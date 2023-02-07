Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gün birlik olma günü





YARDIMLAR AFAD KOORDİNASYONUNDA: Yollların açık olması, iletişim araçlarının zorunlu durumlarda kullanılması gerekiyor. Yardım için bölgeye gidecek kişi ve kurumlar mutlaka AFAD ile koordinasyon içinde hareket etmelidir. NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ: ÜLKE ve millet olarak birlik beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün, 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür. Bu arada Başkan Erdoğan bölgedeki tüm belediye başkanları ile temas kurdu. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Diğer yandan Başkan Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.