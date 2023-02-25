CHP medyasında Ekremciler - Kemalciler savaşı! Enver Aysever TELE 1'e arka çıktı Halk TV'yi ve sahibini bombaladı: Kör cahil bu Cafer

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken acı üzerinden rant devşirip manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılar yayan CHP yandaşı medya da birbirine girdi.
EDİTÖR NOTU: Bilindiği üzere yandaş medya adaylık meselesi üzerinden çekişmeye tutuşmuş, bu doğrultuda 'Ekremci' ve 'Kemalci' unsurlar türemişti.
Cafer Mahiroğlu'nun sahibi olduğu, Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle ön plana çıkan Halk TV geride bıraktığımız günlerde "BİR KİRA BİR YUVA" kampanyası düzenledi.
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ yönetimindeki TELE 1'de ise o dakikalarda Diyanet'e edilen hakaretlerden ötürü ekran karartması uygulanıyordu.
Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken topa CHP yandaşı bir başka isim olan Enver Aysever girdi...
"BİRİLERİNİN GÖSTERİ YAPMASI İÇİN ZEMİN HAZIRLANDI"
Halk TV'deki "BİR KİRA BİR YUVA" kampanyasını yaylım ateşine tutan Aysever, "Sözüm ona depremzedeleri yuva yapmak sahibi yapmak kaygısıyla birilerinin gösteri yapması için bir zemin hazırlandı" ifadelerini kullandı.
Aysever, söz konusu programa Merdan Yanardağ'ın neden davet edilmediğini sorup, "Merdan Bey, oradaki arkadaşlar, herkes davet edilip TELE 1'le ortak yayına girilebilirdi ve saat 00.00'da ekran karartılıp hep birlikte toplum ayağa kaldırılabilirdi" eleştirisini yöneltti.