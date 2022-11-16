NATO'yu isteyen İsveç'ten terörle mücadele yasa tasarısı! Bülent Keneş'i titretecek gelişme: İadesi istenen FETÖ'cü ve PKK'lılar tam liste

NATO üyeliği Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç, somut adımlar atarak Ankara'nın istek ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde İsveç'in taze Başbakanı Ulf Kristersson, Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.
Söz konusu görüşmede Kristersson, terörle etkili mücadele edeceklerini belirterek 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'nın taahhütlerini yerine getireceklerini aktarmıştı.
BÜLENT KENEŞ'İN İSMİNİ VERDİ
Bunun üzerine Başkan Erdoğan açıkça isim vererek FETÖ'cü hainlerin iadesini talep etti.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki, ismini de vereceğim, Bülent Keneş, mesela bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor. Bununla alakalı olarak da biz tabii İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz. Bunun yanında, PKK, YPG, DEAŞ'la ilgili teröristler var. 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik.
Sözlerinin devamında Başkan Erdoğan "İsveç ve Finlandiya'nın caddelerinde teröristlerin ellerinde terörist başının paçavralarıyla dolaşmalarını benim halkım gördüğü zaman hesabını bize soruyor" dedi.
İSVEÇ PARLAMENTOSU'NDAN SOMUT ADIM: 1 OCAK 2023'TE YÜRÜRLÜKTE
Tüm bu yaşananların gölgesinde İsveç Parlamentosu'ndan somut bir adım geldi. Bu kapsamda terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.
Parlamentoda yapılan oylamada, 270 milletvekili "evet" oyu verirken, 37 milletvekili de "aleyhte" oy kullandı.
Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nin karşı çıktığı anayasa değişikliğine 42 kişi de katılmadı.
Anayasa değişikliğinde, teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtildi.
Değişiklikte, İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgiler yayımlayanların da İsveç İstihbarat Kurumunca 4 yıl hapis cezası şüphesiyle soruşturulabileceği ifade edildi.
PKK/YPG'LİLERE YÖNELİK CEZAİ TAKİBAT KOLAYLAŞACAK
İsveç medyasına açıklamada bulunan uzmanlar, yeni anayasa değişikliğiyle terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığı yorumunda bulundu.
Anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.
İSVEÇ'TE BARINAN TERÖRİSTLERİ DERLEDİK
Takvim.com.tr, bu doğrultuda NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağının arasında olan İsveç'te barınan teröristleri isim isim derledi.
İsveç'te Başkan Erdoğan'ın adını açık açık verdiği FETÖ'cü Bülent Keneş'in yanı sıra İsveç'te birçok FETÖ ve PKK üyesi hain bulunuyor.
İşte o isimler;
BÜLENT KENEŞ: Bu isimlerin başında Erdoğan'ın adını verdiği Bülent Keneş geliyor. FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman'ın genel yayın yönetmeni olarak görev yapan FETÖ'cü firari Keneş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 1 hafta önce attığı tweette darbe olacağını açık açık ifade ederek, "İyi bir çıkış yok artık! Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" ifadelerini kullanmıştı.
Keneş geçtiğimiz günlerde saklandığı Stockholm'de de görüntülenmişti. Elinde bir poşetle alışveriş merkezinden dışarı çıkan ve arabasına binen Keneş'in etrafa endişe dolu gözlerle baktığı görüldü. Tedirgin bir ruh hali içinde olduğu gözlenen Keneş, özel alışverişin ardından aracına binerek ikamet ettiği villaya gittiği belirlenirken, evine yakın bir konumda bulunan alışveriş merkezine sıklıkla gittiği tespit edildi.