Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'na büyük beğeni: Bundan iyisi olamaz!
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu vatandaşın büyük ilgisini topladı. Yeni açılan metro hattı ile İstanbul Havalimanı'nı gezmeye geldiğini söyleyen Zeki Doğan, "Çok güzel olmuş. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler versin. Metroyu çok güzel buldum. Bundan iyisi olamaz." şeklinde konuştu.
23.01.2023 13:36 - Son Güncelleme: 23.01.2023 13:58
Hizmet vermeye bu sabah başlayan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, yolcuların beğenisini kazandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açılışın ardından Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu bugün sabah 06.00'da kullanıma açıldı.
Kağıthane'den metroya binerek havalimanına eşini karşılamak için gelen Selami Arat, metrodan çok memnun kaldığını belirterek "Çok güzel bir metro olmuş. Eşimi karşılayacağım. Eşimi alarak metroyla geri döneceğiz. Daha önce özel arabayla buraya geliyorduk. Metroyla arabadan daha hızlı geldik. Vesile olanlardan Allah razı olsun." dedi.