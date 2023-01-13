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Haberler Yaşam Kışladan kütüphaneye! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açtı... İşte Rami Kütüphanesi'nin öncesi ve sonrası...

Kışladan kütüphaneye! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açtı... İşte Rami Kütüphanesi'nin öncesi ve sonrası...

Son dakika haberleri... 51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphanenin restorasyan sürecini paylaştı. İşte Türkiye Yüzyılına yakışır eserin öncesi ve sonrası...

13.01.2023 16:06 - Son Güncelleme: 13.01.2023 16:15
Kışladan kütüphaneye! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açtı... İşte Rami Kütüphanesi’nin öncesi ve sonrası...

51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alındı.

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Kışladan kütüphaneye! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açtı... İşte Rami Kütüphanesi’nin öncesi ve sonrası...

BAŞKAN ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN KÜTÜPHANEYİ GEZDİ

Başkan Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan açışılış öncesi Kütüphaneye gezdi ve kitapları inceledi.

Kışladan kütüphaneye! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açtı... İşte Rami Kütüphanesi’nin öncesi ve sonrası...

Erdoğan açılışta gençlerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Kışladan kütüphaneye! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açtı... İşte Rami Kütüphanesi’nin öncesi ve sonrası...

İSTANBUL'UN NE BÜYÜK KÜTÜPHANESİ

Rami Kışlası'ndan restore edilerek kütüphaneye dönüştürülen yapı, 220 dönümlük alan içinde, 51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 36 bin metrekarelik kapalı alanıyla İstanbul'un en büyük kütüphanesi ünvanının sahibi oluyor.

Kışladan kütüphaneye! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açtı... İşte Rami Kütüphanesi’nin öncesi ve sonrası...

BAKANLIK ÖNCESİNİ VE SONRASINI PAYLAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kışla Kütühanesi'nin öncesini ve sonrasını paylaştı.

Yapılan açıklamada restorasyon sürecinin görüntüleri paylaşılırken, "Başarılı bir restorasyon sürecinin ardından tarihî Rami Kışlası'nın halkımıza yakışır eşsiz bir kütüphaneye dönüşüm sürecini sizlerle paylaşmak istedik." ifadelerine yer verildi.

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