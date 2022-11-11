Firari FETÖ'cü Bülent Keneş için yolun sonu göründü! İsveç iadesini görüşecek

Fetullahçı Terör Örgütleri'nin Türkiye'ye iadesi için yeni adımlar atılıyor!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında FETÖ'nün yayın organlarından Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'i açık açık istedi.
Erdoğan, "FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan Bülent Keneş'in, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.
İSVEÇ MAKAMLARI HAREKETE GEÇTİ: FETÖ'CÜ BÜLENT KENEŞ'İN İADESİ GÖRÜŞÜLECEK
İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade talebinin, yakında görüşüleceği bildirildi.
İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, FETÖ firarisi Keneş'in Türkiye'ye iade kararının, çok yakında İsveç Yargıtayı tarafından görüşülüp karara bağlanacağı belirtildi.
2023'ÜN BAŞINDA KARARA BAĞLANACAK
İsveç Yargıtayından TT'ye yapılan açıklamada, söz konusu davanın çok kısa bir sürede ele alınacağı ve 2023 yılının başında karara bağlanacağı kaydedildi.
Svenska Dagbladet gazetesinin haberine göre, Keneş'in daha önceden 4 benzer davadan iade talebi reddedildi.
KENEŞ DARBENİN BORAZANLIĞINI YAPTI
Başkan Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sorusu üzerine ismini söyleyerek iadesini istediği FETÖ'cü Bülent Keneş, 15 Temmuz hain darbe girşiminin bayraktarlığını yaptı.
DARBEDEN GÜNLER ÖNCE DARBE TWEETİ!
2016'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Can Tuncay'ın yazdığı iddianamede yer alan bilgilere göre Keneş darbe girişiminden 9 gün önce "İyi bir çıkış yok artık! 'Kötü', 'daha kötü', 'en kötü' çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" şeklinde tweet attı.
Keneş, 6 Temmuz tarihli o tweet'inden bir gün sonra da başkasına ait "Ya bir şeyler olacak ve bu böyle gitmeyecek ya Suriye-İran versiyonu bir ülke olacağız, tercih sizin" mesajını kendi hesabında paylaşmış. Kapatılan Today's Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni Keneş için 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ekim 2016'da tutuklama kararı çıkartıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Keneş, Cumhurbaşkanı'na alenen birden fazla kez hakaretten 2015'te tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.