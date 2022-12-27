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    • 28.12.2022 13:07
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    Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in Ahlatlıbel'de yaptığı görüşmenin şifreleri | Fondaş itiraf etti: Kriz çözülmedi

    Son dakika haberi! Çankaya Ahlatlıbel'de masanın akıbetini belirleyecek zirvede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığına veto çekip İmamoğlu'nu öne süren Meral Akşener ile bir araya geldi. Görüşme 2.5 saat sürdü. İki genel başkan, tesisten açıklama yapmadan ayrıldı. İkili zirvenin detayları ortaya çıkmaya başladı. CHP'li Barış Yarkadaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığa bir adım yaklaştığını açıkladı. Toplantı sonrası bir açıklama yapılmamasına rağmen iki lider zirvenin içeriği hakkında fondaş medyadan isimlere konuştu. Toplantının ana teması Meral Hanım’ın kırgınlıklarını gidermeye yönelik olduğu bildirilirken Meral Hanım ile Kemal Bey arasındaki kırgınlık ve soğukluk bu görüşme ile çözülmediği gelen bilgiler arasında.

    takvim.com.tr
    Fondaş itiraf etti: Kriz çözülmedi

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 6'lı masa için sembolik değeri yüksek olan Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi.

    Bilindiği üzere masa ilk toplu fotoğrafını Ahlatlıbel'de vermişti.

    Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi sona erdi

    Takvim.com.tr anbean detayları sizler için takip etti.

    ÖNCE KILIÇDAROĞLU SONRA AKŞENER! 2.5 SAAT SÜRDÜ
    Kılıçdaroğlu, görüşmenin yapılacağı Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'ne saat 19.33'te giriş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun tesise girmesinden yaklaşık 10 dakika sonra Akşener de tesise geldi.

    Ahlatlıbel'deki zirve yaklaşık iki buçuk saat sürdü. İki genel başkan, tesisten açıklama yapmadan ayrıldı.



    BAY KEMAL ADAYLIĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI
    İkili zirvenin detayları ortaya çıkmaya başladı. CHP'li Barış Yarkadaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığa bir adım yaklaştığını açıkladı.




    AKŞENER GÜÇLÜ CB ADAYLARI ARASINDA GÖRÜNÜYOR
    ""Bay Kemal" bu gece adaylığa bir adım daha yaklaştı." diyen Yarkadaş, Akşener'in de güçlü CB adayları arasında ilan etti. Yarkadaş, "Altılı Masa'nın aktörleri, bu gecenin ardından artık medya önünde tartışmaz; göndermelerde bulunmaz. Altılı Masa içi iletişim kanalları daha iyi çalışır. Bu geceki görüşmede tüm liderlerin emeği ve iradesi var. Meral Akşener'in pazartesi günü yaptığı "Başbakanlık" çıkışının arkasında, pazar günü kendisine teslim edilen kamuoyu araştırması var. Araştırmaya göre, Akşener güçlü CB adayları arasında görünüyor. Bu araştırma, Akşener'i heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.


        Toplantı sonrası bir açıklama yapılmamasına rağmen iki lider zirvenin içeriği hakkında fondaş medyadan isimlere konuştu. Kılıçdaroğlu görüşme hakkında çok fazla detay vermezken Akşener toplantıda neler konuşulduğunu bilerek ve isteyerek ifşa etti.

        Yapılan görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermeyen Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın iki ortağının yaptığı toplantıya ilişkin, "Verimli ve güzel bir toplantı oldu. Toplantı içeriğini aktaramam, bu yanlış olur." dedi. Kılıçdaroğlu, 6'lı masayı en başından itibaren bir araya getiren yeni sistemle ilgili yine anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

        KRİZ ÇÖZÜLMEMİŞ
        Kılıçdaroğlu'nun aksine bilgi sızdıran Akşener toplantıda konuşulanları ifşa etti. Akşener, yaptığı açıklamada görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini ifade etti. Akşener'in kullandığı ifadelerden Kılıçdaroğlu'nun kamuoyundan gizli bir toplantı istediği anlaşılıyor. Zira Meral Akşener, Ahlatlıbel'deki görüşmenin kamuya açıklanmasını, gizli olmaması gerektiğini ifade etmiş. Toplantının ana teması Meral Hanım'ın kırgınlıklarını gidermeye yönelik olduğu bildirilirken Meral Hanım ile Kemal Bey arasındaki kırgınlık ve soğukluk bu görüşme ile çözülmediği gelen bilgiler arasında.

        ADAYLIK KONUŞULDU MU? MASA DAĞILIYOR MU?
        6'lı masanın en büyük kriziyle ilgili konuşulmadığını belirten fondaş isimler, krizin çözülemediğini yazmalarına rağmen, Meral Akşener'in masanın dağılmayağını belirttiğini de yazdı.

            İYİ PARTİLİLER: "HİÇBİR FİKRİMİZ YOK"
            Öte yandan İYİ Parti'den Akşener - Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

            İYİ Partili Turhan Çömez, görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini belirterek gündemin ne olduğunu bilmediklerini ifade etti. Çömez, "Şu anda neler konuşulduğu konusunda bir fikrimiz yok" dedi.

            MASADA 'KRİZ' HAVASI
            Akşener - Kılıçdaroğlu zirvesi masada da panik havası uyandırdı.

            Masanın küçük ortaklarından Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e serzenişte bulundu.

            Davutoğlu, "6'lı masayı hep beraber kurduk, 2 liderin bu masayı dağıtma hakları yok" ifadelerini kullandı.




            İKİ GÜNDE İKİ MYK: OLAĞANÜSTÜ HALLER VAR
            Kemal Kılıçdaroğlu görüşme öncesi partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü topladı.

            Öğleden sonra gerçekleştirilen toplantıya, CHP'nin Ankara'da bulunan genel başkan yardımcılarının katıldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun toplantıda Akşener ile gerçekleştireceği görüşme öncesi kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

            CHP MYK dün de CHP lideri Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanmıştı.



            AHLATLIBEL'İN SEMBOLİK ÖNEMİ
            Söz konusu görüşmelerin merkez üssü olan Ahlatlıbel'in sembolik bir önemi de var.

            Ahlatlıbel 6'lının masa etrafında toplu olarak fotoğraf verdiği ilk yer. KK'nın bu adımları "Masa Ahlatlıbel'de başladı, Ahlatlıbel'de dağılıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.


                6'LI MASA DAĞILIYOR MU?
                Öte yandan CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, 6'lı masanın bugünkü görüşmede dağılacağını iddia etti.

                Mengü, "Meral Hanım'ın Kemal Bey'e ileteceği tespitler arasında şu var. Diyor ki sizin aday olmanız durumunda biz ölçümler yaptırdık İYİ Parti'nin oyu ciddi düşüyor biz seçmenimizi kaybediyoruz. Seçmenimiz başka yere kayıyor. Biz kazanamazsak siz de kazanamazsınız. İYİ Parti'nin oyu kritik. Başka bir strateji belirlememiz lazım. 6'lı masayı bu durum bir siyasetsizliğe itiyor. 6'lı masaya katılındığından beri İYİ Parti'nin de oyu düşüyor. Dolayısıyla 6'lı masanın formatının değişmesi lazım. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz diyecek Meral Akşener" ifadelerini kullandı.

                CHP'Lİ ALTAY NEVŞİN'İN İDDİASINI BEĞENDİ
                CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Nevşin Mengü'nün "Meral Akşener bu akşam Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda 'Altılı Masa kazandırmıyor, kaybettiriyor. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz.' diyecek." dediği kulis bilgisinin videosunu beğendi.

                ALTAY'DAN GERİ VİTES: "YANLIŞLIKLA BEĞENDİM"
                Olayın basına yansımasının ardından apar topar beğenisini geri çekerek sosyal medya hesabından açıklama yapan Altay, "İlgili tweete yanlışlıkla beğeni de bulunmuşum. Fark ettiğim anda düzelttim. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

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                Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in Ahlatlıbel'de yaptığı görüşmenin şifreleri | Fondaş itiraf etti: Kriz çözülmedi
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