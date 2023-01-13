Kışladan kütüphaneye! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açtı... İşte Rami Kütüphanesi’nin öncesi ve sonrası...

İSTANBUL'UN NE BÜYÜK KÜTÜPHANESİ

Rami Kışlası'ndan restore edilerek kütüphaneye dönüştürülen yapı, 220 dönümlük alan içinde, 51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 36 bin metrekarelik kapalı alanıyla İstanbul'un en büyük kütüphanesi ünvanının sahibi oluyor.