİR KİRA BİR YUVA" kampanyası düzenledi.

    Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ yönetimindeki TELE 1'de ise o dakikalarda Diyanet'e edilen hakaretlerden ötürü ekran karartması uygulanıyordu.



    Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken topa CHP yandaşı bir başka isim olan Enver Aysever girdi...

    "BİRİLERİNİN GÖSTERİ YAPMASI İÇİN ZEMİN HAZIRLANDI"
    Halk TV'deki "BİR KİRA BİR YUVA" kampanyasını yaylım ateşine tutan Aysever, "Sözüm ona depremzedeleri yuva yapmak sahibi yapmak kaygısıyla birilerinin gösteri yapması için bir zemin hazırlandı" ifadelerini kullandı.

    Aysever, söz konusu programa Merdan Yanardağ'ın neden davet edilmediğini sorup, "Merdan Bey, oradaki arkadaşlar, herkes davet edilip TELE 1'le ortak yayına girilebilirdi ve saat 00.00'da ekran karartılıp hep birlikte toplum ayağa kaldırılabilirdi" eleştirisini yöneltti.



        CHP'Yİ BOMBALADI: TUNÇ SOYER İZMİR'İ KAYBETME KAYGISINDA
        Enver Aysever, CHP'li vekiller ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de açtığı ağzını yumdu gözünü.

        Tunç Soyer'in İzmir'i kaybetme kaygısıyla böyle bir kampanyaya ön ayak olduğunu dile getiren Aysever, CHP'li vekilleri için şu ifadeleri kullandı;

        Mikrofon görünce, kamera görünce koşup giden vekiller neredesiniz? Neredesiniz soruyorum, depremden ne farkınız var? Kamerayı gördüğünde oradaki çalışmaların önüne atlayanlarla, sizin TELE 1'i yalnız bırakıp 'orada gösteri var, orada şov var, oraya gidelim' demenizin arasında ne fark var?


        Fotoğrafta: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu

        "CAFER... KÖR CAHİLDİR BU HALK TV'NİN SAHİBİ"
        Aysever'in Ekremci medyanın baş aktörlerinden Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilgili "Cafer... Kör cahildir bu Halk TV'nin sahibi" sözlerini sarf etmesi CHP medyasındaki derin kopuşu bir kez daha gözler önüne serdi.

        Kılıçdaroğlu - İmamoğlu üzerinden birbirine giren CHP medyası şimdi de TELE 1 bahanesiyle birbirlerine karşı kılıçları çekmiş vaziyette.
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