Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gün birlik olma günü

ÖNCELİK ARAMA KURTARMA: Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. Hali hazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte. Deprem bölgesine dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altlarında kalan vatandaşların tespiti ve kurtarma faaliyetleri kesintisiz sürüyor. Biz de depremin yaşandığı andan itibaren gerek bölge, gerek Ankara'daki arkadaşlarımızla temasa geçerek çalışmaları yakın takibe aldık. Ankara'daki koordinasyon merkezimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında hemen faaliyete geçti. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlere giderek çalışmaları Başkan Erdoğan, AFAD Koordinasyon merkezinde gelişmeleri an be an takip etti. "1939 Erzincan depreminden sonra en büyük felaketi yaşıyoruz" dedi ve ekledi: Gün, 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günü... Depremin ardından seferberlik başlatıldı. Bakanlar da yıkımın yaşandığı illere gidip inceleme yaptı. Arama kurtarma çalışmalarını organize ederek bölgedeki son durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı yerinde koordine etmeye başladılar. Yakın yerlerden başlayarak ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları yardım malzemeleri sevk edildi, ediliyor.