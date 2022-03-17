



Burada sadece bu köprüden bahsetmiyoruz. İstanbul'u Tekirdağ'a ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Köprüyle birlikte Malkara'dan Çanakkale'ye uzanan 101 kilometrelik otoyolunun da açılışını gerçekleştiriyoruz.

Burası saatlerce feribot sırası beklenen 1.5 saatte karşıya geçilebilen bir yerdi. Şimdi aynı yolculuk sadece 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye... Köprümüzün temelini 4 yıl önce yine bir 18 Mart günü attık. Firmalarımız Güney Koreli iş ortaklarıyla kolları sıvadı 740 iş makinasının geceli gündüzlü çalışmasıyla söz verdiğimiz tarih olan bugünkü açılışa hazır hale getirdik.

MİLLİ GELİRE 2.4 MİLYAR EURO KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye orta açıklığı itibariyle dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonyayı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti. Orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu hatırlatmak isterim. Marmaray'ı otoyollarıyla köprü, tünelleriyle otoyol projemizin bugün açılışını yapacağımız kısmın 2.5 milyar Euro'luk bir yatırım bedeline sahip. Bu 2.5 milyar Euro bize ne kazandıracak. Sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden, ve karbon salınımı azalışından kazancı yıllık 415 milyon Euro. Şehirlerimiz arasında güvenli, konforlu, hızlı bir şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına rahatlığına, huzuruna değer biçilir mi?

Yapılan hesaplamalar bu projenin ekonomimize üretimde 5.3 milyar Euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2.4 milyar Euro ilave katkısının olacağına işaret ediyor.





Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Projemiz ile ülkemiz yatırım, üretim, ihracat, istihdamda dünyanın en büyükleri arasına girmeye bir adım daha yaklaştı. Köprümüzün

mimarisi ve teknik özellikleri 100 yılın destanını bugünlere taşıyor. Ülkemizin simge yapılarından biri milletiyle buluşuyor. Otoyol ve köprünün hizmete girmesiyle ulaşım, turizm, üretim, ticaret ve hizmet sektörü çok daha canlanacaktır. Pekin'den Londra'ya kesintisiz ticaret yoluna katkı sağlayacak. Feribotla saatlerce süren geçiş süresi artık sadece 6 dakika. Proje 1.5 yıl önce tamamlandı.

Amacımız ülkemizin rekabet gücüne toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli akıllı ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemidir. Hedeflediğimiz yeni Türkiye fotoğrafını daha da netleştirdik.

BAŞKAN ERDOĞAN ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışı gerçekleştirmek üzere 1915 Çanakkale Köprüsü'ne geldi.











Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçti.











İŞTE AÇILIŞTAN TARİHE GEÇECEK ANLAR



1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNÜN DAMARLARINDA HAREKETLİLİK VAR

Marmara'yı Ege'ye bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte köprüye bağlantı sağlayan Malkara-Çanakkale Otoyolunda hareketlilik başladı.







Köprünün açılışına katılmak isteyen çevre illerdeki vatandaşlar, ilk kez Malkara-Çanakkale Otoyolunu kullandı.







1915 Çanakkale Köprüsü Açılış töreni için çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, köprüye bağlantı yolu olan ve Marmara'yı Ege'ye bağlayan yoldan Malkara - Çanakkale Otoyolunun gişelerinden giriş yaparak Çanakkale'ye doğru ilerledi. Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsünün de bünyesinde yer aldığı İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak prestij proje 1915 Çanakkale Köprünsün açılışıyla yoğunluk artacak. Bugün 400 büyük yolcu otobüsün Malkara - Çanakkale Otoyolunda geçiş yapması bekleniyor.







Yap-işlet-devret sistemi ile 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu kesimi 89 kilometrelik otoyol projesinin yaklaşım viyadükleri dahil olmak üzere 4,6 kilometresi 1915 Çanakkale Köprüsü, kalan 84,4 kilometrelik kesimi ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol kesimini oluşturuyor.







Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın da övgüyle bahsettiği büyük projede İstanbul'dan yola çıkıp Avrupa yakasından devam edildiğinde Çatalca, Malkara, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe'ye, oradan da İzmir'e kadar ulaşmak mümkün olacak.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GÜZERGAHI NEREDE?



1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşmaktadır. Proje, 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bir parçasıdır.



Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden, Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe'nin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na ulaşmaktadır. Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Avrupa'da Sütlüce köyü ve Asya'da Lapseki arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya yakasına geçerek Umurbey beldesi bölgesine ulaşmaktadır.





Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden "beraber" geçti.