Kışladan kütüphaneye! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açtı... İşte Rami Kütüphanesi'nin öncesi ve sonrası...
Son dakika haberleri... 51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphanenin restorasyan sürecini paylaştı. İşte Türkiye Yüzyılına yakışır eserin öncesi ve sonrası...
13.01.2023 16:06 - Son Güncelleme: 13.01.2023 16:15
51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alındı.
BAKANLIK ÖNCESİNİ VE SONRASINI PAYLAŞTI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kışla Kütühanesi'nin öncesini ve sonrasını paylaştı.
Yapılan açıklamada restorasyon sürecinin görüntüleri paylaşılırken, "Başarılı bir restorasyon sürecinin ardından tarihî Rami Kışlası'nın halkımıza yakışır eşsiz bir kütüphaneye dönüşüm sürecini sizlerle paylaşmak istedik." ifadelerine yer verildi.