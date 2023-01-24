Başkan Erdoğan liderliğindeki yılın ilk MGK'sı toplanıyor! İşte masadaki konular

Başkan Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk MGK toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.

Toplantıda, Pençe serisi operasyonlar başta olmak üzere terörle mücadelede gelinen son aşamanın detaylı şekilde masaya yatırılması ve terörle mücadele konusunun toplantının önemli gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor.