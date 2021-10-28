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    • 29.10.2021 10:10
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    • 29.10.2021 19:49
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Yeni AKM'nin (Atatürk Kültür Merkezi) açılışında önemli mesajlar!

    Yeni AKM (Atatürk Kültür Merkezi) Cumhuriyet'in 98. yıldönümüne armağan olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. "Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine çevrildiğini unutmadık. Nihayet bu sorunları aşarak gerekeni yaptık." ifadelerini kullanan Erdoğan, "İstanbul'un fethinden beri şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası AKM, ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak asırlar boyunca ayakta kalacaktır." dedi.

    Tarihi günde tarihi açılış!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olarak inşa edilen İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açtı.

    Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AKM önünde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Ersoy, AKM binasını gezen Erdoğan'a bilgi verdi.

    KURDELE KESİLDİ
    AKM'nin açılış kurdelesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve bazı katılımcılar kesti.

    Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

    AKM çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Taksim Meydanı ve çevresindeki yollarda çok sayıda vatandaş, töreni meydana kurulan dev ekranlardan izledi.

    Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da töreni takip etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
    Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

    Bugün ülkemize ve İstanbul'a yeni bir kültür-sanat eseri kazandırmanın da gururu içindeyiz. Taksim'de 75 yıl önce temeli atılan AKM uzunca bir süre önce artık kullanılamaz hale gelmişti. İstanbul'un bu sembol yapısını yeni baştan inşa etmek için uzun yıllar önce harekete geçtik ancak attığımız her adımda engellerle karşılaştık.

    GEZİ'DE YAPILANLARI UNUTMADIK
    Eski Türkiye'nin köhnemiş yüzünün sembolü olan, her tarafı dökülen, kendinden beklenen işlevleri yerine getiremeyen AKM binasını yıktırmamak için yapılan kampanyaları hepiniz hatırlıyorsunuz. Mesele kimi çevrelerce ideolojik saplantı, kimi çevrelerce siyasi hesaplaşma, kimi çevrelerce kaos çıkarma vesilesi haline dönüştürülerek bize ve ülkeye vakit kaybettirildi. Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık. İlk AKM binası gibi bu eserin de mimari müellifi Tabanlıoğlu Ailesi oldu. Toplam alanı 95 bin metrekareyi bulan bu eserin inşası 2.5 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı.

    Seyirci kapasitesi 2 binin üzerinde olan bu salon her türlü kültür-sanat faaliyetini icra etmeye uygun altyapıyla donatılmıştır. İkinci salonumuz da 800'ü aşan seyirci kapasitesi ve modern donanımıyla pek çok faaliyet için uygun bir altyapıya sahiptir. Kültür Sokağı ise kütüphanesi, çocuk sanat merkezi, sineması, sergi salonu, kafeleri, restoranları ile her kesime hitap etmektedir. Yeni AKM ile burada, İstanbul'a ve dünyaya unutulmaz kültür-sanat hizmetleri sunacak abidevi bir sanat eseri ortaya çıkardık.

    "BİR PARÇA DA OLSA MAHCUBİYET DUYACAKLARINI ÜMİT EDİYORUM"
    Uzun yıllar boyunca AKM'nin yenilenmesi projesine karşı çıkan, akla hayale gelmeyen yalanlara başvuran kesimlerin ortaya çıkan eser karşısında bir parça da olsa mahcubiyet duyacaklarını ümit ediyorum.

    ESKİ VE YENİ TÜRKİYE'NİN FOTOĞRAFI
    Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir. Biz bunun benzerini Harbiye'de de yaşadık. 'Yapmayacaklar, burada sadece oyalıyorlar', bunları söylediler. Fakat biz adeta yerin dibine girercesine Harbiye'deki kongre merkezini de yaptık. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi AKM tartışmalarında da sözümüzü eserlerimiz ve hizmetlerimizle söyledik.

    1994 yılından beri bu şehir için neler yapmadık ki. Haliç'i temizleyip yeniden halkın hizmetine sunduk, güçlü bir ulaşım altyapısı kurduk. Çünkü biz İstanbul'a aşıktık. Kentsel dönüşüm projeleriyle, parklarıyla, yeşil alanlarıyla şehrin çehresini değiştirdik. Kanal İstanbul gibi küresel düzeyde stratejik projelerle şehrimizi dünyanın kalkınma gündeminin merkezine yerleştirdik.

    "4 KASIM'A KADAR SÜRECEK BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNİ DE BAŞLATMIŞ OLUYORUZ"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehri cazibe merkezi haline getirecek sayısız hizmeti halkımızın istifadesine sunduk. İstanbul'un ruhunu oluşturan tarihine, kültürüne, sanatına sahip çıkacak nice eserlere imza attık. Türkiye'nin ve İstanbul'un 2023 hedeflerine uygun böyle bir eseri şehrimize kazandırmakla bizden sonraki nesillere en büyük hediyelerden birini verdiğimize inanıyorum. Burada yürütülecek her kültür-sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım olacaktır. 1453'teki fethinden beri bu şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası olarak gördüğüm AKM'miz ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak inşallah asırlar boyunca ayakta kalacaktır. Bu açılışla birlikte 4 Kasım'a kadar sürecek Beyoğlu Kültür Yolu festivalini de başlatmış oluyoruz"

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA PAYLAŞIMI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM'nın açılışından önce sosyal medyadan paylaşım yaptı.

        Erdoğan, şu ifadelere yer verdi;

        "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz.

        Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun. #AKMyeniden"


            VERDİĞİ HER SÖZ GİBİ BU SÖZÜNÜ DE TUTTU
            Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yıkacaklar, ismini değiştirecekler, yok edecekler, dediler. 'Yaptırmayacağız' dediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkımıza bir söz verdi, 'yapacağız' dedi. Verdiği her söz gibi bu sözünü de tuttu. Cumhuriyetimizin 98. yılında AKM yeniden milletimizin hizmetinde." ifadesini kullandı.

            Altun, sosyal medya hesabından, açılışı bugün Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek İstanbul Atatürk Kültür Merkezine (AKM) ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

            Fahrettin Altun, AKM'ye ait görüntüleri, "Yıkacaklar, ismini değiştirecekler, yok edecekler dediler. 'Yaptırmayacağız' dediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkımıza bir söz verdi, 'yapacağız' dedi. Verdiği her söz gibi bu sözünü de tuttu. Cumhuriyetimizin 98. yılında AKM yeniden milletimizin hizmetinde." mesajıyla paylaştı.

            Videoda, AKM'nin Gezi Parkı olayları sırasında tahrip edilmesi ve yeniden inşa sürecini anlatan görüntüler yer aldı.


            VATAN MİLLET DÜŞMANLARINA EN GÜZEL CEVAP
            Başkan Erdoğan'ın "Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kasteden, vatan millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacak" şeklindeki konuşması ile AKM'nin yapımı tamamlandıktan sonra çekilen görüntülerine de videoda yer verildi.


            SANATSEVERLERE HİZMET VERECEK
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet'in 98. yıldönümüne armağan olarak açılacak AKM, modern yapısı ve tasarımıyla çok yönlü olarak sanatseverlere hizmet verecek. 95 bin metrekare kapalı alana sahip merkezde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik tiyatro salonu, sahne, kulis odaları, fuaye, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ile sergi salonları yer alıyor.


            DEV ORKESTRALAR İÇİN SAHNE
            AKM'nin girişindeki opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı. Opera salonundaki sahne 118 kişilik dev bir orkestrayı alabilecek büyüklükte. Sahne mekaniği ve sistemleri de dünyanın en önde gelen teknolojisine sahip. AKM'nin açılışı için Adnan Saygun'un öğrencisi Hasan Uçarsu tarafından Mimar Sinan Operası hazırlandı.

            Mimar Sinan'ın yaşamı ve eserlerinden özel bir kesiti anlatacak opera alanında ilk olacak. Toplam bin 74 metre uzunluğunda kitap sergileme alanına sahip müstakil birim, 680 metrekarelik de etrafında tam tur dönülebilen iki ara kata sahip bir kütüphane ve çalışma katı şeklinde düzenlendi.

                Galeri konsolu altında oluşan korunaklı alt meydan kültür sokağıyla buluşuyor. Konsol altını kaplayan yansıtıcı malzeme derinlik, ışık ve günün koşullarıyla değişen bir görsellik sağlıyor.

                Ana girişten ve Taksim Meydanı'ndan kolay erişilebilir, görülebilir, kültür sokağına bağlanan, kentlinin buluşması ve bu meydanın yaygın kullanımı için oturma alanlarına da yer verilen bu noktada, dijital altyapısı ve yeterli sayıda ünitesi ile gişe de, ana Sanat Galerisi'nin altında cam kutular olarak tasarlanıyor.

                2 BİN 40 İZLEYİCİ
                İzleyici kapasitesi ve doğal akustik niteliğinin optimizasyonu arayışıyla çeşitli formlar çalışıldı. Yüksek niteliklere sahip bir salon elde edebilmenin fiziksel, teknik ve mimari analizleri neticesinde Milano, Viyana, Berlin, Oslo operalarında olduğu gibi, at nalı formuna karar verildi. Parter ve iki balkonda 2 bin 40 izleyici kapasiteli opera salonu için elipsoit formu kullanıldı.

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                Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Yeni AKM'nin (Atatürk Kültür Merkezi) açılışında önemli mesajlar!
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