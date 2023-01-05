6'lı masa 9 saat süren 10. toplantısında da aday çıkaramadı! Yemek listesi ortaya çıktı: Pirzolayla ziyafet çektiler

10. TOPLANTI SONUNDA "ADAY KİM OLSUN" SORUSUNA GELDİLER

Ortak aday konusunda eleştirilerin hedefi haline gelen ve bugüne kadar bu konuda resmi bir açıklama yapmaktan çekinen altılı masanın temsilcileri, bir kez daha tepkilerin hedefi oldu.

10'uncu toplantı sonrası yayımlanan açıklamada, adaylık meselesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleri yer aldı. Söz konusu gelişmeye tepki gösteren vatandaşlar, "Oldu olacak seçimlerden sonra adayı açıklayın" diyerek liderleri tiye aldı.



ÇOKLU ADAY RAFA KALKTI

Bugünkü toplantıya ev sahipliği yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan 'adaylık' krizine ilişkin "Çoklu aday çıkarabiliriz" açıklamasında bulunmuştu. Bugün yapılan açıklamada, çoklu aday tartışmalarının üzeri kapatılıp, 'ortak aday' vurgusu yapıldı.

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Akşener karşı çıkıyor. İYİ Parti lideri, adaylık için Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.







"ADAYI SEÇİM GÜNÜ AÇIKLARSINIZ"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, açıklama sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Altılı Masa açıklamasında 'Genel başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik.' diyorlar... Şaka gibi... Ya acele etmeyin şunun şurasında ne kaldı seçim günü açıklarsınız!!! Altılı Masa toplantısından çıkan sonucun özeti şu; 'Dağ (yine) fare doğurdu, her şey bir sonraki toplantıya (yine) ertelediler.' Muhalif kanallar allayıp pullayıp satmaya çalışıyorlar bu metni. İnanılmaz... Tam bir akıl tutulması.. 10 saat sonra açıklanan şu Altılı Masa metnine bakınca ben tek bir şey görüyorum: BÜYÜK KRİZ VAR!!! Eften püften açıklamalar, içerik sıfır!!!" ifadeleriyle masanın içler acısı halini özetledi.





Dört sayfa olarak yayımlanan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Altı siyasi partinin Genel Başkanları olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılına girdiğimiz bu hafta içinde 5 Ocak 2023'te Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldik. 2023 yılının ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ülkemize ve milletimize mutluluk, adalet ve refah getirmesini diliyoruz.

Bu yılın ilk toplantısı ile Altılı Masa olarak başlattığımız iş birliği sürecinin ilk yılını da tamamlamış olduk. Bu bağlamda toplantımıza bir yılın genel değerlendirmesi ile başladık. Üstlendiğimiz tarihi sorumluluğumuzun bilincinde olarak iş birliğimizi 12 Şubat 2022'deki ilk zirvemizde kamuoyuna duyurduğumuz ilke ve hedefler doğrultusunda sürdürme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

İki yüzyıllık modernleşme, 150 yıllık Meclis, 100 yıllık Cumhuriyet ve 75 yıllık demokrasi tarihimizdeki bütün ana akımların temsil edildiği bu iş birliği süreci siyasi tarihimizde bir ilk niteliği taşımaktadır. Bütün bu tecrübe birikimimizden hareketle temel amacımız bir taraftan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin devlet ve kamu hayatında yol açtığı tahribatı gidermek diğer taraftan Cumhuriyetimizi gerçek ve kâmil bir demokratik düzen ile taçlandıracak bir dönemi başlatmaktır.

Bu bağlamda, son bir yıl içinde kat ettiğimiz mesafeyi, elde ettiğimiz kazanımları ve karşı karşıya olduğumuz meydan okumaları son derece samimi bir ortamda ve yapıcı bir şekilde değerlendirdik. Her şeyden önce memnuniyetle ifade etmek isteriz ki bu iş birliği süreci ülkemizin siyasi ikliminde psikolojik bir dönüşüme öncülük etmektedir. İktidarın kendisinden farklı düşünen kesimleri düşmanlaştırma ve kutuplaştırma üzerinden tahakkümünü sürdürme çabasına karşı farklı düşünceleri ve yaklaşımları bir masa etrafında bir araya getirerek yeni bir siyasi iklim oluşturduk.

Oluşturduğumuz bu yeni siyasi iklim temelinde önümüzdeki kritik süreçlerde rehber olacak referans metinler ortaya koyduk. Uzun mesailer sonucunda üretilen Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, Temel İlkeler ve Hedefler, Seçim Güvenliği, Kurumsal Reform ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi metinleri siyasi tarihimizde altı siyasi partinin ortak bir zemin inşası için ortaya koyduğu ve demokratik olgunluk seviyemizi gösteren birer başarı örneği olmuşlardır.

Otoriter yolsuzluk düzenini sürdürmek isteyen iktidar demokratik özgürlüklerin kısıtlanması, kutuplaştırma, yargının siyasallaşması ve medya tekeli üzerinden siyasi mühendislik peşindeyken bizler uzlaşıya, ortak akla, siyasi nezakete ve kapsayıcı demokrasiye dayalı yeni bir siyaset mimarisi inşa etme çabası içine girdik ve bu alanda önemli bir mesafe kat ettik.