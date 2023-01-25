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    Başkan Erdoğan 1 yılda sayısız eser ve hizmete imza atarken, 6'lı masa bir adım ileri gidemedi! İşte 1 yılda yapılanların listesi...

    Erdoğan, sadece son 1 yılda köprüler, hastaneler, havalimanları, tüneller, metrolar yaptırdı. Ev kampanyası başlattı. EYT’yi açıkladı. Asgari ücreti yüzde 100 artırdı. Togg’u yola çıkardı. Altılı masa da bundan 1 yıl önce buluşmaya başladı. 10 kez randevulaştı. 62 saat 50 dakika toplantı yaptı. ama hala bir aday çıkaramadı. vatandaşa ne fayda sağlayacağını anlatamadı.

    Seçim sizin

    Erdoğan, "Durmak yok yola devam" dedi. 85 milyonu sevindiren projeler gerçekleştirdi. Yetinmedi! Tahıl koridoru açıp milyarları mutlu etti! Yaptıklarını- yapacaklarını sıralamaya bizim yerimiz yetmedi!



    İŞTE ERDOĞAN'IN YAPTIKLARI
    1915 Çanakkale Köprüsü
    Yusufeli Barajı
    Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu
    Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metrosu
    Tokat Havalimanı
    Troya-Asos Tünelleri
    AKM



    Etlik Şehir Hastanesi
    Rami Kütüphanesi
    Rize-Artvin Havalimanı
    Yerli ve milli otomobil TOGG
    Yeni Evim Kampanyası
    Asgari Ücret Zammı (8 bin 506 TL)
    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)
    Borç yapılandırma
    Dünyadaki tahıl krizini bitiren Tahıl Koridoru Anlaşması



        Altılı Masa ise bir adım ileri gidemedi! Sürekli toplanıp pirzola-baklava yedi. Ne adayını belirledi. Ne de vatandaşa hitap etti! Anlatmaktan dilimizde tüy de bitti! Bundan sonra seçim sizin!
        ALTILI MASANIN YAPTIKLARI
        Aday çıkaramamak...
        Yol haritası bulamamak...
        İç işlerine karışmak...
        Fena çarpmak...

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan 1 yılda sayısız eser ve hizmete imza atarken, 6'lı masa bir adım ileri gidemedi! İşte 1 yılda yapılanların listesi...
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