Başkan Erdoğan 1 yılda sayısız eser ve hizmete imza atarken, 6'lı masa bir adım ileri gidemedi! İşte 1 yılda yapılanların listesi...

Erdoğan, "Durmak yok yola devam" dedi. 85 milyonu sevindiren projeler gerçekleştirdi. Yetinmedi! Tahıl koridoru açıp milyarları mutlu etti! Yaptıklarını- yapacaklarını sıralamaya bizim yerimiz yetmedi!
İŞTE ERDOĞAN'IN YAPTIKLARI
1915 Çanakkale Köprüsü
Yusufeli Barajı
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu
Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metrosu
Tokat Havalimanı
Troya-Asos Tünelleri
AKM
Etlik Şehir Hastanesi
Rami Kütüphanesi
Rize-Artvin Havalimanı
Yerli ve milli otomobil TOGG
Yeni Evim Kampanyası
Asgari Ücret Zammı (8 bin 506 TL)
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)
Borç yapılandırma
Dünyadaki tahıl krizini bitiren Tahıl Koridoru Anlaşması