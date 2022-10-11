Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

1915 Çanakkale Köprüsü'yle boğazı geçen otoban projesi bile tarihe kazılmış bir mühürdür. 81 vilayetimizin tamamını saran hamlenin daha çalışmalarını sürdürüyoruz. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka bir iş yapmazken biz ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Daha önce milletimizi 2023 hedeflerimizi ufkuyla buluşturmuşsak Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz. 20 yılda ülkemizi dünyanın en büyükleri arasına yükseltmek için altyapıyı kurduk.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda, Türkiye'yi büyük dönüşüme hazırlıyoruz. Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılar olmakla beraber imkanlarımız daha büyüktür. Türkiye'yi güçsüz, idari olarak dağınık, vizyon olarak kısır, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır. Milletimiz demokrasi ve kalkınmayla elde ettiği kazanımların kıymetini biliyor. Gençlerimizin Türkiye yüzyılı konusundaki heyecanının büyüklüğünü söylemeye gerek bile duymuyorum. Bunun için eser ve hizmet siyasetimizin ürünü bu projelerin açılışına ara vermeden yeni bir vizyon inşa ediyoruz.

Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız ve mağdurlar için büyük güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz.