Firari FETÖ'cü Bülent Keneş için yolun sonu göründü! İsveç iadesini görüşecek

DARBEDEN GÜNLER ÖNCE DARBE TWEETİ!



2016'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Can Tuncay'ın yazdığı iddianamede yer alan bilgilere göre Keneş darbe girişiminden 9 gün önce "İyi bir çıkış yok artık! 'Kötü', 'daha kötü', 'en kötü' çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" şeklinde tweet attı.

Keneş, 6 Temmuz tarihli o tweet'inden bir gün sonra da başkasına ait "Ya bir şeyler olacak ve bu böyle gitmeyecek ya Suriye-İran versiyonu bir ülke olacağız, tercih sizin" mesajını kendi hesabında paylaşmış. Kapatılan Today's Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni Keneş için 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ekim 2016'da tutuklama kararı çıkartıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Keneş, Cumhurbaşkanı'na alenen birden fazla kez hakaretten 2015'te tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.