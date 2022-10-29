Tarihi gün: Togg seri üretime başlıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | CANLI

Türkiye, bir yanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken diğer yandan da yerli otomobil Togg'un ilk aracının banttan inişinin gururunu yaşayıyor. Gemlik fabrikası, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla görkemli bir törenle açılıyor.

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Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Cumhuriyetimizin 99. Yılı kutlu olsun. Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, milli mücadelenin kahramanlarını, Gazi Mustafa Kemal ile TBMM'nin tüm mensuplarını rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde milletçe tek yürek olduğumuz tarihi açılışta buluşmamızı nasip eden Rabbimize hamdüsena ediyorum.

60 YILLIK HAYALİMİZ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Millet olmak demek, tüm hasretler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir. Togg ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz.

Togg Avrupa'nın yollarına düştüğü zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? Çılgın Türkler geliyorlar...

Detaylar gelecek...

TOGG'UN HİKAYESİ

Türkiye'nin yerli otomobil hayali TOGG'un fabrika açılışıyla resmen gerçeğe dönüşüyor. Bugün ilk aracı banttan inecek TOGG için geri sayım başladı. İşte Türkiye'nin gururu TOGG'un hikayesi...

Togg resmi olarak 25 Haziran 2018'de kuruldu. Mehmet Gürcan Karakaş ise Togg'un CEO'su olarak atandı. Ekim 2019'da Togg'un merkezi İstanbul'un Şişli ilçesinden Kocaeli Gebze'ye taşındı.



Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı.



İLK TANITIM 2019'DA YAPILDI

Togg'un gövde tasarımı İtalyan tasarım şirketi Pininfarina ile birlikte yapıldı. SUV ve sedan modelleri ilk olarak 27 Aralık 2019'da Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki "Bilişim Vadisi"nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla tanıtıldı.