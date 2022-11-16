NATO'yu isteyen İsveç'ten terörle mücadele yasa tasarısı! Bülent Keneş'i titretecek gelişme: İadesi istenen FETÖ'cü ve PKK'lılar tam liste





İSVEÇ'TE BARINAN TERÖRİSTLERİ DERLEDİK

Takvim.com.tr, bu doğrultuda NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağının arasında olan İsveç'te barınan teröristleri isim isim derledi.

İsveç'te Başkan Erdoğan'ın adını açık açık verdiği FETÖ'cü Bülent Keneş'in yanı sıra İsveç'te birçok FETÖ ve PKK üyesi hain bulunuyor.



İşte o isimler;





BÜLENT KENEŞ: Bu isimlerin başında Erdoğan'ın adını verdiği Bülent Keneş geliyor. FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman'ın genel yayın yönetmeni olarak görev yapan FETÖ'cü firari Keneş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 1 hafta önce attığı tweette darbe olacağını açık açık ifade ederek, "İyi bir çıkış yok artık! Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" ifadelerini kullanmıştı.

Keneş geçtiğimiz günlerde saklandığı Stockholm'de de görüntülenmişti. Elinde bir poşetle alışveriş merkezinden dışarı çıkan ve arabasına binen Keneş'in etrafa endişe dolu gözlerle baktığı görüldü. Tedirgin bir ruh hali içinde olduğu gözlenen Keneş, özel alışverişin ardından aracına binerek ikamet ettiği villaya gittiği belirlenirken, evine yakın bir konumda bulunan alışveriş merkezine sıklıkla gittiği tespit edildi.