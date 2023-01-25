Başkan Erdoğan 1 yılda sayısız eser ve hizmete imza atarken, 6'lı masa bir adım ileri gidemedi! İşte 1 yılda yapılanların listesi...





Altılı Masa ise bir adım ileri gidemedi! Sürekli toplanıp pirzola-baklava yedi. Ne adayını belirledi. Ne de vatandaşa hitap etti! Anlatmaktan dilimizde tüy de bitti! Bundan sonra seçim sizin!

ALTILI MASANIN YAPTIKLARI

Aday çıkaramamak...

Yol haritası bulamamak...

İç işlerine karışmak...

Fena çarpmak...

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