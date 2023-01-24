CHP "kapatacağız" dedi Avrupa'da zirveye yerleşti! İşte Başkan Erdoğan'ın imza attığı, takoz muhalefetin engellemeye çalıştığı hizmet siyasetinin dev eserleri

Seçime aylar kala aday çıkaramayan 6'lı masa ve Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği dev projeleri hedef almaya devam ediyor.
Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a savunma sanayi projelerini hedef almıştı. İşte muhalefetin hayal bile edemediği için karşı çıktığı ancak gerçekleştirildiği zaman üstüne çökmeye çalıştığı dev projeler.
Baykar Teknoloji firmasını hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Devletin imkanları aşağı yukarı tek bir şirkete aktarılıyor. Örtülü işleri yoksa korkmasınlar ama muhtemelen rekabetten korkuyorlar. 'Güzel güzel para kazanıyorduk, iktidar değişirse rekabet olacak' diye korkuyor olabilirler. Kusura bakmasınlar ama onlara dokunacağız." şeklinde skandal sözler sarf etmişti.