Başkan Erdoğan'dan Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Yeni Yusufeli 2698 konut, 507 köy evi, 296 iş yeri, 37 dükkanlı bir sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, anasınıfından lisesine kadar 9 okul, yurt, spor salonu, 7 köy ve kamu hizmet binalarıyla sıfırdan kuruldu. Her türlü alt yapı ve üst yapısıyla tasarlanan Yeni Yusufeli eskisinin 2 katı büyüklüğünde bir alana sahiptir. Ulaşım için 39 tüneli ve 21 köprüsüyle 110 kilometre yeni yol yapılmıştır. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometreyken biz sadece Yusufeli'nde 62 km tünel inşa ettik.

Şu muhteşem katılımı görünce Artvin'in nasıl gönülden beraber olduğunu yaşamanın huzuru içindeyim. Ya Rab şu kuluna böyle yar arkadaşları lütfettiğin için sana sonsuz hamdü senalar olsun.

Yeni Yusufeli eskisinin iki katı büyüklüğe sahiptir. Yusufeli için yaptığımız yollarla Kafkaslar ve Karadeniz bölgesinin kuzey güney aksındaki güvenlik ve konforu artırdık. 20 bin ağacı, 75 binin üstünde fidanı, 40 bin metrekarelik çimle yemyeşil bir Yusufeli ortaya çıktı.

Elbette böylesine bir devasa projede bazı eksikler olabilir. Bunların da süratle giderileceğinden şüpheniz bulunmasın.

Baraj ve santral 100 katlı gökdelene denk olan 275 metre yükseklikle ülkemizde ilk dünyada da kendi sınıfında 5'inci sırada yer almaktadır. Bu barajda üretilecek 1 milyar 900 kw saat enerji ekonomiye 5 milyar lira katma değer verecektir. Enerji sıkıntısı olsa sadece burası 1,5 yıl enerjiyi temin eder.

Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan Yusufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun ya da 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir.









BAZI VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINI TUTUMADI

Açılış töreninde bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



YUSUFELİ BARAJI'NIN ÖZELLİKLERİ

Dev barajda çalışmalar sona gelinirken, elektrik üretmeye başladığında ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar TL katkı sağlamış olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışa kısa bir süre kala Twitter adresinden bir video paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'nın en gurur verici eserlerinden biri olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralimizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

YAPIMINA 21 ARALIK 2012'DE BAŞLANDI

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çin'de bulunan 305 metre yüksekliğindeki Jinping-I, 292 metre yüksekliğindeki Xiaowan, 285,5 metre yüksekliğindeki Xiluodu ve İsviçre'deki 285 metre yüksekliğe sahip Grande Dixence barajından sonra sınıfının dünyada en yüksek 5. barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in yapımına 21 Aralık 2012'de başlandı.

Türk mühendis ve işçisinin alın teri ve tamamen milli sermayeyle inşa edilen barajda gövde betonu, su tutma imalatları, enerji yapıları ve inşaat faaliyetleri tamamlandı.