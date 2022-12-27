Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in Ahlatlıbel'de yaptığı görüşmenin şifreleri | Fondaş itiraf etti: Kriz çözülmedi



Toplantı sonrası bir açıklama yapılmamasına rağmen iki lider zirvenin içeriği hakkında fondaş medyadan isimlere konuştu. Kılıçdaroğlu görüşme hakkında çok fazla detay vermezken Akşener toplantıda neler konuşulduğunu bilerek ve isteyerek ifşa etti.

Yapılan görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermeyen Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın iki ortağının yaptığı toplantıya ilişkin, "Verimli ve güzel bir toplantı oldu. Toplantı içeriğini aktaramam, bu yanlış olur." dedi. Kılıçdaroğlu, 6'lı masayı en başından itibaren bir araya getiren yeni sistemle ilgili yine anlaşmaya vardıklarını açıkladı.