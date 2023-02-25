CHP medyasında Ekremciler - Kemalciler savaşı! Enver Aysever TELE 1'e arka çıktı Halk TV'yi ve sahibini bombaladı: Kör cahil bu Cafer





CHP'Yİ BOMBALADI: TUNÇ SOYER İZMİR'İ KAYBETME KAYGISINDA

Enver Aysever, CHP'li vekiller ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de açtığı ağzını yumdu gözünü.



Tunç Soyer'in İzmir'i kaybetme kaygısıyla böyle bir kampanyaya ön ayak olduğunu dile getiren Aysever, CHP'li vekilleri için şu ifadeleri kullandı;



Mikrofon görünce, kamera görünce koşup giden vekiller neredesiniz? Neredesiniz soruyorum, depremden ne farkınız var? Kamerayı gördüğünde oradaki çalışmaların önüne atlayanlarla, sizin TELE 1'i yalnız bırakıp 'orada gösteri var, orada şov var, oraya gidelim' demenizin arasında ne fark var?