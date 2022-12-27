Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in Ahlatlıbel'de yaptığı görüşmenin şifreleri | Fondaş itiraf etti: Kriz çözülmedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 6'lı masa için sembolik değeri yüksek olan Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi.
Bilindiği üzere masa ilk toplu fotoğrafını Ahlatlıbel'de vermişti.
Takvim.com.tr anbean detayları sizler için takip etti.
ÖNCE KILIÇDAROĞLU SONRA AKŞENER! 2.5 SAAT SÜRDÜ
Kılıçdaroğlu, görüşmenin yapılacağı Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'ne saat 19.33'te giriş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun tesise girmesinden yaklaşık 10 dakika sonra Akşener de tesise geldi.
Ahlatlıbel'deki zirve yaklaşık iki buçuk saat sürdü. İki genel başkan, tesisten açıklama yapmadan ayrıldı.
BAY KEMAL ADAYLIĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI
İkili zirvenin detayları ortaya çıkmaya başladı. CHP'li Barış Yarkadaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığa bir adım yaklaştığını açıkladı.
AKŞENER GÜÇLÜ CB ADAYLARI ARASINDA GÖRÜNÜYOR
""Bay Kemal" bu gece adaylığa bir adım daha yaklaştı." diyen Yarkadaş, Akşener'in de güçlü CB adayları arasında ilan etti. Yarkadaş, "Altılı Masa'nın aktörleri, bu gecenin ardından artık medya önünde tartışmaz; göndermelerde bulunmaz. Altılı Masa içi iletişim kanalları daha iyi çalışır. Bu geceki görüşmede tüm liderlerin emeği ve iradesi var. Meral Akşener'in pazartesi günü yaptığı "Başbakanlık" çıkışının arkasında, pazar günü kendisine teslim edilen kamuoyu araştırması var. Araştırmaya göre, Akşener güçlü CB adayları arasında görünüyor. Bu araştırma, Akşener'i heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.