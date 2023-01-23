Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu’na büyük beğeni: Bundan iyisi olamaz!

Kağıthane'den metroya binerek havalimanına eşini karşılamak için gelen Selami Arat, metrodan çok memnun kaldığını belirterek "Çok güzel bir metro olmuş. Eşimi karşılayacağım. Eşimi alarak metroyla geri döneceğiz. Daha önce özel arabayla buraya geliyorduk. Metroyla arabadan daha hızlı geldik. Vesile olanlardan Allah razı olsun." dedi.